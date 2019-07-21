Подлократам срочно понадобились: fake-мейкеры вестей, противники плебисцитов, вредители «исторической памяти»...

Не зря на нынешних выборах в парламент Украины ряд проходных мест в партийном списке пЕС дан ряду отпетых боевиков «идеологического фронта»: их ор и беспардонная ложь – нужнейшая «дым-завеса» для прочих соискателей «депутатской неприкосновенности». Будущую тактику самопомощи этой группы политиков те вполне раскрыли во второй декаде июля серией вопиющих акций, где глупости самохвальства («спасли мову», «отстояли страну» и т. п.) сплели с жутким «очернением» соперников и всех неугодных. А «противоядием» от этого могла бы стать «контрпропаганда» в два этапа: «дотошное» изучение существенных обстоятельств и оперативное доходчивое оповещение сограждан о выявленной лжи и прочих подвохах. Это – реально и не так уж сложно, как показали последние случаи происков «плутократов», которые в наших условиях проявились, как «подлократы», новый подвид, неведомый отцу политологии Платону.

Спекуляции о «защите» мо(л)вы

16 июля, как по команде, агитаторы порошенковской партии ЕС (пЕС) стали тиражировать в СМИ и Интернете стенания о достигнутом ими «эпохальном успехе»: начался срок действия норм нового ЗУ об экспансии украинской «мо(л)вы» рядом административных ограничений применять русский и иные языки в общении, обучении, досуге.

Затеяли ту «реформу» речевого общения – «под выборы» (что давно разоблачено политологами), чтобы отвлечь общественное внимание от проблем разграбления страны группировками плутократов (во главе с нынешними списочниками пЕС) и активизировать стравливание «плебса», науськивая пользователей разных культур речи: «украиномовных» – против «русскоязычных» и прочих «нацменов».

Тот подлый замысел удался в малой мере, но активисты пЕС, отчаянно борясь за привлечение голосов избирателей, ухватились и за такой хилый повод напомнить о своей недавней «борьбе». А основным местом самохвальных стенаний выбрали Львов, где пЕС имеет наибольший уровень доверия (в сравнении с остальными регионами).

И психику тамошних жителей атаковали истерией некоего «празднования». Хотя на жизнь львовян славимые «мовные» изменения практически никак не повлияют: русскоязычие там вытравливали с начала 1990-х на основе правового режима, существовавшего и до появления последней «мовной» новации в украинском законодательстве. Те пока не разобрались, что «перемога» – пшиковая и агитаторы пЕС тужились не дать людям одуматься напором демагогии. В том соучаствовал и «сам П. Порошенко» (опытный артист митинговых какофоний). Его страницу в Facebook заполнили вереницей «постов» и видеопоказов, включая эпизод дистанционного участия этого экс-президента в ток-шоу на сервильном к нему телеканале ICTV. Там бывший «гарант» зачитал «телеобращение к киевской студии», стоя на львовской улице на фоне (подуставшей) массовки из молодежи.

Он уверенно лгал, будто дискриминация иноязычных «объединяет страну», будто осуществлена «защита мовы», пользователей которой и так никто в Украине давно не угнетал. Не зря та телепередача называется «Свобода слова на…». Оплатив себе там право вещать, глава пЕС хвалился, что причастен к ограничению этого права многим другим («недо-гражданам» по версии его однопартийцев).

Но опьянение «свободой слова» и утомление спичрайтеров вызвало утечку ряда крамольных суждений. Один из постов П. Порошенко закончил мыслью (из «подсознания») о беспокоящем – накоплении сокровищ, Заявлено, будто «мова» – наибольшее накопление, которое он передаст своим наследникам, хотя… даже во Львове наслышаны и об оффшорных «заначках» этого богача, и о том, что в «свободное время» в его семье предпочитают говорить по-русски, а сам он охотнее цитирует классиков русской литературы (от чьих произведений теперь «отрезают» современных школьников). Такое предательство другой всемирно признанный литератор назвал «манкуртизмом», но и так известно: это – подло. Однако агитаторы пЕС ухватились и за такой «довод», ввиду их острого дефицита и… избытка конкурентов, более умелых и искренне любящих «мову».

