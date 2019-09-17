Наживаются на нашем здоровье

Интернет – помощник мошенникам

Что самое ценное в жизни? Каждый здравомыслящий человек, естественно, ответит – здоровье. Если человек здоров, его жизнь проходит в радостях, и любой труд – наслаждение. Но, к сожалению, многих нередко преследуют болезни. Больной человек -это мученик, чтобы ему помочь необходимы и большие материальные затраты, которыми многие не располагают. Ведь наша «бесплатная медицина» очень дорого обходится больным. Но кто будет жалеть деньги, если речь идет о спасении жизни.

Вот это моральное состояния больного человека и его окружения и взяли на вооружение мошенники, которые досконально изучили психологию человека и предлагают больному «чудо» препараты, которые излечат от самых страшных недугов. И в этом им помогает интернет и другие средства массовой информации, которые предоставляют мошенникам от медицины свои страницы и время в эфире. Средства массовой информации в погоне за рекламными доходами публикуют все, что им предлагают, никто не проверяет достоверность рекламной информации. Причем, по многим каналам радио по десятку раз за сутки рекламируют такие лекарственные средства, которые никакой пользы не приносят человеку, хорошо, что и вреда от пустышек нет.

Я, например, однажды клюнул на газетную рекламу, которая убеждала, что в Киеве центр медицины предлагает высокоэффективный препарат, который излечит вас от диабета второго типа. Позвонил по указанному телефону. Дежурная, очевидно, для солидности предупредила, что чрез несколько минут с вами свяжется ведущий консультант. И она действительно не заставила меня долго ждать, через несколько минут раздался звонок, и мне представилась врач Ева. Она подробно расспросила о болезни, о возрасте и какие лекарства принимаю.

Увлекательно и с восхищением рассказала о новейшем зарубежном препарате от диабета, который они предлагают своим пациентам и назвала его стоимость – около 10 тысяч за курс лечения. Прочувствовав колебание в моем разговоре, сразу же подчеркнула, «учитывая, что вы ветеран войны, мы вам снизим стоимость на 30%.» В общем, уболтала меня. Этот разговор состоялся днем, а уже на следующее утро у меня появился курьер с драгоценным препаратом от болячки. Курьер, получив наличные, выписал квитанцию и удалился. Я усердно выполнял все указания Евы по применению препарата, время шло, но уровень глюкозы в крови не снижался, если я не принимал сахароснижающие лекарства. Об этом я и сообщил Еве.

– Вы знаете, наш препарат не каждому может помочь,– деловито заметила Ева. – Очевидно у вас запущенная болезнь и мембраны крови не раскрываются, чтобы усвоить действующие вещества нашего препарата. Вам позвонит наш директор и посоветует, что делать дальше.

В скором времени действительно позвонил мужчина, представился и сообщил, что он «ознакомился с течением моей болезни». «Для того, чтобы наш препарат более эффективно действовал, я вам советую применить еще один американский препарат, – сказал он. – Американский препарат хорошо действует на уровне клеток». И назвал сумму за бутылочку такого раствора, которая в два раза превышала стоимость уже приобретённого препарата. А это более десяти тысяч гривен за один флакон емкостью 400 миллилитров. Я сразу прочувствовал, что это сложная схема выкачивания денег. И чтобы убедиться в этом, обратился в МВД Украины. Там дело передали в Киевский район, и оттуда мне сообщили, что «предложенный вам препарат есть не что иное, как пищевая добавка из морских водорослей и изготавливается она на одном предприятии в Броварах под Киевом. И так как мошенники от медицины обманули пациентов на многие тысячи гривен, против них возбужденно уголовное дело». На этом фирма прекратила свое существование, а может быть, возродилась под новым названием.

Мне рассказали случай, который произошел в Херсоне. Моя знакомая Ольга выехала на постоянное место жительства в Испанию, а в Херсоне осталась ее мама, у которой начали болеть ноги. Женщина принимала различные мази, растирки, но боли все усиливались. Однажды она услышала по радио из Киева, как один медицинский центр предлагает высокоэффективный препарат, который излечивает артриты, артрозы и прочие заболевания суставов. Обрадовавшись, она позвонила по указанному телефону. Там велели «немного подождать и вам позвонит консультант». И действительно, через несколько минут ей позвонила женщина, представилась врачом-ревматологом, скала: если вы станете нашей пациенткой, я буду лечащим врачом.

Новоявленный врач подробно расспросила о болезни, о возрасте, с кем живет. Узнав, что она живет одна, а дочь в Испании, врач ободрилась и предложила чудесный препарат, который в Украине только появился, но многие, кто его применили, уже убедились в его высокой эффективности. Но кто устоит при такой рекомендации врача с милым голоском, да еще когда нестерпимо болят ноги.

