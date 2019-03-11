Какие угрозы ждут детей в соцсетях

Одной из актуальных проблем современного общества является рост количества случаев суицидального поведения среди подростков и молодежи.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения около миллиона человек ежегодно умирают в результате суицида. В феврале резко возросло количество поисковых запросов на тему игр, финалом которых становится попытка совершить самоубийство. Украинская киберполиция предупреждает, что в соцсетяхтакие сообщества ведут квалифицированные психологи, и склоняют детей к суициду. СМИ сообщили о самоубийствах 130 подростков.

Что такое «группы смерти»?

Один из вариантов, почему эти сообщества организуются – продажа видеороликов с самоубийствами подростков, или тем, как они наносят себе ранения из нелегальных сайтов и Даркнет.

Внимание к «группам смерти» в Украине привлек случай в Мариуполе, где 8 декабря 2016 девочка-подросток прыгнула с 13 этажа. По словам друзей девушки, она была подписана на группу в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания, якобы в контексте игры в дополненной реальности. Некоторые из них приводили к боли и телесных повреждений. Отмечалось, что согласно записям в социальной сети, ее последним заданием было спрыгнуть с многоэтажки.Самая популярная игра «Синий Кит».

Почему киты?

Киты относятся к тому числу млекопитающих, которые могут добровольно самостоятельно умереть. Эти животные ассоциируются у идеологов групп смерти со свободой, в том числе с осознанным выбором уйти из жизни.Подростки сравнивают себя с китами, которых выбросил океан, под которым подразумевается общество, семья или близкий человек.

Согласно описаниям из групп смерти, киты пробуждаются или умирают в 04:20. В это время подростки просыпаются, чтобы получить новое задание.

Почему возникает интерес к играм?

Для «Синего кита» интерес – базовый механизм распространения. Особенно среди подростков: с одной стороны страшно, с другой – очень интересно узнать, что же произойдет, если ты напишешь кодовое слово.

Дополнительной приманкой служит загадочность организаторов и непонимание их мотивов.

Как администраторы ищут участников групп?

Одним из простых первых задач для участников может быть «пригласить в группу 50 друзей», и участники рассылкой присылают всем друзьям приглашения. Администраторы группы активно мониторят страницы новых участников, ориентируясь на «потерянных детей» – детей, имеющих проблемы в семье, с друзьями, имеют депрессивные состояния, не могут себя реализовать. Выполняя задание администраторов, они испытывают «поддержку», и админы даже могут становиться для них авторитетами.

Как уберечь детей?

Как минимум, обратиться к владельцам социальных сетей и бесконечо банить всех администраторов и модераторов групп, искать их по аккаунтам. В полиции опубликовали список названий возможных групп смерти в социальных сетях: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4:20», f57, f58, «Тихий дом», «Рина», «Няпока», «Море китов», « 50 дней до моего...».

Также должны насторожить такие хэштеги, как # домкитов, # морекитов, # млечныйпуть, # 150звезд, # ff33, # d28, # хочувигру, # бегиилиумри, и записи в аккаунте соцсетей цифры 50 и меньше, а также изображения китов, особенно летучих, бабочек и единорогов.

Стоит также обратить внимание на использование в общении с друзьями фраз: «Разбуди меня в 4:20» и «Я в игре».

Кроме того, киберполиция опубликовала список детей из Украины, которые являются участниками суицидальных групп, и рекомендации для родителей:

 проверять кожные покровы – и если на них есть неестественные повреждения, постараться выяснить причину их появления;

 проверить,в каких пабликах гуляет ребенок;– обратить внимание на круг общения;

 занять свободное время ребенка спортивными или творческими секциями;

 обязательно контролировать фото и видео в гаджетах.

Отметим, что важнейшими для каждого ребенка есть внимание родителей и их забота. Необходимо как можно чаще проговаривать с ребенком его проблемы и делиться мыслями. В связи с этим киберполиция обращается к родителям и всем неравнодушным с просьбой быть бдительными и по возможности проверить учетные записи ваших детей, не зарегистрированы ли они под указанными выше именами.

И самое главное: куда сообщать о таких случаях и что делать родителям?

Сообщить об участии детей в опасной «игре» можно на «102». К слову, лицам, которые сообщат об этих фактах, гарантируют конфиденциальность. Есть номера доверия «Ла Страда» 772, куда могут позвонить сами дети. Телефон «горячей линии» киберполиции – (044) 374-37-21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни).

Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия». Юрклиника работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 14:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической клиники Шишацкая Юлия Олеговна