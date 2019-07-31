Дышло админреформы ВИДЕО

Команда президента Владимира Зеленского намерена продолжить децентрализацию и провести административную реформу через укрупнение районов и введение института префектов. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Проект этот ненов и анонсировался властью еще во времена «злочинной панды» Януковича и тогда же подвергался нещадной критике, как непродуманный и навязанный извне. По сути, проект этот, бездумно копировал систему построения власти, характерную для некоторых восточноевропейских государств, где по-другому выстроена инфраструктура, другой принцип расселения чем в Украине. В рамках реформы планируется сократить количество районов почти в пять раз.

К чему же должно привести столь радикальное изменение административно-территориального деления страны? Первое, что бросается в глаза, так это, то что укрупнение районов создаст ситуацию критического отдаления жителей сёл, поселков и небольших городов от центров предоставления государственных услуг. Заодно с этим предельно ослабляются региональные элиты, вросшие именно в нынешнюю структуру административно-территориального деления. По факту устраняется и само региональное самоуправление.

Всё это подается как некоторая демократизация, однако огромная зависимость от бюджетного рефинансирования делает общины абсолютно зависимыми, что позволяет говорить о педалировании скрытой централизации и унитаризации, на фоне неизбежного запустения и одичания отдельных земель, утративших доступность к админуслугам.

Петр Порошенко не смог в свое время продолжить дело Януковича из-за мощного подковерного сопротивления региональных элит и в итоге от планов укрупнения районов отказались ещё в конце лета 2015 года. Однако, сокрушительное поражение, которое потерпели региональные элиты, открывает широкую дорогу для проведения административной реформы и использования ее в качестве основания для проведения досрочных выборов местного самоуправления.

«Во-первых, для проведения запланированных реформ нужно разрушить сложившуюся в регионах систему отношений власти и собственности, дезорганизовать региональные элиты и лишить их возможности влиять на центральную власть, ведь многие депутаты от «Слуги народа» тесно связаны с влиятельными местными группами.

Важным в этом контексте является интерес западных партнёров в плане деолигархизации и передачи ресурсов местных элит транснациональному капиталу.

Во-вторых, Зеленскому необходимо перестроить под себя всю систему власти в стране. Ведь Зеленский и «Слуга народа» не системны и получить реальную поддержку в уже работающих представительских органах шансов не имеют.

В-третьих, Зеленскому необходимо выполнять обязательство перед избирателями сменить политический класс (чуть не единственное предвыборное обещание Зеленского, которое можно выполнить).

В-четвёртых, надо воспользоваться возможностью получить максимальный результат на выборах. Тут совпадает и мобилизация избирателей, и деморализация элит, и выигрышное законодательство.

Однако по процедуре для внесения изменений в Конституцию требуется голосование на двух сессиях, а также позитивное заключение Конституционного суда, чья подконтрольность новому президенту вызывает большие вопросы. Это обстоятельство заставляет сомневаться в том, что досрочные выборы удастся провести на максимальном уровне поддержки «Слуги народа». Уже к концу года станет понятно, что зелёное «лекарство» во многом хуже самой порошенковской «болезни»», - справедливо замечает на портале ukraina.ru. киевский политтехнолог Василий Стоякин.