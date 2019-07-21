«Государство в смартфоне» под липовым соусом

Несмотря на то, дорогие мои читатели, что в рамках предвыборных компаний мы давно привыкли к обещаниям «космического масштаба и космической же глупости», в нынешней электоральной схватке оказались полностью «безоружными» перед кандидатами-инкогнито, которые не только ничего не обещали, но и, банально, не появлялись на округе перед избирателями.

Наверное, это был элемент продуманной стратегии, ведь лучше сохранять молчание-золото, чем рассказывать, к примеру, футуристические сказки на тему ненужности в ближайшем будущем качественных дорог. Мол, все перевозки и переброски будут осуществляться по воздуху с помощью беспилотников, в том числе, больные из глубинки будут привязываться к летательным аппаратам и доставляться в районные и городские больницы (!).

Но в наше время пообещать несбыточное – рутина, вот обещать избирателям то, что уже давно существует, действительно – ноу-хау.

Шо, опять «гиперлуп»?

В конце июня президент со своей командой пообещали внедрение проекта «государство в смартфоне». Так Владимир Зеленский назвал систему электронного правительства (E-Government) в своей предвыборной программе.

Речь идёт об упрощении для обычного украинца получения государственных услуг с помощью смартфона в режиме онлайн, то есть получения так называемой цифровой услуги вместо утомительного хождения по инстанциям и учреждениям, стояния в бесконечных очередях для получения какой-либо справки.

В офисе президента подсчитали, что на данный момент в Украине существует 1200 административных услуг и только приблизительно 130 из них уже оцифровано, то есть нажав определённую последовательность кнопок в своём смартфоне, в результате вы можете получить цифровую услугу, проще говоря – соответствующую справку. До конца года обещают оцифровать ещё 70 услуг, а через пять лет – «большими темпами в геометрической прогрессии оцифровать практически все услуги».

Дело – хорошее, – скажете вы, дорогие мои читатели. И полезное, – добавлю я со своей стороны! Хотя немного напрягает озвученный самими же «мечтателями» из офиса президента 60 % охват интернетом украинских территорий, тотальная компьютерная неграмотность пожилого населения, как основного потенциального заказчика подобных услуг. Даже не хочу думать и о том, какой процент украинского населения имеет смартфоны…

Но в офисе президента собрались сплошные оптимисты, им решение всех этих проблем представляется посильным. Советник президента Михаил Фёдоров даже стратегию их решения озвучил: в ближайший месяц создадут Ehub, на его базе – коворкинг, и это будет первый шаг к построению «силиконовой долины». Надеюсь, вам теперь понятно, дорогие мои, и как ваш удалённый населённый пункт будут интернетом охватывать, и как вашу покупательную способность повышать, чтобы смартфон приобрести. Почему-то взгрустнулось, и не к ночи вспомнился приснопамятный «гиперлуп» прошлой власти…

Видно, это наша характерная особенность – какую бы партию мы не создавали, получается «на два казака – три гетмана», какой бы проект не запускали – всё заканчивается «гиперлупом».

Так что на самом деле может смартфон?

Однако всё то, что предполагается вводить в рамках проекта «государство в смартфоне», уже работает в Украине. И не первый год. Но, к великому сожалению, на нелегальном рынке услуг.

Украинский криминал тихо, без лишней помпы, громких иностранных слов и пустых презентаций, опутал всю страну нитями онлайн сервисов получения фиктивных документов. На данный момент эти структуры почивают на лаврах безнаказанности и, выражаясь по фене (используя криминальную терминологию), продолжают «лохматить бабушку» (пересчитывать деньги). По данным Фонда социального страхования в 2018 году только в результате деятельности нелегальных сервисов выдачи поддельных больничных листов Украина недополучила в бюджет приблизительно 4 млрд грн.

Например, всего за 300 грн. можно с помощью смартфона получить сертификат от нарколога и психиатра для получения водительских прав.

Для этого необходимо прозвонить несколько объявлений в интернете и заказать справку или документ онлайн, отправив через Viber необходимые персональные данные и электронное фото. А через пару дней можно получить на почте бандероль наложенным платежом с заветной справкой. За несколько сотен гривен можно получить санитарную книжку, медицинскую справку для работы и учебы, посещения бассейна, и даже – документ, подтверждающий наличие беременности с указанием срока (!) Так же можно быстро решить вопрос – с земельным кадастром, экологическими экспертизами, водительскими правами, устройством ребенка в детский сад, поступлением в вузы и другие проблемы.

За сравнительно небольшие деньги, 550–1000 грн. человек может получить без бюрократических проволочек: фиктивную справку о доходах для визы, справку о доходах с минимальной зарплатой – для оформления субсидии, документальное подтверждение трудового стажа, свидетельство о профессии рабочего по разным специальностям и разрядам.

Несмотря на то, что часто справки являются откровенными фальшивками со штампами несуществующих структур и подписями виртуальных врачей или чиновников, некоторые псевдосправки даже заверяются в настоящих мед- и админучреждениях, а зачастую реальными лицами.

При этом сообщается, что все бумаги «официально регистрируются».

И заметьте, дорогие мои читатели, всё это реально работает без всяких хабов и коворкинговых центров. Хотелось бы также узнать, что об этом думают в киберполиции, которая создавалась как орган противодействия организованным в киберпространстве преступным сетям и содержится за наши с вами отчисления в бюджет.

Ведь на самом деле, страшнее всего то, что подделка документов «строгой отчетности» очень часто угрожает здоровью, а то и жизни многих людей. Это и липовые сертификаты для вождения, и медицинские книжки, и удостоверения.

