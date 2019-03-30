Права и обязанности охотника и его охотничий билет

Что может быть лучше для заядлого охотника, чем погожим солнечным деньком пройтись по лесу в поисках дичи? Испортить удовольствие от любимого занятия может только одно – нарушение правил и запретов охоты. Зачастую проблемы с законом, задержания и штрафы горе-охотников происходят из-за незнания правил и периодов запретов на охоту в Украине, которые могут значительно отличаться в разных областях.
Когда бывают запреты на охоту?
С целью рационального использования охотничьих животных, охраны диких животных, а также среды их пребывания запрещается:
1) охотиться без должного на то разрешения, а именно:
- без соответствующих документов;
- охоты на животных, которые не отмечены в разрешениях на добычу охотничьих животных или сверх установленной в этих разрешениях нормы;
2) охота в запрещенных для этого местах, а именно:
- на территориях и объектах естественно-заповедного фонда, где это запрещено в соответствии с положениями о них;
- на воспроизводственных участках;
- в пределах населенных пунктов (сел, поселков, городов), за исключением случаев, предусмотренных решениями Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевским и Севастопольским городских советов;
- в угодьях, не отмеченных в разрешении;
- на расстоянии ближе, чем 200 метров от зданий населенного пункта и отдельно расположенных зданий, где возможно пребывание людей;
3) охота в запрещенное время, а именно:
- в не разрешенные для охоты сроки на соответствующие виды животных;
- в темный период суток (позже часа после заката солнца и ранее часа до его восхода);
4) охота с применением или использованием запрещенных орудий и запрещенными способами, а именно:
- клея, петель, подрезов, отворотов, крючков, самострелов, ловчих ям;
- ядовитых и анестезирующих средств;
- живых слепых или покалеченных животных как приманки;
- звуковоссоздающих приборов и устройств;
- электрического оборудования для добычи животных;
- искусственных световых источников, приборов и устройств для подсветки мишеней, в том числе приборов ночного виденья;
- зеркал и других устройств, ослепляющих животных;
- взрывчатых веществ;
- с подъездом на автомототранспорте, а также на плавучих средствах с работающим двигателем;
- самолетов и вертолетов;
- не охотничьего (в том числе военного) огнестрельного пневматического и другого стрелкового оружия, а также нарезных вкладок полуавтоматического или автоматического оружия с магазинами более чем на два патрона;
- разрушение жилья животных, бобровых плотин, гнезд птиц;
- газа и дыма;
- заливание нор зверей;
А также:
- на животных, которые испытывают трудности (переправляются водой или по льду, спасаются от пожара, наводнения и тому подобное);
- на пернатую дичь с нарезным огнестрельным оружием;
- на пушных зверей (кроме волка) с нарезным огнестрельным оружием калибром более чем 5,6 миллиметра;
- на копытных животных с использованием малокалиберной винтовки под патрон кольцевого возгорания или зарядов, снаряженных картечью или дробью;
- охота с охотничьими собаками, ловчими зверями и птицами без наличия на них паспорта с допуском к охоте.
5) транспортировка или перенесение добытых животных или их частей без отметки этого факта в разрешении на их добычу;
6) допуск собак в охотничьи угодья без присмотра;
7) охота с нарушением установленного для определенной территории (региона, охотничьего хозяйства, обхода и тому подобное) порядка осуществления охоты;
8) охота на запрещенных для добычи животных;
9) сбор яиц птиц, погибших животных или их частей, разрушения, уничтожения или порчи искусственных гнездовий, солонцов, кормушек для зверей и птиц, посевов кормовых растений, охотничьих вышек, указательных знаков, соответствующих вывесок и других атрибутов охотничьего хозяйства.
Действия, отмеченные в пунктах 1-8 этой статьи, в соответствии с законодательством квалифицируются как незаконная охота. Лица, виновные в незаконной охоте, несут ответственность согласно законам.
Когда разрешена охота?
