Какова наша личная ответственность за то, кто станет Президентом Украины?

В реалиях предвыборной гонки за пост президента современной Украины, где сторонники действующего президента (как, впрочем, и приверженцы других кандидатов) готовы разрушить и обездолить родную страну в борьбе за победу своего ставленника, мудрые слова Послания первого президента США Джорджа Вашингтона о том, как «политика и воля страны попадает в зависимость от политики и интересов других стран», звучат как никогда актуально.

Ведь сложившуюся у нас на сегодня систему общественных отношений наиболее показательно характеризует ответ на вопрос одного из последних исследований Национального института социологии: «Какую лично ответственность вы несете за то, кто является Президентом Украины?». Наверное, дорогие мои читатели, ответ на него вас удивит, но более 53% украинцев ответили: «Никакую»!

Такой процент, если можно так выразиться, гремучей смеси безответственности и недоверия в полной мере иллюстрирует суть отношений между украинским обществом и избираемой им властью.

Высокие отношения

Если и далее изучать результаты упоминаемого социологического исследования, то можно увидеть, что доля украинцев, которые доверяют основным государственным институтам: президенту, парламенту, правительству и судам, в 2018 году ниже дореволюционного, 2013 года, и не превышает 8% (а если говорить о парламенте, то и – 5%).

Ни одно из эпохальных событий, как нам подаёт их провластная пропаганда – ни революция Достоинства, ни получение безвиза и Томоса, ни движение по направлению «Геть від Москви!» президента Порошенко не сделали власть в Украине ни на йоту ближе и роднее для народа.

Ни настоящие (а на деле – псевдо-) реформы, ни сотни километров новых дорог и сотни новых заводов, которые существуют только в фантазиях правительства Гройсмана, не породили в украинском народе уверенность, что эта власть их, плоть от плоти, кровь от крови народной, а уж тем более ощущение ответственности за выбор власти в этой стране.

Народ не чувствует избранную власть своей, не чувствует себя хозяином на своей земле, которую власть готова в любой момент отжать, изменить земле целевое назначение или сдать её в земельный банк (не имеет значения, как назвать вид отжима). Украинцы не чувствует себя хозяевами собственного государства, способными влиять на процесс формирования государственной политики. В итоге: баланс доверия / недоверия к институту президента (даже без названия конкретного имени) – почти минус 67, правительства – минус 67, парламента – минус 75, всего государственного аппарата – почти минус 78, судам – минус 76, НБУ – минус 62. Для сравнения, в европейских странах доверие к парламентам, согласно последнему исследованию Pew Research Center, колеблется от 16% в Италии и Испании до 68% в Нидерландах и 71% в Швеции и в среднем составляет 43%.

Государственные институты, которым украинцы доверяют больше, чем не доверяют, ограничиваются силовиками: Госпогранслужба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, то есть, силовиками, непосредственно защищающими нас от внешних и внутренних угроз (данные из итогового исследования социологической службы Центра Разумкова за 2018 г.). Даже на пятый год войны доверие к Вооруженным Силам Украины у нас значительно ниже, чем в мирной Европе, где армии доверяют от 66% в Испании до 84% во Франции (в Украине поддержка ВСУ никогда не достигала 50% и сейчас составляет 43%).

Если коротко подытожить эту социологию, то выходит, что в отличие от европейцев, мы до сих пор ощущаем государство в лице его властных институтов инородным телом, подкинутым, навязанным нам откуда-то извне, а не порождением самого украинского общества. А потому не доверяем этим органам и отдельным управленцам, и уж, тем более, не выполняем их предписаний и не чувствуем свою ответственность за их деятельность, и даже радуемся, когда удаётся обмануть – не родину, нет – проворовавшуюся мачеху. Совершенно очевидно, что государство и общество в Украине живут в параллельных реальностях. Потому исключение составляют разве что силовики, и то – не те, которые в народе ассоциируются с защитой украинской государственности.

«Друзьям и согражданам»

17 сентября 1796 года, за 10 недель до третьих в истории США и первых на альтернативной основе выборов президента, газета American Daily Advertiser обнародовала Прощальное послание Джорджа Вашингтона, которое можно считать политическим завещанием выдающегося американского государственника.

Прежде всего, президент публично отказался баллотироваться в третий раз на высшую должность в государстве, что для нас, украинцев, является совершенно фантастическим фактом. Трудно представить себе украинского президента, безотносительно личности, который бы не воспользовался любой, даже самой неправомерной и унижающей в глазах народа возможностью остаться на должности на следующий срок.

Первый же президент Соединенных Штатов в своем прощальном послании «друзьям и согражданам» предостерёг молодую американскую нацию, отцом которой он по праву считается, от двух вещей, способных, по его мнению, разрушить молодое государство. Первое, это фракционная рознь. Второе, это втягивание США в противостояние великих держав (которыми в то время были Англия и Франция) на стороне одной из них.

