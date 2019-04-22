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  • Дата: Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21

Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

Категория: Новости / Спорт


Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

В Бельгии прошёл Кубок мира по спортивной акробатике. Одесские акробаты – студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Никита Лукахин и ученик 9-го класса Ришельевского лицея Никита Никитин не только впервые приняли участие в этом престижном международном первенстве, но и смогли выйти в финал. Воспитанники спортивной школы «КДЮСША №1», которая располагается по адресу Воронцовский переулок, 10 Лукахин и Никитин уже 9 лет выступают вместе, их тренируютЕлена Арсеньевна Рошинец и хореограф Илья Леонидович Борозенцев.За это время они стали 5-кратными чемпионами Украины и завоевали звания мастеров спорта по акробатике. Старшему Никите сейчас 19, младшему всего 14 и Кубок мира в Бельгии был их первым соревнованием среди взрослых.  Турнир проходил на очень высоком уровне, команды из других стран были очень сильными. Так получилось, что из-за травм, которые были у обоих спортсменов и какое-то время не давали тренироваться,  у ребят было всего две недели на подготовку к этому важному первенству. Но как видим, даже в такие сжатые сроки тренировочного процесса, ребята смогли хорошо подготовиться и выступили более чем достойно.

 

Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

 

Акробатика – вид спорта совсем не из лёгких, ведь нас оценивают не по одному какому-то показателю, а сразу по трём - техника исполнения, артистизм – мы танцуем под музыку, исполняя наши элементы, ну и конечно же, трудность элемента.  Мы выступаем по трём композициям:вольтижная -  когда идут броски, статическая, где нет бросков и комбинированная и каждый элемент должен быть тщательно проработан, буквально доведён до автоматизма. А поэтому после занятий акробатикой можно идти в абсолютно любой другой спорт – ведь у тебя натренированы все группы мышц.

- рассказывает Никита Лукахин.

 

Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

 

Мастер спорта Украины по спортивной акробатике, 5-кратный чемпион Украины, член сборной команды нашей страны, бронзовый призер чемпионата Европы, неоднократный победитель международных чемпионатов и турниров, финалист чемпионатов мира и Европы Никита Лукахин сейчас учится на 3-ем курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции. Каждодневные тренировки по 3-4 часа и частые поездки на соревнования практически не сказываются на успехах в учёбе –в его зачётке большая часть оценок «отлично». Парень говорит, что заниматься профессиональным спортом без вреда учёбе возможно благодаря тому, что в университете для спортсменов созданы максимально комфортные условия.

 

Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

 

Самые искренние слова благодарности Президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за возможность иметь индивидуальный график посещения занятий, без которого я просто не смог бы обойтись, учитывая каждодневные тренировки и количество соревнований, которые проходят на выезде. В родном университете созданы все условия для развития спортсменов – здесь лучшая спортивная база, которая есть в нашей стране.

- выразил благодарность Никита Лукахин.

 

Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

 

Через две недели Никиту Лукахина и Никиту Никитина ожидает новый серьёзный старт – чемпионат Украины по акробатике, победа на котором – дело чести для обоих спортсменов.

Это ближайшее соревнование, которое состоится после Кубка мира. Да, турнир в Бельгии проходил на очень высоком уровне, все команды были подготовлены на отлично, а у нас из-за моей травмы и травмы напарника  было маловато времени на подготовку, поэтому пока только финал. Но касательно чемпионата Украины мы настроены однозначно: в шестой раз подтвердить наш высокий титул чемпионов Украины. Ведь мы тренируемся для того, чтобы побеждать!

- решительно заявляет одесский акробат Никита Лукахин.

 

Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике

 

Важно отметить, что  зрелищный вид спорта – спортивная акробатика в нашем городе развивается не только благодаря достижениям одесских акробатов, но и посредством проведения соревнований различного уровня, которые принимает спортивная база Международного гуманитарного университета и спортивные комплексы Национального университета «Одесская юридическая академия».

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Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике
Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике
Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике
Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике
Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике
Одесситы стали финалистами Кубка мира по спортивной акробатике
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