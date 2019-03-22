АНОНС Слова № 12 1341 ВИДЕО

Весна вступает в свои права! На улице - теплеет, почки набухают, цветы распускаются… Есть одна большая радость у украинцев – отопительный сезон подходит к концу. Ну а остальное… как всегда. На политической арене жарко!

Сегодня, в анонсе 12 номера газеты Слово, мы как обычно расскажем вам о том, что интересного и важного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «К чему Зеленский «обсупрунился»?

Для того чтобы тебя полюбили народные массы не достаточно просто получить информационное доминирование и попасть в общественный запрос, надо еще выделиться чем-то особенным, быть не таким как все. При этом казаться безвредным, чтобы ревнивая власть не зачистила тебя раньше времени. Клоун — вот беспроигрышная роль! Доказательство тому – кандидат в президенты Владимир Зеленский, за которого готова голосовать молодежь да и люди среднего возраста. При этом они совсем не интересуются его программой. И вдруг он сам сделал какой-то странных ход…

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Непонятно зачем ему понадобилась ненужная конкретика, с презентацией своей команды, состоящей из опостылевших бывших, сумевших с треском обосрамиться даже в условиях общего постреволюционного бардака! Чего только стоят фамилии нардепа Лещенко, экс-министров Абрамявичуса и Данилюка. Этот демарш Зеленского, способен привести доверчивых избирателей в состояние легкого ступора, ведь Зеленский — это виртуальный кандидат «против всех». Бывших и без него хватает.

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О странном поступке кандидата Зеленского читайте в колонке редактора К чему Зеленский «обсупрунился»?

Элла Алыбина «Ты их в дверь — они в окно!»

Оправдать логику пятилетнего пребывания на посту главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева не представляется возможным. Даже сейчас, когда под давлением СМИ и общественности, Кабинет министров Украины наконец решил расторгнуть с Коболевым контракт, выясняется, что Кабмин не имеет на это права! А почему?

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13 марта на встрече с послами стран G7 премьер-министру независимой Украины было настоятельно рекомендовано не делать резких движений в отношении изменений руководства НАК. Чем же, спросите вы, так припал к сердцу западных партнёров «сей юнош» пышной наружности, неотягощённый следами горения на работе, но со сплошными неудачами на посту главы «Нафтогаза»? Об этом – в материале Эллы Алыбиной «Ты их в дверь — они в окно!»

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Никита Додон «Кто против мира в Украине»

Вернуть страну к полноценной мирной жизни хочет, как показывают данные соцопросов, большинство граждан Украины. Исполнить это законное желание можно лишь при одном непременном условии: когда власть в нашем государстве возьмут политики «партии мира». Кто же это такие по мнению автора?

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Это политики, представляющие круги, реально заинтересованные урегулировать конфликт в Донбассе. Ведь сменщикам нынешнего президента предстоит непростая и сопряженная с личным риском миссия: освободить сограждан от пут паразитирующих на «оборонных» проектах лиц. Эти люди отладили «теневую» торговлю со сверхвысокой прибылью и настроены затягивать нынешнюю официально не объявленную полу-войну.

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О том, кто же все-таки может это прекратить, читайте в матераиле Никиты Додона «Кто против мира в Украине»

Антон Кравчик «Слуга народа» или «Борщ из Чебурашки»?

Недавно. Ю.Тимошенко прокомментировала высокие рейтинги своего конкурента В.Зеленского. По ее словам, голосовать за комика на выборах это все равно что варить «борщ из Чебурашки». Зеленский же, в свою очередь, отреагировал на это, назвав мнение Тимошенко лаем.

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При этом СМИ считают двух данных кандидатов проектами опального олигарха И.Коломойского, который таким образом пытается вернуть себе власть и бизнес в стране. Бытует мнение, что на определенном этапе Зеленский снимет свою кандидатуру в пользу Тимошенко, расчистив ей дорогу к булаве и державе. Напомним, по опросам избирателей, на данный момент в президентской гонке лидирует Зеленский — за него намереваются проголосовать 17,1% украинцев. Второе и третье место в рейтинге занимают Тимошенко (11,9%) и Порошенко (10,7%).

Подробнее о кандидатах близких к Коломойскому и их шансах на успех, читайте в материале Антона Кравчика.

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Антон Кравчик «Какой будет революция образования?»

Министерство образования и науки Украины внедряет электронные учебники вместо бумажных. Создается единая «Национальная образовательная электронная платформа». Об этом свидетельствует постановление МОН от 11марта этого года. Как-то уже все новшества, внедряемые в нашей стране, пугают… Вот это, например, для чего делается?

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Теперь, если переписывают историю, то нет необходимости менять учебники, все легко происходит из центрального компьютера МОН. Дети теперь вообще не будут читать книг. Украинская система образования зацикливает детей на заучивание ненужной информации, которая сегодня доступна за счет интернета. Современное образование должно давать картину мира, целостный свод принципов бытия, учить критически мыслить и работать с огромными массивами информации. Ничего этого нет в современной украинской школе. Школа еще держится на плаву только потому, что государству необходим лояльный электорат, в противном случае оно не выделяло бы ресурсы на школу.

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Подробнее о школе и о новой украинской системе образования в материале Антона Кравчика «Какой будет революция образования?»

Ну а мы напоминаем, что все перечисленные статьи и еще много интересного вы можете прочитать в 12 номере газеты Слово