Цветущий сад Французского бульвара

Сад находится на Французском бульваре, 87. Это так называемая «старая территория». Почти в самом конце легендарного Французского бульвара, над морем, расположился один из самых старых и именитых ботанических садов в Украине. Вспоминаются Никитский ботанический, Киевский ботанический – наиболее известные и посещаемые.

Наш же до определенного времени был пространством, закрепленным за биологическим факультетом Национального университета. В нем происходила своя жизнь – жизнь растений, таинственная и прекрасная. В последние несколько лет Ботанический сад становится публичным пространством, в котором проводятся экскурсии, фестивали, праздники, лекции. Это привлекает внимание одесской публики – ведь как приятно прийти на прогулку весной или осенью, когда сад становится особенно интересен – в своей цветущей или увядающей ипостаси...

Следует вспомнить, что этот Ботанический сад был перенесен из университетского двора в 1880 году на место бывшей дачи Ришельевского лицея на Малом Фонтане, то есть, на Французский бульвар, 87. При этом самый первый Ботанический сад в Одессе был основан еще в 1819 году.

Вехи, из которых состоит почти полуторавековая жизнь сада, были разнообразными – от упадка во времена войн до создания мощнейшего научно-исследовательского института на его базе в 30-е годы под руководством профессора Липского.

Территория, находящаяся по Французскому бульвару 48/50, была передана Ботаническому в 1948 году для расширения. Об истории сада можно рассказывать долго. В ней отражается и история нашей страны.

Важно то, что происходит с садом сегодня. Несмотря на то, что совсем рядом, можно сказать, «впритык», вырос огромный монолитно-каркасный 18-этажный небоскреб, который очень странно выглядит через беззащитно зеленеющие ветви столетних растений. Старый, трогательный сад соседствует с элитным монстром. Что поделать?!

На самом деле наш сад – это парк. У него даже статус – парк-памятник садово-паркового искусства.

Сад цветет. В этом году весна как-то особенно проявляется в буйном и прекрасном цветении деревьев и цветов. Особенно после майских дождей сочная, яркая зелень нарочито свежа – глаз отвести невозможно.

Прогуливаясь по аллеям и тропинкам Ботанического сада, под щебетание и пение птиц можно полюбоваться самыми разными цветущими растениями, вдохнуть их божественный аромат, сфотографировать. Ведь цветение не длится вечно, как, впрочем, ничто не длится вечно.

Вспоминается фраза Владимира Набокова из «Соглядатая»:

«...как нельзя к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер или запах цветка, который тянешь, тянешь до одури напряженными ноздрями и никогда не можешь до конца вытянуть из венчика...»

Именно сейчас цветет древовидный пион – его цветы просто огромны, они раскрылись чудесным, объемным, мягким шаром, источая дивный, томный аромат. Экзотическим для наших мест стало ландышевое дерево, которое тоже цветет именно сейчас, производя прелестные колокольчики, значительно больше обычного ландыша, но, как ни удивительно, абсолютно не имеющие запаха. Тюльпановое дерево еще не зацвело, а вот лимонное – уже отцветает, образуя маленькую завязь лимончиков. Иудино дерево пылает, плотно усыпанное пронзительным пурпурнымцветом.

Цветут ирисы, раскрыв свои изящные нежно-сиреневые с прожилками лепестки. Уверенно выпустил стрелы с великолепными фиолетовыми шариками декоративный лук. Гроздями, как сотканная из неизвестной лиловой пряжи, ниспадает глициния, привлекая к себе множество насекомых – бабочек, жуков, пчел – видимо, им тоже это растение кажется эстетически притягательным. Готовится к распусканию мак, напряженно выпустив свои мохнатенькие бутоны. Сирень все еще благоухает...

Аллеи Ботанического сада тенисты. Это тень от дубов, разнообразных хвойных деревьев, каштанов, платанов. Древние, столетние деревья доверчиво раскинули свои ветви, свежие листья трепещут от весеннего ветерка, солнце непринужденно играет в их кроне...

Ботанический сад великолепен. Он содержит в себе дух прошлого и вечную красоту и естественность природы; заботу многих поколений ученых-биологов о будущем и мощную энергию жизни – в каждом листочке, в бутоне, в изгибе ветви, даже в многолетней коре старого дерева...

Сотрудники Ботанического бережно охраняют сокровища, принадлежащие саду, включая галереи кактусов и тропических растений. Они стараются собрать средства на восстановление теплиц, которые поступают за счет фестивалей и экскурсий.

Сад живет своей внутренней жизнью, загадочной и непостижимой, но иногда великодушно позволяет нам стать гостями этого дивного места – Ботанического сада.