Неудачи конкуренции с «Голосом»

Т. к. «ковчег» списка партии скомпрометированного «барыги и мародера» П. Порошенко способен завезти в Верховную Раду малое число желающих, то масса его единомышленников баллотируются на этих выборах или в одномандатных округах, или по спискам иных партий, из которых наиболее высоко социологи оценили позиции скороспелого политпроекта «Голос» во главе с певцом В. Вакарчуком. Тот стал конкурентом пЕС, и ее активисты отреагировали ожидаемо: стали распускать негатив о том недавнем кумире обеих Майданов и искреннем пропагандисте украинской речи (якобы защищаемой пЕС).

Не всем, однако, позволено открыто критиковать политические устремления «Славка», имеющего влиятельных покровителей за рубежом и в Украине (в т. ч. В. Пинчука, владельца ICTV и др. СМИ). Поэтому в пЕС обещали воздерживаться от взаимных нападок и поначалу маскировали свои интриги против «Голоса», тоже претендующего на голоса львовян (земляков В. Вакарчука, а не П. Порошенко). Но с приближением дня голосования терпения хватает не всем.

Iryna Gerashchenko, официальный спикер «проевропейской» пЕС, в реплике на своей странице в Интернете упрекнула в былом «бездействии» кандидатов от новых партий. Ответ последовал скорый и столь жесткий, что свой «спич» заместитель главы в Верховной Раде уходящего состава – удалила.

Вякать против «Голоса» оказалось не по силам и менее именитым «информационщикам» пЕС. 16 июля, когда все их агитаторы празднично «волали» о мнимых заслугах перед пользователями «мовы» от пресс-службы этой партии пришла драматическая весть: их «прессует» киберполиция!

На любом языке от СМИ требуют сообщать – правдиво. Но этой моралью пренебрегли какие-то «информационные бойцы» во Львовской области и были уличены в массовой рассылке CMC-cообщений избирателям о том, будто «Голос» не соберет достаточно (5%) голосов избирателей, а потому надо голосовать за… ЕС. Подкрепляли этот призыв ссылкой на пресс-релиз ООО «КМИС», сообщавшей, что по расчетам их социологов лишь 3 партии имели достаточную поддержку среди 2005 опрошенных респондентов, и «Голос» в ту троицу не попал.

При этом распространители умолчали, что и пЕС там получил лишь 5,5% при погрешности измерений в 2,5%, т. е. тоже рискует «пролететь». Но с другой стороны, ¼ опрошенных не указали, кому симпатизируют, и это даёт шансы не только пЕС, но и «Голосу». Все эти нюансы агитаторы, естественно для пЕС, упустили, тупо уверяя, будто только их партия спасёт представительство львовян в Верховной Раде…

В киберполиции сочли это манипуляцией (финансирование которой тоже требует проверки) и в установленном порядке начали «следственные действия». Последнее и возбудило пресс-службу пЕС: мол, «обурені політично заангажованими діями Департаменту кіберполіції Нацполіції України». Однако, понимая, что вляпались в скандал (недобросовестными методами конкуренции с идейными партнерами) в том же заявлении пЕС пообещали, что как-то «розберуться з цією індивідуальною ініціативою» (?).

При этом умолчали «обурені», что кибер-полиция действовала – не с бухты-барахты, а по жалобе главы «Голоса», которого земляки оперативно уведомили о подловатой проделке «партнеров» из пЕС.

Отмолчался об этом скандале и вождь пЕС. Не дав никому поручений по «разбирательству» с уличенным агитатором, он 17 июля убыл за кордон. Пояснение отъезду партийного босса в разгар агитации дали на его странице в Facebook очень велиречивое: мол, едет в Страсбург на открытие заседания Европарламента помогать И. Геращенко и И. Климпуш-Цинцадзе «сформировать группу друзей Украины», чтобы усилить требования к РФ вернуть группу задержанных моряков ВМС ВСУ.

