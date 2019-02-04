Выборы-2019: вместо конкурса VIP-управленцев — шоу интриганов. Сui prodest?

Выбор очередного главы государства Украина в этом году нам усложнят: и рекордным числом «кандидатов», и сбивающими с толку трюками «политтехнологов». Хотя путь решения этой задачи, казалось бы, известен: сравнив профпригодность, мотивы и моральные качества соискателей, выбрать — лучшего исполнителя должного (другим достойным можно предложить иные должности или зачислить в «кадровый резерв»). А основным критерием считать – улучшен ли «жизненный уровень» граждан при власти президентствующего. Но эту здравую логику кое-кто подменяет интригами не чуждыми «театру абсурда».

Оценивать «глав» по-умному — не хотят

Пространно расписав ход выборов Президента Украины в отдельном законе, при его частых «правках» уклоняются указать важнейшее условие: как, по каким показателям познавать «профпригодность» кандидатов и «результативность» исполнения роли «главы государства». Подозрительно это в нашей ситуации, где держателям данного поста дана уйма прав: больше, чем «коллегам» (и «королям») большинства иных стран Европы. Опасно это народовластию и благополучию граждан (рискующих стать «подданными»).

Увы, на 28-м году самостоятельности Украины не принят отдельный закон о статусе Президента Украины с регламентацией режима его работ (что отчасти прописали менее опасным влиятельным чиновникам: местным депутатам, сельским головам и др.). Есть лишь 11 статей (202 — 212) Конституции Украины, в одной из которых помянуты (в 31 пункте) значимые «полномочия» главы нашей еще крупной по населению державы...

Эта «гибкость» границ власти высшего руководителя пригодилась команде Л. Кучмы «укрощать» тогдашние составы Верховной Рады, но плата за то: рост стремления многих сил (в т. ч. – извне) влиять на пользование властными возможностями таких нео-самодержцев. И манит трон пост этого «гаранта» той или иной политики государства «Украина» –не только патриотичных знатоков госуправления, но и влиятельных прохиндеев. В угоду последним процесс назначения VIP-чиновников на эту мудреную должность низвели в тяжбу за «яблоко раздоров» с применением не дешёвых лукавств: от НЛП краснобаев до явного мошенничества силами особых (Sonder) «команд» (бригад).

Сторонних наблюдателей такое может веселить, зато дурачимые граждане – потом часто страдают, как минимум «попадая на деньги». И эта охлократия грозит довести до худшего, ибо не для «красного словца» заметил 25 веков назад ученик Сократа:

«Государства погибают тогда, когда перестают отличать хороших людей – от дурных».

Клептоманов – в президенты?

Число зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины к концу января с. г. превысило два десятка, но это пока не сулит «перехода в качество», достойное Украины. Ибо спорными правилами «баллотирования» отсечены от участия в конкурсе на эту должность многие достойные люди, зато оставлены лазейки проходимцам. И некоторые из них уже свои пороки «засветили».

Странное шоу отчебучил в Давосе экс-министр И. Шевченко, зарегистрированный кандидатом в президенты – первым (еще 31 декабря 2018 г.). Этот проныра не выискивал там идеи и партнеров, зато стяжал («для друзей») излишек вязаных шапок, бесплатно выдаваемых участникам ВЭФ и… спешно прорекламировал этот «крохоборский» поступок, выложив в Интернете снятый с чьей-то помощью видеосюжет о «краже шапок». Зачем? Неужто хочет увлечь избирателей посулом: «Я наворовал шапок в Давосе друзьям – сопру что-то и для вас!».

Такая «шутка» шутовского кандидата не просто порочит страну, но и остережёт от работы здесь реальных инвесторов (кроме мошенничающих с финансами). Экс-министр не мог не знать, что действовал – не по-государственному. И объяснить ту выходку с точки зрения логики и реалий интриганства можно лишь тем, что тот скандальный экс-министр (однофамилец другого кандидата от одной из партий) – «технический» кандидат и спонсирован кем-то, чтобы… позорить украинских политиков. Дескать, они – сплошь придурки и клептоманы, а значит, не стоит пренебрегать тем, кто прослыл на Западе клептоманом и пьяницей, но опять баллотируется (с готовностью как-то «красть голоса» соперников). Мол, подобное – неизбежная данность в стране, в названии которой так и прописано: «укра…».

Будто развив эту тему, шокировала показом кучи банкнот («серого нала») И. Богословская, принеся их в ЦИК при оплате залога в 2,5 млн. ₴. Антипатии к такой «мафиозной» манере кандидатки сеют жалость к её визави: даже — к «раненному на Майдане» порошенковцу Ю. Гримчаку, когда скандалистка ругала его на «теледебатах» не за разорение властями украинцев, а за... «неправильную» позу сидения в кресле.