Согласно ЗУ «Об охотничьем хозяйстве и охоте», охота может осуществляться в такие сроки:
1) на нырка большого, уток (кроме гоголя обыкновенного, чернети (нырка) белоглазой, савки, огаря, пеганки (атайки), гаги обыкновенной, лутка (крохаля малого), крохалей, чернети (нырка) красноголовой, утки серой, крохаля среднего, каменки, казарки белощекой и красноголовой), лысух, куликов (кроме кулика-сороки, ходулочника, шилоклювки, кроншнепов, чайки, лежебоки, тиркушек, поручейника, камнешарки, черныша, перевозчика, фифи, зуйка морского, малого, большеклювого, галстучника, песочников, плавунцов, барашка большого), голубей (кроме голубя-синяка) – в августе-декабре;
2) на гусей: серого, белолобого большого, гуменника – в августе-январе
3) на куропатку серую, фазана – в октябре-декабре
4) на перепела – в августе-ноябре
5) на самца косули – с 1 мая по декабрь включительно
6) на самцов лани, оленей европейского и пятнистого, лося, муфлона, кабана и его молодняк, способный к самостоятельному существованию – в августе-январе
7) на самок лани, оленей европейского и пятнистого, косули, лося, муфлона, кабана и их молодняк, способный к самостоятельному существованию – в сентябре-декабре
8) на сурка – в июне-сентябре
9) на барсука – в октябре-ноябре
10) на белку, бобра, ондатру, куниц лесную и каменную, норку американскую, хорька лесного, енотовидную собаку, лисицу, волка – с октября по февраль включительно
11) на кроля дикого и зайца-русака – с 1 ноября по январь включительно.
Право на охоту
Право на охоту в пределах определенных для этого охотничьих угодий имеют граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста, получили в установленном порядке разрешение на добычу охотничьих животных и другие документы, которые свидетельствуют о праве на охоту.
Охота с использованием огнестрельного охотничьего оружия позволяется лишь лицам, которые в установленном порядке получили разрешение органов внутренних дел на право пользования этим оружием.
К охоте приравнивается: пребывание лиц в пределах охотничьих угодий, в том числе на полевых и лесных дорогах (кроме дорог общего пользования), с любым стрелковым оружием или с капканами и другими орудиями добычи зверей и птиц, или с собаками охотничьих пород или ловчими зверями и птицами, или с продукцией охоты;
пребывание лиц на дорогах общего пользования с продукцией охоты или с любым собранным расчехленным стрелковым оружием.
Документами на право охоты являются:
- удостоверение охотника;
- ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины;
- разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карточка и тому подобное);
- соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим оружием;
- паспорт на собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц с отметкой о допуске к охоте в текущем году в случае их использования во время охоты.
- Отмеченные документы охотник обязан иметь во время осуществления охоты, транспортировки или перенесения продукции охоты и предъявлять их по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль в отрасли охотничьего хозяйства и охоты.
- Удостоверение охотника и ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты выдаются специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в отрасли охотничьего хозяйства и охоты или его местными органами в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
- Размер государственной пошлины, а также порядок взымания платежей за выдачу удостоверения охотника и ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством.
- Размер платы за выдачу удостоверения охотника и ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты устанавливается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в отрасли охотничьего хозяйства и охоты по согласованию с центральным органом исполнительной власти по вопросам финансов.
Способы охоты:
Охота может осуществляться такими способами:
1) индивидуальная охота;
2) коллективная охота;
3) коллективная охота с гончими (облавная охота).
Охота может осуществляться с использованием:
1) охотничьего огнестрельного оружия;
2) собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц (при наличии паспортов на них с допуском к охоте в текущем году);
3) сеток и ловушек для отлавливания животных живьем;
4) ловушек для добывания пушных зверей с научной целью и для переселения;
5) вышек;
6) пахучих не ядовитых приманок.
7) Охота может осуществляться с охотничьим оружием, которое принадлежит другому физическому лицу, только в его присутствии и при наличии у охотника и владельца оружия соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел.
Стоит отметить, что в Юридическую клинику так же обращаются посетители с вопросами касательно получения охотничьего билета.
Наш юрист объяснил, что удостоверение охотника, которое многие называют «охотничий билет», оформляется в управлении лесного хозяйства по месту жительства. Ближайшее отделение можно узнать на официальном сайте Государственного агентства Лесных ресурсов.
Для получения удостоверения охотника, надо пройти экзамен и оплатить изготовление удостоверения (66 гривен).
На экзамен с собой иметь три фото 3х4 см, копию ИНН и паспорта. По месту заполняете форму учета (ФИО, адрес, место работы, имеющееся оружие если есть). Получаете бланк билета, в котором распечатаны 25 вопросов с вариантами ответов. Выбираете правильные варианты. При вас инспектор вводит ответы в систему. Если ответили правильно на 19 вопросов, выдают квитанции на оплату. На следующую неделю приходите и получаете удостоверение с карточкой учета добытой дичи.
Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия», которая работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 14:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.