«Чужих детей не бывает!» - Руслан Сауляк рассказал о новшествах и успехах в деле выплат алиментов на детей

Статья 51 Конституции Украины предписывает обязанность родителей содержать своих детей до их совершеннолетия. Помимо Основного Закона данная норма прописана также в Гражданском и Семейном Кодексах. Казалось бы, законодатель предусмотрел всестороннюю юридическую защиту прав детей. Однако, если взять многолетнюю статистику выплат алиментов, можно с большой долей уверенности назвать алиментарные отношения одними из самых проблемных среди семейно-правовых. Бесконечные споры и тяжбы между матерями и отцами, скорее напоминающие замкнутый круг, годами скрывающиеся от уплаты алиментов и при этом безбедно живущие, имеющие бизнес и неплохие доходы родители и дети, выросшие в полных лишениях без денег на самое необходимое. Ведь даже самые прогрессивные юридические нормы, не имеющие под собой должного механизма реализации, обречены в большей мере оставаться неисполненными. В 2018 году государство всерьёз взялось за обеспечение гарантированного Конституцией права детей на содержание со стороны родителей. 28 августа 2018 года начал действовать второй пакет законов в рамках инновационного проекта Министерства юстиции Украины «Чужих детей не бывает». С тех пор прошёл уже почти год, а поэтому самое время поговорить о первых итогах данной министерской реформы, ради чего мы и встретились с начальником Главного территориального управления юстиции в Одесской области Русланом Сауляком.

Добрый день, Руслан Владимирович, прошёл уже почти год с момента принятия второго пакета законов в рамках проекта «Чужих детей не бывает». Скажите, какие преимущества несёт в себе новое законодательство об алиментах и что изменилось в порядке их начисления?

- Самое главное преимущество, которое привнесла новая редакция Закона, регулирующего порядок начисления алиментов – это упрощение порядка взыскания имущества должника. Иными словами, ранее такая мера применялась только тогда, когда должник не работал и не получал доходов – то есть взыскать алименты другим путём было невозможно. Сейчас же для взыскания имущества необходимым условием является лишь наличие долга по уплате алиментов за три месяца независимо от того, работает должник или нет. Очень важно и то, что нам удалось сократить до минимума рассмотрение в суде дел по алиментам. Теперь для того, чтобы получить выплаты на ребёнка, достаточно обратиться в суд и в течении 72 часов суд должен издать приказ о начислении алиментов.

Как определяется размер алиментов, которые будут взыскиваться ежемесячно?

– Тут есть два варианта. Первый – если известны доходы лица, которое должно уплачивать алименты. Хочу подчеркнуть, что в данном случае имеется ввиду не только официальная заработная плата, но и весь доход: дивиденды, доходы от сдачи в аренду либо реализации движимого и недвижимого имущества, проценты по депозитам, гонорары, выигрыши в лоторею и т.д. В таком случае в пользу ребёнка начисляется 25 % от всех доходов родителя. Сегодня прослеживается принципиальная разница между тем, как было раньше и тем, как стало сейчас. До принятия пакета законов под общим названием «Чужих детей не бывает» суд учитывал лишь официальные заработки родителя и это побуждало недобросовестных родителей на своего рода махинации: официально можно быть безработным, но очень неплохо зарабатывать неофициально и даже иметь свой бизнес, при этом ни копейки не уплачивая на содержание собственного ребёнка. Сейчас закон обойти гораздо сложнее, тяжело скрыть наличие доходов – мы сотрудничаем с налоговыми органами, кроме того, сам истец может помочь суду и доказать наличие у второго родителя доходов, предоставив факты о поездках заграницу, покупке автомобиля, да банально, предоставив крупные счета на оплату коммунальных услуг – всё это непременно будет учтено судом. И сумма алиментов может быть очень значительной. Если же никаких данных о доходах второго родителя нет – минимальная сумма алиментов, которая начисляется – 50% от прожиточного минимума ребёнка в зависимости от возраста.

О размере и порядке начисления алиментов мы уже поговорили, а теперь хочется узнать, какая ответственность полагается родителю за уклонение от их уплаты?

- Согласно новой редакции закона, к лицам, имеющим задолженность по уплате алиментов могут применяться следующие виды наказаний:

лишение права выезда за границу до ликвидации задолженности, изъятие прав на управление транспортным средством, ограничение права пользования огнестрельным, охотничьим или пневматическим оружием, общественно полезные работы, в случае уклонения от которых должник может быть на определённое время арестован, то есть его свобода будет ограничена. Как видим, существует целый спектр санкций, предусмотренных за уклонение от уплаты алиментов, что должно стимулировать родителей добросовестно исполнять свои обязанности по содержанию детей.

А предусматривает ли новый закон какие-либо ограничения неплательщикам алиментов относительно детей?

- Действительно такие ограничения есть, и они касаются вопросов выезда ребёнка заграницу.До принятия данного закона вывезти ребёнка заграницу можно было только с разрешения второго родителя. Но так как чаще всего родители, которые не платят алименты, шантажировали сторону, которая проживает с ребёнком – требовали взамен на разрешение вывезти ребёнка заграницу списание долга по алиментам, более того, даже были случаи, когда второй родитель требовал деньги у родителя, который проживает с ребёнком, который его содержит, для того, чтобы его же ребёнка повезти, например, на учёбу, на лечение, на соревнования. И вот закон «Чужих детей не бывает» во многом решил этот проблемный вопрос: теперь родитель, который проживает с ребёнком и содержит его – может выезжать заграницу не только на период до одного месяца, но и на тот период, который необходим и он вправе не уведомлять второго родителя – злостного неплательщика алиментов. Единственное, что необходимо, если у второго родителя есть задолженность: тот родитель, который хочет вывезти ребёнка заграницу, приходит в органы исполнительной службы и ему выдаётся справка о наличии задолженности. Это необходимый документ, который нужно будет показать при пересечении границы.

Только что Вы употребили термин «злостный неплательщик алиментов». Можете его, пожалуйста, расшифровать – кто именно согласно новому закону считается злостным неплательщиком алиментов?

- Новое законодательство в сфере алиментарных правоотношений даёт чёткий ответ на данный вопрос в зависимости от состояния здоровья ребёнка, которому полагаются алименты. Так, для здоровых детей злостным неплательщиком считается тот родитель, который задолжает алименты на протяжении более 4-х месяцев, а для детей, которые являются инвалидами или имеют тяжёлые заболевания, перечень которых определён законом, такой срок установлен в 3 месяца.

Беседуя с Вами, мне удалось не раз убедиться в реальной пользе новых законов, принятых в рамках проекта Минюста «Чужих детей не бывает», но всё же очень интересно было бы услышать конкретные цифры, демонстрирующие его позитивный эффект.

- Благодарю за вопрос, мы тщательно мониторим выполнение новых законов. Так, за 2019 год выплачено 253 385 983 грн в пользу 23233 детей; с момента принятия первого пакета законов взыскано 622 930 729грн; в этом году взыскано на 70 369 241 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года; составлено 2 128 протоколов по ст.183-1 КУпАП; 673 человека сейчас находятся в розыске. Таким образом, статистические данные указывают на положительную динамику и дают нам право судить о позитивном эффекте от второго пакета законов.