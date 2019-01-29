Свет погасшей звезды

Литературный вечер памяти Владимира Высоцкого в редакции "Слова" проводила молодежная платформа «Будущее». Высоцкого нет с нами уже скоро 39 лет. Что побудило молодых людей собраться обсудить творчество человека, который ушел от нас за долго до их рождения? Скажут, Высоцкий был звездой, возможно. Но, относительно Высоцкого не хотелось бы применять опошленное слово эстрадная звезда, хотя мы его знали именно благодаря эстраде, сцене и кинофильмам. Если уж и применять термин «звезда» к Владимиру Семеновичу, то только в астрономическом смысле и это не будет преувеличением.

Эволюция представлений о Высоцком очень поучительна. Она может стать предпосылкой для многих выводов. То Высоцкий воспринимался как «слишком советское» явление, потом как «поэт блатного мира», то как совершенное выражение пошлости, превращённое в культуру.

«Все эти суждения говорят не столько о Высоцком, сколько об эволюции интеллигенции, - утверждает философ Андрей Ашкеров - в 70-е годы не было ни одного представителя околобогемы, который не считал бы своим долго быть «знакомым с Володей». При этом «Володя» понимался как явление народной культуры. Постоянно делался акцент на том, что он близок и понятен хоть академику, хоть и дворнику, хоть горожанину», «кончавшему университеты», хоть селянину «с тремя классами». То, что сегодня Высоцкого начали считать «чистейшей пошлости чистейшим образцом» означает полнейший крах позднесоветской культуры с её рудиментами демократизма и устремлением к производству «народности». А любая претензия, отсылающая к «пошлости», выдаёт всего на всего псевдоаристократический комплекс интеллигенции.

Всё, точка - народ как культурный феномен и фактор культуры перестал существовать. Элитаризация культуры и закат просветительских инициатив всегда провоцирует такую игру на понижение, а разговоры о пошлости всегда означают демонстративный отказ от создания народной культуры – культуры «для всех»».

Если кто и не любит Высоцкого, то это уже постсоветская интеллигенция, новейшего извода, отчасти, кстати, это реакция на превращение Высоцкого в современной России в официоз.

В Украине же такого нет, в связи с оголтелой политикой дерусификации Высоцкий контркультурен официозу. Парадокс феномена Высоцкого сегодня в том, что во враждебном антирусском культурном пространстве Украины он сохранился таким как он был в свое время – пророком-бунтарем.

Сегодня что в России, что в Украине официальная культура существует лишь в неофеодальном качестве с культивированием ею фальшивой народности. Власти нужна культура лишь как набор инструментов для обозначения статусных различий. Именно для этой цели культура музеифицируется, превращается в склеп готовых форм, которые как нельзя лучше служат для иллюстрации. Иллюстративность же идеальна для того, чтобы подчёркивать статус. Вот тут-то, в противовес искусственности феодализированной культуры и возникает фигура Высоцкого, несущая «правду жизни».

Информационное пространство, как и коммуникативное, расширяются за счет друг друга. Если мы усиливаем одно из них, уменьшается роль другого. Тоталитарная страна имеет максимальное информационное пространство и минимальное коммуникативное. Она приучает людей смотреть бесконечные политические новости, оставляя для коммуникативного пространства только прогноз погоды. Литературный вечер памяти Владимира Высоцкого немного расширил коммуникативное пространство страны, через живое общение молодых. Если верить ученым, то свет погасших звезд может миллионы лет преодолевать просторы вселенной, порождая смыслы у тех, кто способен его увидеть.