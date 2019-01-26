Порошенко может отправить Супрун в отставку

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман разослал электронное письмо руководителям психиатрических учреждений, в котором утверждает, что президент Петро Порошенко стремится отправить в отставку и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Об этом в четверг сообщает проект BIHUS. Info, публикуя письмо от 20 января.

"Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов. Это раскрыла Счетная палата", - говорится в письме.

В то же время, автор письма сообщает, что уже известно, кто возглавит Министерство после Супрун.

"Уже согласована кандидатура следующего министра. Я с ним знаком и неоднократно обсуждал необходимые шаги. Он все понимает и называет свое будущее назначение смертной казнью на электрическом стуле", - говорится в документе.

Сам Семен Глузман подтвердил в комментарии рассылку такого письма.

"Если останется Петро (Порошенко - ред.), то я примерно понимаю, кого могут назначить министром. Он - депутат, нормальный человек... Петро сказал ее (Супрун - ред.) гасить уже. Но, очевидно, давление идет какое-то. Американское давление, очевидно", - сказал президент Ассоциации психиатров.

Заметим, что Семен Глузман является постоянным критиком деятельности Супрун. В частности, он принимал участие в форуме организованном председателем комитета парламента по вопросам здравоохранения Ольгой Богомолец.

Во время выступления он заявил, что "необходимо просить и требовать у власти, чтобы назначение министра проходило после консультаций с медицинским сообществом".

Напомним, в декабре двух сотрудников Минздрава вызывали на допросы в рамках уголовного производства по поставкам лекарств для детей с редкими заболеваниями.

2 октября комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об освобождении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.