Впрочем, стоит ли удивляться масштабной фальсификации справок и других документов, которыми пользуются рядовые украинцы, – если тон в этом задают «сильные мира сего»? Чего стоят только резонансные истории с фальшивыми дипломами о высшем образовании чиновников самого высшего звена.

В то же время в странах ЕС топ-чиновники уходят в отставку с должностей даже при обвинении в плагиате многолетней давности! Этому подтверждение – недавние истории с добровольными отставками – министра образования Германии Анеты Шаван, министра труда Чехии Петра Крчала (из-за плагиата в его дипломной работе!), министра юстиции Чехии Татьяны Малой (из-за ненадлежащего качества дипломной работы!), министра здравоохранения Испании Кармен Монтон (плагиат в дипломной работе) и др.

Интересно, сколько бы депутатов осталось в украинском парламенте и чиновников в Кабмине, а также в местных администрациях, если бы компетентные комиссии начали анализировать и их дипломные работы?

Как перевести «государство в смартфоне» на легальный уровень

Фабрикации «липовых» справок вряд ли можно ликвидировать исключительно силовыми методами. Ведь сомнительно, что отечественная киберполиция не имеет достаточных технических средств и не способна в принципе уничтожить или хоть как-то ограничить индустрию «липовых» документов.

С другой стороны, соблазн воспользоваться незаконным «сервисом» возникает тогда, когда человек имеет мало информации о получении административной услуги, когда процедура усложнена и приходится преодолевать страшные бюрократические барьеры.

Поэтому, чтобы раз и навсегда уничтожить подпольное и опасное «предпринимательство», нужна системная реформа, которая априори сделает невозможным теневой спрос и предложение в этой сфере. Для этого, как минимум, необходимо:

– все административные процедуры по выдаче справок перевести в цифровой формат по умолчанию, чтобы сервис выдачи документов предоставлял возможность потребителю подать онлайн-заявку с помощью нескольких компьютерных кликов;

– создать электронные реестры медицинских справок, сертификатов об окончании водительской школы, водительских прав, других разрешительных документов.

Реестры должны быть максимально интегрированы между собой, а доступ – упрощенный для профильных контролирующих органов и руководителей бизнеса.

Например, для оформления водительских прав гражданину не нужно будет предоставлять справки от врачей, если человек прошел общий медосмотр, и эти данные работники сервисного центра МВД могут найти в системе медицинских реестров.

На переходном этапе бумажная справка будет определяться недействительной, если ее нет в цифровом реестре, полностью отказаться от бумажного формата справок, перевести все документы в электронный формат.

И если человек будет понимать, что нужный документ несложно получить, тогда это мошенничество с «липовыми» справками само по себе станет необратимым анахронизмом.

Цифровые услуги: «за» и «против»

В этом плане хотелось бы обратить ваше внимание, дорогие мои читатели, на некоторые моменты.

Во-первых: перечень Минздрава по противопоказаниям к управлению транспортным средством включает болезни, которые являются обычными чуть ли не для половины населения, а некоторые – профессиональными заболеваниями водителей. Если проводить честный медосмотр, то у нас некому будет маршрутками управлять, и даже пробки на дорогах исчезнут. Приходится обращаться в «липовое» «государство в смартфоне».

Во-вторых, медицинская справка для водителя – это как техосмотр для транспортного средства: сегодня здоров и исправный, завтра заболел и сломался. И пока, не дай бог, не произойдет ДТП, никто не может проверить ни состояние здоровья, ни техническое состояние транспорта (за исключением очевидных проблем). Также медицинская справка должна быть действительна на момент сдачи экзамена, а её человек получает на 10-30 лет, и никто не имеет права проконтролировать состояние его здоровья за эти годы и отобрать удостоверение (без ДТП).

В-третьих: оформление листа нетрудоспособности – бывают ситуации, когда срочно необходимо оставить работу на некоторое время. По закону отпуск за свой счет (за исключением некоторых категорий работников) предоставляется только с согласия работодателя, а больничный лист – без согласия. Что делать человеку, которого работодатель не отпускает, и который не подпадает под категории, которым обеспечена возможность взять несколько дней за свой счет? При этом надо учесть, что больничный еще и оплачивается. Приходится обращаться за помощью к онлайн сервисам по выдаче фиктивных справок.

К тому же, все мы помним, что значит просто просидеть в поликлинике в очереди дня три-четыре подряд, после этого не только 500 грн. – 5000 грн. отдашь за фиктивную справку! Послушать, как врач расскажет, что должен принимать не более 15 пациентов в день (где-то там будто бы такой указ-приказ есть - мы этого не знаем), а у него такая низкая зарплата и так далее…

И, наконец, факторы «против» получения цифровых услуг: оформить определенные документы онлайн можно, но на практике это получается не так, как в теории. Все равно где-то электронные очереди, где-то человеческий фактор при введении данных, где-то сбой в системе, где-то потерялся скан и можно начинать все заново, где-то заявка подается, но не обрабатывается по каким-то причинам, и в конечном итоге – лучше по-старому подавать, чтобы быть уверенным наверняка.

Кроме того, необходимо помнить – за фиктивные справки наказывают и тех, кто их подал, а не только тех, кто подписал. Но эти случаи так редки, а повсеместно процветает безнаказанность…

Учитывая размах нелегального рынка цифровых услуг, может стоит нашему недальновидному народу на следующих выборах поставить на криминальные структуры – ну, они значительно эффективнее, у них хотя бы слово не расходится с делом…