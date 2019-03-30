Права и обязанности охотника и его охотничий билет

Что может быть лучше для заядлого охотника, чем погожим солнечным деньком пройтись по лесу в поисках дичи? Испортить удовольствие от любимого занятия может только одно – нарушение правил и запретов охоты. Зачастую проблемы с законом, задержания и штрафы горе-охотников происходят из-за незнания правил и периодов запретов на охоту в Украине, которые могут значительно отличаться в разных областях.

Когда бывают запреты на охоту?

С целью рационального использования охотничьих животных, охраны диких животных, а также среды их пребывания запрещается:

1) охотиться без должного на то разрешения, а именно:

без соответствующих документов;

охоты на животных, которые не отмечены в разрешениях на добычу охотничьих животных или сверх установленной в этих разрешениях нормы;

2) охота в запрещенных для этого местах, а именно:

на территориях и объектах естественно-заповедного фонда, где это запрещено в соответствии с положениями о них;

на воспроизводственных участках;

в пределах населенных пунктов (сел, поселков, городов), за исключением случаев, предусмотренных решениями Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевским и Севастопольским городских советов;

в угодьях, не отмеченных в разрешении;

на расстоянии ближе, чем 200 метров от зданий населенного пункта и отдельно расположенных зданий, где возможно пребывание людей;

3) охота в запрещенное время, а именно:

в не разрешенные для охоты сроки на соответствующие виды животных;

в темный период суток (позже часа после заката солнца и ранее часа до его восхода);

4) охота с применением или использованием запрещенных орудий и запрещенными способами, а именно:

клея, петель, подрезов, отворотов, крючков, самострелов, ловчих ям;

ядовитых и анестезирующих средств;

живых слепых или покалеченных животных как приманки;

звуковоссоздающих приборов и устройств;

электрического оборудования для добычи животных;

искусственных световых источников, приборов и устройств для подсветки мишеней, в том числе приборов ночного виденья;

зеркал и других устройств, ослепляющих животных;

взрывчатых веществ;

с подъездом на автомототранспорте, а также на плавучих средствах с работающим двигателем;

самолетов и вертолетов;

не охотничьего (в том числе военного) огнестрельного пневматического и другого стрелкового оружия, а также нарезных вкладок полуавтоматического или автоматического оружия с магазинами более чем на два патрона;

разрушение жилья животных, бобровых плотин, гнезд птиц;

газа и дыма;

заливание нор зверей;

А также:

на животных, которые испытывают трудности (переправляются водой или по льду, спасаются от пожара, наводнения и тому подобное);

на пернатую дичь с нарезным огнестрельным оружием;

на пушных зверей (кроме волка) с нарезным огнестрельным оружием калибром более чем 5,6 миллиметра;

на копытных животных с использованием малокалиберной винтовки под патрон кольцевого возгорания или зарядов, снаряженных картечью или дробью;

охота с охотничьими собаками, ловчими зверями и птицами без наличия на них паспорта с допуском к охоте.

5) транспортировка или перенесение добытых животных или их частей без отметки этого факта в разрешении на их добычу;

6) допуск собак в охотничьи угодья без присмотра;

7) охота с нарушением установленного для определенной территории (региона, охотничьего хозяйства, обхода и тому подобное) порядка осуществления охоты;

8) охота на запрещенных для добычи животных;

9) сбор яиц птиц, погибших животных или их частей, разрушения, уничтожения или порчи искусственных гнездовий, солонцов, кормушек для зверей и птиц, посевов кормовых растений, охотничьих вышек, указательных знаков, соответствующих вывесок и других атрибутов охотничьего хозяйства.

Действия, отмеченные в пунктах 1-8 этой статьи, в соответствии с законодательством квалифицируются как незаконная охота. Лица, виновные в незаконной охоте, несут ответственность согласно законам.

Когда разрешена охота?

