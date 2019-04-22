Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

В Бельгии прошёл Кубок мира по спортивной акробатике. Одесские акробаты – студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Никита Лукахин и ученик 9-го класса Ришельевского лицея Никита Никитин не только впервые приняли участие в этом престижном международном первенстве, но и смогли выйти в финал. Воспитанники спортивной школы «КДЮСША №1», которая располагается по адресу Воронцовский переулок, 10 Лукахин и Никитин уже 9 лет выступают вместе, их тренируютЕлена Арсеньевна Рошинец и хореограф Илья Леонидович Борозенцев.За это время они стали 5-кратными чемпионами Украины и завоевали звания мастеров спорта по акробатике. Старшему Никите сейчас 19, младшему всего 14 и Кубок мира в Бельгии был их первым соревнованием среди взрослых. Турнир проходил на очень высоком уровне, команды из других стран были очень сильными. Так получилось, что из-за травм, которые были у обоих спортсменов и какое-то время не давали тренироваться, у ребят было всего две недели на подготовку к этому важному первенству. Но как видим, даже в такие сжатые сроки тренировочного процесса, ребята смогли хорошо подготовиться и выступили более чем достойно.

Акробатика – вид спорта совсем не из лёгких, ведь нас оценивают не по одному какому-то показателю, а сразу по трём - техника исполнения, артистизм – мы танцуем под музыку, исполняя наши элементы, ну и конечно же, трудность элемента. Мы выступаем по трём композициям:вольтижная - когда идут броски, статическая, где нет бросков и комбинированная и каждый элемент должен быть тщательно проработан, буквально доведён до автоматизма. А поэтому после занятий акробатикой можно идти в абсолютно любой другой спорт – ведь у тебя натренированы все группы мышц.

- рассказывает Никита Лукахин.

Мастер спорта Украины по спортивной акробатике, 5-кратный чемпион Украины, член сборной команды нашей страны, бронзовый призер чемпионата Европы, неоднократный победитель международных чемпионатов и турниров, финалист чемпионатов мира и Европы Никита Лукахин сейчас учится на 3-ем курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции. Каждодневные тренировки по 3-4 часа и частые поездки на соревнования практически не сказываются на успехах в учёбе –в его зачётке большая часть оценок «отлично». Парень говорит, что заниматься профессиональным спортом без вреда учёбе возможно благодаря тому, что в университете для спортсменов созданы максимально комфортные условия.

Самые искренние слова благодарности Президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за возможность иметь индивидуальный график посещения занятий, без которого я просто не смог бы обойтись, учитывая каждодневные тренировки и количество соревнований, которые проходят на выезде. В родном университете созданы все условия для развития спортсменов – здесь лучшая спортивная база, которая есть в нашей стране.

- выразил благодарность Никита Лукахин.

Через две недели Никиту Лукахина и Никиту Никитина ожидает новый серьёзный старт – чемпионат Украины по акробатике, победа на котором – дело чести для обоих спортсменов.

Это ближайшее соревнование, которое состоится после Кубка мира. Да, турнир в Бельгии проходил на очень высоком уровне, все команды были подготовлены на отлично, а у нас из-за моей травмы и травмы напарника было маловато времени на подготовку, поэтому пока только финал. Но касательно чемпионата Украины мы настроены однозначно: в шестой раз подтвердить наш высокий титул чемпионов Украины. Ведь мы тренируемся для того, чтобы побеждать!

- решительно заявляет одесский акробат Никита Лукахин.

Важно отметить, что зрелищный вид спорта – спортивная акробатика в нашем городе развивается не только благодаря достижениям одесских акробатов, но и посредством проведения соревнований различного уровня, которые принимает спортивная база Международного гуманитарного университета и спортивные комплексы Национального университета «Одесская юридическая академия».