«Пояснения» П. Порошенко убедительны лишь для очень наивных: права голоса в Европарламенте он не имеет, и раздавать там взятки ему тоже не позволят, а сплясать гопака (при выступлении) И. Геращенко, например, – креативно для части избирателей, но вредно для заявленного дела. Более похоже, что он поехал не убеждать, а давать пояснения по факту вопиющего нарушения «джентльменских» договоренностей не пакостить «Голосу».

«Демократы» против референдумов

Актив пЕС дал повод заподозрить в неискренности тяги к «европейской демократии» и выпадами против проведения в Украине местных референдумов.

Пытаясь представить партию «Слуга народа» – пророссийской, деятели пЕС стали активно «уличать» идущего №1 от этой партии Д. Разумкова. И усмотрели «крамолу» в интервью изданию этого молодого политика, где он высказал мнение, что переименования населенных пунктов в ходе т. н. «декоммунизации» можно пересмотреть, предоставив местным жителям решать это на своих референдумах.

О, ужас! – «референдумы», «откат от декоммунизации»! Против этого решительно высказался (в программе радио «NV») и политолог А. Гарань, и именитый списочник пЕС В. Вятрович.

Последнего пугает не только перспектива лишиться должности «главного смотрящего» от «Института национальной памяти», но и смутные перспективы его партнерства с пЕС: если они не попадут в парламент – лучше отъехать «на научную работу» в Канаду, если попадут – придется ему полемизировать не со страниц газет, а в прямых телеэфирах (как в ходе недавнего «марафона» трех телеканалов-списочников пЕС) и… в открытую в парламенте.

А диспуты по-честному чреваты скорым развенчанием этого НГО-знатока. Ведь партийным «спикерам», каким он взят в пЕС, как-то выкручиваться приходится и по самым неприятным темам, как, например, осуждение в Италии экс-бойца Нацгвардии В. Маркива или последующее выявление в Турине «схрона» неонацистов. Последних подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе, и сам премьер-министр настроен то расследование «не спустить на тормозах».

Ситуация в ЕС меняется не в лучшую сторону для пЕС. Это подтвердила и неудача на другом их «фронте» – в церковном переустройстве: визит главы УГКЦ Шевчука к Папе Римскому не увенчался получением ожидаемого повышения в статусе (до патриархии). Зато Папа велел не только искреннее постигать заповеди христианства, но и следовать им в отношении сограждан на Востоке – в Донбассе, где 15 июля отметили собственную «памятную дату»: пять лет со дня убийства 12 мирных жителей Снежного ракетой с неустановленного самолета. То военное преступление заслуживало внимания ПАСЕ, но через два дня там же грянуло новое ЧП – гибель авиалайнера МН-17. И про трагедию Снежного в Украине как-то забыли…

Виртуальный адвокат «G7» – таинственный друг пЕС

От полного уныния активистов пЕС спасают ободряющие реляции. Например, В. Вятрович затмил неудачу Шевчука фотографией радостной встречи с этим идейным соратником. Тогда от радости те обменялись крепким рукопожатием, как некие «партайгеноссе», а не по-христиански.

Но есть и маленькая победа в информационной войне. Когда новый президент В. Зеленский встрял в дискуссию о «люстрации» новаторским предложением – расширить круг люстрируемых за счет крупных чиновников времен президентства П. Порошенко, та «агрессия» была своевременно приостановлена очень скорым заявлением протеста от лица «послов G7». Некие силы возразили, а СМИ распространили мнение, будто в данном случае люстрация будет – не прогрессивна, а наоборот. И в команде В. Зеленского оставили в покое эту болезненную для пЕС тему, даже не заподозрив… подвох.

Никто из послов государств «большой семерки» не заявлял официально протестов против преследования коррупционеров из команды П. Порошенко. А кто оперирует аккаунтом на Твиттере в МИДе Украины, новой команде правды не говорят: не окончена еще информационная война. А на ней сомнительным политикам остро нужны и ярые вятровичи, и мастера «правильных» фейков.