Американская политическая традиция настолько дорожит этим документом, что до сих пор ежегодно 22 февраля перед открытием очередной сессии законодательного собрания страны Послание вслух зачитывают на совместном заседании обеих палат Конгресса. Данная традиция непрерывно продолжается с 1862 года, то есть, уже более полутора веков. Как и следовало ожидать, этот мудрый текст настоящего государственного деятеля до сих пор не переведен на украинский, и про него мало кто вспоминает в нашей стране, хотя мы и пытаемся во всём подражать американцам. Но, видимо, подражаем, всё же, очень избирательно. И пока мы дождёмся появления своего «Вашингтона с новым и праведным законом», полезно было бы изучать содержание Washington’s Farewell Address в школах и университетах, а также торжественно зачитывать Послание на специальном заседании парламента в присутствии президента и правительства хотя бы раз в год, как своеобразный кодекс чести государственного деятеля.

«Выбирать между миром и войной, исходя из наших интересов, которые будет диктовать справедливость»

О чём же Джордж Вашингтон предупреждает нас из глубины полутора сотен лет? Прежде всего, о том, что общество может функционировать эффективно и чувствовать себя в безопасности только когда дух единства доминирует над духом партийности, когда национальные интересы преобладают над интересами отдельных фракций.

«Дух партийности всегда служит для отвлечения внимания представительных органов и ослабления публичной администрации. Он будоражит общество необоснованной ревностью и ложной тревогой, разжигая неприязнь одной части населения против другой, подстрекая попутно мятежи и восстания. Он открывает двери для иностранного влияния и коррупции, которые находят легкий доступ к власти через партийные страсти. Таким образом, в конце концов, политика и воля страны попадает в зависимость от политики и интересов других стран», – предостерегает всех нас первый президент США.

В этой связи следует напомнить, что Джордж Вашингтон описывал риски для своей страны с федеративным устройством. Можно только представить себе, во сколько крат возрастают риски для такого государства, как Украина, если его пытаются создать в рамках унитарного проекта.

Так же Джордж Вашингтон призывает очень прагматично относиться к международным союзам. В то время логика событий подсказывала, что Соединенные Штаты, которые только завоевали свою независимость в изнурительной войне с Британской империей, должны были однозначно поддержать революционную Францию, которая сбросила монархическую власть, основала республику, провозгласила народовластие, приняла свою собственную Конституцию, а недавно поддержала США в вой-не за независимость. В общем, казалось, сама судьба посылает США замечательного стратегического союзника, чтобы отомстить Британии! Но Джордж Вашингтон лоббирует и добивается ратификации в Конгрессе Договора о дружбе, торговле и мореплавании между США и Великобританией 1794 года.

Почему же им была избрана такая стратегия? Потому что Вашингтон был великий стратег и великий реалист: «Наша настоящая политика – воздерживаться от постоянных альянсов с любой частью внешнего мира настолько, насколько мы сейчас можем себе позволить... Нельзя допустить большую ошибку, чем ожидать или рассчитывать на настоящие привилегии от другого государства. Это иллюзия, которую должен вылечить опыт, и которую должна отбросить справедливая гордость», – напишет он в своем прощальном послании.

«Если мы останемся единым народом под руководством эффективного правительства, вскоре придет время, когда мы сможем игнорировать материальный ущерб от внешних раздражителей ... когда враждующие государства, осознавая невозможность нажиться за наш счет, не будут легкомысленно нам угрожать и нас провоцировать, когда мы сможем выбирать между миром и войной, исходя из наших интересов, которые будет диктовать справедливость».

Рецепт выживания для Украины

Последняя цитата является, наверное, ключевой во всем Послании, так как содержит рецепт выживания и дальнейшего развития и для тогдашней Америки, и для современной Украины. И вообще, дорогие мои читатели, не покидает ощущение, что великий американец составлял своё Послание для нас, не правда ли?

Впереди – год выборов, и нам, памятуя наставления Джорджа Вашингтона, еще только предстоит осознать, что эффективная власть – это не герой-президент или ударник-премьер, а действенные процедуры и органы власти, которые минимально зависят от конкретных имен и фамилий. Иными словами, институты, а не личности, причём институты, которым мы будем доверять. Ведь во все времена украинской истории нами управляли и правили те, про кого поговорка: «На двух казаков – три гетмана». Не рождает земля украинская своего «Вашингтона с новым и праведным законом».

Поэтому не так важно, кто станет следующим Президентом Украины – на самом деле важно, как он или она собирается преодолевать проклятие катастрофической отчужденности украинцев от родного государства и его институтов, которое уже третье десятилетие преследует нас независимо от имен и фамилий чиновников. И вопрос, как это сделать – дискуссионный, открытый для обсуждения в обществе.