Разные трюки – часть «черного пиара», вбрасываемого, чтобы мешать честному «кастингу» и здравому оцениванию нами соискателей поста главы государства. И пичкают скандалами эту выборную кампанию – пуще прежнего: очень высоки ставки.

VIP-выборщик – шустрец в рясе?

Особенность выборов-2019 – вызывающе провокационное козыряние «церковной картой». Задали эту моду «стратеги» из окружения П. Порошенко. Но склеили – не как гадалось: неприятный урок преподал им амбициозно-алчный избиратель Денисенко с псевдонимом «Филарет». Этот достойный внимания Ильфа и Петрова «могучий старик» учёл, что в редкие моменты перевыборов можно «вымутить» от кандидатов максимум желаемого, и затеял собственный конкурс: кто одарит больше всех, того помогу избрать главой Украины. И этим соблазняет (или шантажирует) двух рейтинговых кандидатов: П. Порошенко и Ю. Тимошенко.

90-летний интриган, видимо, помнит клич: «ковать – пока горячо», т. е. пока его клиентов не хуже жареного петуха донимают страхи об угрозе… проигрыша на выборах. Но ища желаемое, он подпортил многотрудную попытку П. Порошенко монополизировать обаяние неприятелей Украинской православной церкви. Ради той незаконной аферы пан-нарушитель «конституционных гарантий граждан» уже девятый месяц в ущерб исполнению конституционных обязанностей и вопреки УК Украины публично встрял в тяжбу создания провластной «национальной церкви». Тратились силы, средства, время, а один из именитых соучастников того почина пан «Филарет» взял и заявился 22 января на съезд политических соперников Порошенко, чтобы там всем собравшимся намекнуть: готов призвать свою «паству» голосовать не за Порошенко, открыт для встречных предложений иных персон…

Досаду президента от корпорации «Roshen» на измену (награжденного порошенковцами в тот же день) шустрого стяжателя почетного звания «патриарх ПЦУ» усиливало то, что он присутствовал там – «гвоздем программы»: при открытии съезда со сцены «благословил» присутствовавших приветственной речью и молитвой… При этом услугу П. Порошенко по выуживанию «томоса» у главы греческой церкви Филарет похвалил без фанатизма (после похвалы Л. Кравчуку, Л. Кучме и В. Ющенко), уверяя, что успех «томосятины» – заслуга Бога, а не команды нынешнего «гаранта». Так пошла на смарку вся многомесячная операция «хитреца», ославившегося банковскими счетами в оффшоре Панамы. Перехитрил его старец, хоть и не владеет English, путал в речи 100-летие УНР и 100-летие «злуки», ложно уверяет, будто «томос» наделил учрежденную им организацию «автокефалией» и правом называть её не иначе, как «поместная Украинская православная церковь», уверенно поучающий ныне кандидатов в президенты, как им строить «свобiдну» державу.

Дивные чудеса возможны в редкий момент выборов: церковник-раскольник «вертит» VIP-политиками, ибо те согласны на время называться даже «тушками» лишь бы избежать грандиозного провала...

Ранил знанием Райнин

Нужнейшее умение для государей – верно осмыслить причины и последствия значимых деяний, а изыски риторики и драматургия агитации – вспомогательные «инструменты», порой лишь отвлекающие. Поменяв значимости первого и вторых, нынешний президент Порошенко опрометчиво отдалился от знающих реалии и был за то наказан «изменой»… ключевого помощника – И. Райнина, главы Администрации Президента. А это опасней, чем уход недоимплементированного «патриарха» Филарета.

Осведомленный и опытный «аппаратчик» Райнин, по подтверждаемым сведениям редакции «Страна.UA», в начале января собрал своих подчиненных и объявил, что дискредитированный П. Порошенко не сможет удержаться на посту президента, а его хваленая «Партия БПП» (прототип дразнилки «Бе-бе-бе») – уже стала «политическим трупом». Потому пора дальновидным совершить «реинкарнацию» уходом в новую партию, задуманную Райниным.

О том «заговоре» доложили Порошенко, но он лишь выругал «предателя», но не изгнал, чтоб не ширить панику среди приспешников. И теперь чиновники АП — в тоске, сродни описанной Ю. Семеновым покорности гитлеровских генералов весной 1945-го: не смея сбежать, роптали, что «фюрер», не видя выхода, «тянет всех за собой в могилу».