Согласно ЗУ «Об охотничьем хозяйстве и охоте», охота может осуществляться в такие сроки:

1) на нырка большого, уток (кроме гоголя обыкновенного, чернети (нырка) белоглазой, савки, огаря, пеганки (атайки), гаги обыкновенной, лутка (крохаля малого), крохалей, чернети (нырка) красноголовой, утки серой, крохаля среднего, каменки, казарки белощекой и красноголовой), лысух, куликов (кроме кулика-сороки, ходулочника, шилоклювки, кроншнепов, чайки, лежебоки, тиркушек, поручейника, камнешарки, черныша, перевозчика, фифи, зуйка морского, малого, большеклювого, галстучника, песочников, плавунцов, барашка большого), голубей (кроме голубя-синяка) – в августе-декабре;

2) на гусей: серого, белолобого большого, гуменника – в августе-январе

3) на куропатку серую, фазана – в октябре-декабре

4) на перепела – в августе-ноябре

5) на самца косули – с 1 мая по декабрь включительно

6) на самцов лани, оленей европейского и пятнистого, лося, муфлона, кабана и его молодняк, способный к самостоятельному существованию – в августе-январе

7) на самок лани, оленей европейского и пятнистого, косули, лося, муфлона, кабана и их молодняк, способный к самостоятельному существованию – в сентябре-декабре

8) на сурка – в июне-сентябре

9) на барсука – в октябре-ноябре

10) на белку, бобра, ондатру, куниц лесную и каменную, норку американскую, хорька лесного, енотовидную собаку, лисицу, волка – с октября по февраль включительно

11) на кроля дикого и зайца-русака – с 1 ноября по январь включительно.

Право на охоту

Право на охоту в пределах определенных для этого охотничьих угодий имеют граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста, получили в установленном порядке разрешение на добычу охотничьих животных и другие документы, которые свидетельствуют о праве на охоту.

Охота с использованием огнестрельного охотничьего оружия позволяется лишь лицам, которые в установленном порядке получили разрешение органов внутренних дел на право пользования этим оружием.

К охоте приравнивается: пребывание лиц в пределах охотничьих угодий, в том числе на полевых и лесных дорогах (кроме дорог общего пользования), с любым стрелковым оружием или с капканами и другими орудиями добычи зверей и птиц, или с собаками охотничьих пород или ловчими зверями и птицами, или с продукцией охоты;

пребывание лиц на дорогах общего пользования с продукцией охоты или с любым собранным расчехленным стрелковым оружием.

Документами на право охоты являются:

удостоверение охотника;

ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины;

разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карточка и тому подобное);

соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим оружием;

паспорт на собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц с отметкой о допуске к охоте в текущем году в случае их использования во время охоты.

Отмеченные документы охотник обязан иметь во время осуществления охоты, транспортировки или перенесения продукции охоты и предъявлять их по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль в отрасли охотничьего хозяйства и охоты.

Удостоверение охотника и ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты выдаются специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в отрасли охотничьего хозяйства и охоты или его местными органами в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Размер государственной пошлины, а также порядок взымания платежей за выдачу удостоверения охотника и ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством.

Размер платы за выдачу удостоверения охотника и ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты устанавливается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в отрасли охотничьего хозяйства и охоты по согласованию с центральным органом исполнительной власти по вопросам финансов.

Способы охоты:

Охота может осуществляться такими способами:

1) индивидуальная охота;

2) коллективная охота;

3) коллективная охота с гончими (облавная охота).

Охота может осуществляться с использованием:

1) охотничьего огнестрельного оружия;

2) собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц (при наличии паспортов на них с допуском к охоте в текущем году);

3) сеток и ловушек для отлавливания животных живьем;

4) ловушек для добывания пушных зверей с научной целью и для переселения;

5) вышек;

6) пахучих не ядовитых приманок.

7) Охота может осуществляться с охотничьим оружием, которое принадлежит другому физическому лицу, только в его присутствии и при наличии у охотника и владельца оружия соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел.

Стоит отметить, что в Юридическую клинику так же обращаются посетители с вопросами касательно получения охотничьего билета.

Наш юрист объяснил, что удостоверение охотника, которое многие называют «охотничий билет», оформляется в управлении лесного хозяйства по месту жительства. Ближайшее отделение можно узнать на официальном сайте Государственного агентства Лесных ресурсов.

Для получения удостоверения охотника, надо пройти экзамен и оплатить изготовление удостоверения (66 гривен).

На экзамен с собой иметь три фото 3х4 см, копию ИНН и паспорта. По месту заполняете форму учета (ФИО, адрес, место работы, имеющееся оружие если есть). Получаете бланк билета, в котором распечатаны 25 вопросов с вариантами ответов. Выбираете правильные варианты. При вас инспектор вводит ответы в систему. Если ответили правильно на 19 вопросов, выдают квитанции на оплату. На следующую неделю приходите и получаете удостоверение с карточкой учета добытой дичи.

Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия», которая работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 14:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.