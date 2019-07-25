Майдан мертв, но он и теперь живее всех живых! ВИДЕО

«Удар зеленой волны по политическим элитам оказался на много сильнее, чем это прогнозировалось экспертами. Впервые политическая партия получает монопартийное большинство…Ситуация, во многом аномальная, ломающая расклады и матрицы. Ошиблись все! Если бы я десять лет назад сказал, что в 2019 году Богуслаев на своем моторовском, Шевченковском районе проиграет свадебному фотографу, то на меня бы посмотрели, как на клиента психиатрической лечебницы и тем не менее, сегодня это реальность», - отметил в своем интервью политтехнолог Андрей Золотарёв каналу Ukrlife.TV.

Верховная рада активистов сменяется Верховной Радой артистов становясь Верховной Эстрадой. Результаты парламентских выборов де факто погрузили нас в состояние президентской республики. Утром 22 июля Владимир Зеленский проснулся абсолютным монархом, такой политический расклад возник впервые за все годы украинской независимости. Правда остается еще местное самоуправление, но я думаю, что внеочередные выборы, проведенные до обрушения рейтинга власти, позволят обильно наводнить местные советы и даже состав мэров городов «слугами народа». То, что произошло, является местью уставшего народа всем без исключения старым, и не очень, политическим элитам, но не надо забывать при этом, что за «Слугу Народа» проголосовал всего лишь каждый пятый украинец.

«Слуга народа» по мнению политолога Руслана Бортника это маркетинговый бренд — идеологически неопределенный конгломерат людей, которые объединяются рейтингами президента и возможностью совместного доступа к власти. Как только один из перечисленных факторов перестанет действовать система неизбежно посыплется.

Но пока Владимир Зеленский имеет карт-бланш на радикальные перемены и если подобно Эрдогану ему за первую пятилетку удастся повысить ВВП Украины вдвое, он станет непотопляемой политической фигурой. Но в наших условиях вся полнота власти, традиционно, оборачивается всей полнотой ответственности.

Если грядет эпоха разочарований, то выиграет тот, кто умеет ждать, не выпадая из политической жизни, а ждать придется не долго, год-полтора.

По сути в Украине произошла одна из ярчайших побед глобализации, над государственностью, произошла полная и безоговорочная десакрализация государственной власти, где, наряду с президентом, в высший законодательный орган прошли бармены, официанты, поп-звезды, артисты, сценаристы, фотографы и прочая обслуга всей этой камарильи, без каких-либо намеков на обучение всех их делу государственного управления.

Так что, радость по поводу торжества демократии и повсеместного легитимного отлучения от власти в Украине «героев майдана», следует считать преждевременной: майдан умер, но майдан жив. Он лишь изменился до неузнаваемости, не подпадая ни под силовую смену власти, ни под определение «цветной революции», зато демонстрируя во всей красе признаки совершенно новой парадигмы развития, когда на смену «героям», имевшим, хоть и извращенные, но государственные амбиции, пришел гораздо более коварный и замаскированный противник, способный полностью дискредитировать государственную власть как таковую. Особенно, если в ближайшее время будет продемонстрирован хоть какой-то локальный успех.