Косвенно это подтвердили 23 января: не рискнул П. Порошенко открыто опираться на свою партию БПП, а баллотировался — самовыдвиженцем, закамуфлировав это под некий форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем». Там не скрывали ожидания помощи извне ввиду неуверенности порошенковцев в поддержке украинцами «их пути» (неведомого публике, т. к. П. Порошенко свою Mein Kampf – не публиковал). Но поляк П. Коваль, хваля за готовность к изменам и мытарствам украинцев помянул давнюю одержимость П. Порошенко и общую мечту «объединить украинцев и поляков», включив нашу страну в Евросоюз, вопреки «базовым» нормам, указанным в статьях 1, 2 Конституции Украины.

Участие иностранцев в агитации на выборах запрещено законодательством, как и использование казенных средств в частных интересах кандидата (норовящего удержать

кормящий пост). Тем не менее, свое самовыдвижение П. Порошенко провел в рабочее время, бравируя «админресурсом» и даже заполонив саморекламой официальный сайт. Ну, не чтит он ЗУ. Обходились на его форуме и без соловьиной речи, показав, что слоган про армию, веру и «мову» – уже устарел, более нужны клятвы присоединить Украину к НАТО и (показанный Западу) слоган-страшилка: «Або Порошенко, або Путін» (лишь Порошенко пресекает «происки Кремля», являясь в Украине главным патриотом НАТО и интересов Запада). Но этот финт – отнюдь не нов и не особо впечатлял даже согнанных на «форум» людей, часть которых зевали и хмурились, а не улыбались и махали, как требовал сценарии презентации «достижений» 5-го президента Украины.

Запад поможет? Сui?

В канун помпезного шоу «выдвижения» Порошенко подчиненными (в годовщину легендированного «боя под Крутами») об украинских выборах послала «месседж» посол США в Украине М. Йованович, выступив перед слушателями НГО «Украинская академия лидерства». Нет, не лгала посол, что выборы — «внутреннее дело» украинцев, куда Запад встревать не будет. И указала на вред «клептократии», в чём многие винят «команду» Порошенко, семья которого кратно богатела при его президентстве, хотя народ нищал.

Поэтому обещание посла «уважать выбор украинского народа» не означает – безучастность. Наоборот, этому народу может понадобиться помощь против «плохого» кандидата, как это вершат сейчас в Венесуэле, где от победителя выборов Н. Мадуро затребовали... уступить власть самозваному, но угодному Белому Дому выпускнику The George Washington University. Американские дипломы дают кандидатам подобный шанс и в Ukraine. Ведь разведки выведали точно: не станут у нас (не в пример Венесуэле) военные отстаивать нынешнего главу — «сольют», как было с В. Януковичем.

При этом П. Порошенко дал повод преследовать его за интриги в 2016 году против Д. Трампа на выборах 45-го президента США. Ту наглость вмешательства в (святая святых) волеизъявление американцев – не позволяла даже А. Меркель, но хозяина Roshen убедили, будто он — вполне «крут». Но, проиграв выборы-2019 (не смертельные, как бой под Крутами), впору многогрешному готовиться к вызову в прокуратуру США. Не факт, что Запад его поддержит или «закроет глаза» на подготавливаемый подкуп избирателей и иные варианты злоупотребления «админресурсом».

Распорошить и скупить

Уповать непопулярному магнату приходится не на Запад, церковь, армию, а на умельцев подкупа избирателей и «распорошивания» голосов неподкупленных – между массой иных кандидатов (выступающих – «отвлекателями»). Тогда растёт шанс, что не найдется двух соперников, набравших голосов больше, чем Порошенко. Чтобы последний стал «прошедшим» во 2-й тур голосования (где ухищрения придется повторять и углублять). В этом одна из причин – рекордного числа на этих выборах явно «непроходных», а технических «кандидатов».

Примечательно, что подыгрывать П. Порошенко командировали рать рядящихся в «оппозиционеры», не имея ни отношения к партии «Оппозиционный блок», ни былых реальных потуг противостоять нынешней «злочинной владе». А поле их исканий – те регионы, где БПП не любят давно, включая мирную Одессу. И первым здесь отличился выходец из БПП С. Каплин.

Этот экс-полтавчанин (ново-киевлянин) вдруг вознамерился возглавить «движение защитников» санатория «Лермонтовский», на земли которого после Евромайдана скандально претендуют чиновники Минюста. К ним подключили теперь и «коллег» из Минобороны, и те устроили захват утром 25 января «Лермонтовского», создав информационный повод для рекламы «борцов против режима». И. Каплин именно таким пытается казаться, но много оснований усомниться. О подготовке «налета» он был извещён 24 января, но ничем не помешал, что видно из публикаций на его ФБ-странице. Ни в какие «бои» (даже в судах) из-за этого не лезет, лишь трезвоня, что он – «защищает»...

Обманут ли одесситов этой и последующими уловками – покажет голосование 31 марта. Но стоит помнить, что благосостоянию даже «простых граждан» может повредить неумение отличать хороших людей от – притворяющихся, друзей – от чужаков.