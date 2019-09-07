А разрушен ли «Карфаген»? ВИДЕО

«Этот чертов Карфаген наконец разрушен!» радостно, на все лады, отреагировали социальные сети на снятие депутатской неприкосновенности. Как известно, 3 сентября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект № 7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с с 1 января 2020 года. Принятие закона поддержали 373 парламентария.

Отмена депутатской неприкосновенности вызвавшая такой эмоциональный подъем, является безусловно актом символическим. Для того чтобы понять его значимость необходимо хотя бы вкратце рассмотреть сущность украинской общественно-политической системы. Исторически сложившийся за четверть века аппарат управления нашей страной можно охарактеризовать как теневое государство – «однорукий бандит». Цель его, как и у одноименного игрового автомата, та же: подарив игроку надежду, отнять у него кровные сбережения. Наше государство создано для узкой группы людей, цель которых бесконтрольно обогащаться в ущерб всем остальным гражданам нашей страны. Эта группа избранных сформировала из себя правящий класс, который безраздельно владеет основными ресурсами страны, а всякие там «армовіры» «геть від Московїї» и тому подобное, это операции информационного прикрытия, позволяющие этому классу и дальше паразитировать на теле народа. Принадлежность к этому кооперативу дает кроме богатства, разного рода льготы по гарантиям личной безопасности и от закона в том числе. Верховная Рада в этом преступном сообществе выполняет роль своего рода биржи, где оформляются сделки по дележу ресурса родины. Естественным продолжением этого положения вещей является депутатская неприкосновенность. Но власть развращает. И носители иммунитета были неоднократно замечены в феодальных замашках, повлекших собою гибель людей, что не могло не раздражать современное общество. Именно поэтому Владимир Зеленский в зале Верховной Рады сказал: «когда депутат сбивает человека…или совершает любое другое криминальное преступление он должен нести ответственность». Обратимся к же фольклору, как выразителю глубин коллективного бессознательного. Народная сказка «По щучьему веленью» повествует нам, что езда на печи, на санях без лошадей приводит к тому, что Емеля безжалостно давит людей. Среди фольклористов существует мнение, что эта деталь указывает на царскую природу Емели. Именно по этому признаку царь признает Емелю «своим» и отдает за него свою дочь. Вам не кажется, что президент покусился на святое? А это значит, что все гладко не пройдет, а может и вовсе закончится пшиком! Благо отработанный десятилетиями принцип принимать законы с нарушениями процедуры дает прекрасную возможность быстро отменять их в судебном порядке, когда придет время.

И данный закон не является исключением: «В соответствии с Законом о Регламенте этот законопроект считается таким, над которым работа не продолжена, и он снят с рассмотрения, его не существует. Мы сейчас рассматриваем несуществующий законопроект, чем грубо нарушаем конституционную процедуру рассмотрения законопроектов. Надо было сделать по Конституции: внести новый законопроект, направить в Конституционный суд», разъяснил нардеп Василий Нимченко.

А так уж ли президент хотел «разрушить Карфаген»? Мы этого не знаем. Но мы знаем, что он решает электоральную задачу по поддержанию собственного рейтинга, «делая народу приятно». Может следует переключиться на исторические задачи и не повторять судьбу Порошенко?