Надо сказать, все те, кто работает в так называемых центрах от медицины, хорошие психологи. Они чувствуют жертву на расстоянии. Вот и в этом случае, убедившись, что женщина одинока, следовательно, ее никто не станет отговаривать, врач из Киева назвала сумму за препарат почти семь тысяч гривен, и уже на следующее утро в дверь Олиной мамы постучал курьер. Вручил флакон лекарства, получил наличными, выписал квитанцию с непонятной печатью и уехал.

Обрадовавшись уникальному лекарству, женщина усердно втирала раствор в больные ноги. Дни проходили, раствор в флаконе таял, а боли не прекращались. О том, как проходит курс лечения, регулярно расспрашивала врач из Киева. Узнав, что больная не почувствовала облегчения, врач убежденно заявила, что у вас есть еще и сопутствующие заболевания, а для этого нужен новый препарат, и он у них есть. «Мы недавно получили его из Израиля, – заявила киевлянка. – Надо вам его приобрести». И та приобрела его. И так продолжалось длительное время. Оля высылала все новую сумму денег, мама ее отдавала мошенникам, хотя облегчения так и не дождалась. Мучения прекратились лишь с наступлением смерти.

У вас гипертония? Излечим

В настоящее время высокое артериальное давление, а попросту – гипертония – является самым распространенным недугом. Причем, им страдают не только старики, но и многие молодые люди. Поэтому и смертность от нее самая высокая, так как с этим связаны сердечно-сосудистые заболевания, почки и поражение головного мозга, отсюда инфаркты, инсульты. И, несмотря на большое количество медицинских средств, стабилизировать гипертонию не удается. Вот почему все, кто страдает этим недугом, готовы применять любые предложения медиков, которые могли бы облегчить болезнь.

Именно это учли медики – коммерсанты. Вот и я в очередной раз поддался распространенной рекламе о чудодейственном препарате. Много раз не обращал внимания на назойливую рекламу по радио о новейшем препарате «Гиперстабил ультра». О его чудодейственных свойствах. Причем в подтверждение этого в интернете помещено несколько положительных отзывов тех, кто якобы его употреблял и получил хорошие результаты. Ну как не соблазниться, если утверждают, что применяя его, вы укрепите сосуды, у вас нормализуется уровень холестерина и фосфолипидов, улучшается мозговое и периферическое кровообращение, укрепятся сердечные мышцы и нормализуется артериальное давление при гипертонии и гипотонии, прекратится шум в ушах. Ну, чем не чудо-препарат!

Позвонил по телефону 0800217100. На другом конце провода, очевидно, дежурная сообщила, что вам позже позвонит наш консультант. Скоро раздался звонок, и мне представилась Тамара Петровна, подчеркнула, что она консультант центра новейших медицинских технологий. При этом сообщила, что она имеет многолетний практический опыт в области кардиологии, и как бы между прочим подчеркнув, очевидно для солидности, что имеет и зарубежную практику. Долго и подробно расспрашивала о моих болячках, какие и когда применял лекарственные препараты.

Все это вам не могло в полной мере помочь, – деловито подчеркнула Тамара Петровна. – У нас есть новейший препарат швейцарского производства «Гиперстабил ультра». Это гроза инсультам и инфарктам миокарда. Он вам поможет. Сейчас воспользуйтесь акцией и получите полный комплект за 50% от полной стоимости.

Уговорила, или уболтала меня Тамара Петровна. На следующее утро я уже был обладателем двух упаковок «чудо-препарата». Сразу же позвонила Тамара Петровна, убедившись, что я начал принимать капсулы. Через неделю, как мой лечащий врач, она снова позвонила. Когда я опорожнил одну упаковку «Гиперстабила», Тамара Петровна убедилась, что продолжаю курс лечения. Но когда я ей сообщил, что пока препарат не действует, артериальное давление не снизилось. Да и в голове продолжается шум, она сказала:

– Это подтверждение того, что у вас очень запущена болезнь, да и ваш возраст, – деловито подчеркнула она. – Но ничего, я попрошу ведущего кардиолога, чтобы он проконсультировал вас. В тот же день раздался звонок из Киева, и звонивший представился «Василий Петрович, профессор, кардиолог и руководитель какого – то заграничного форума». При этом, как будто между прочим, подчеркнул, что имеет дело с правительственной клиникой «Феофания». Выслушав мой рассказ о возрасте, о болезнях, Василий Петрович предложил для очистки сосудов организма и улучшения работы клеток новейшее лекарство норвежского производства и назвал цену, которая была в два раза выше «Гиперстабила». Я заколебался, и он предложил снизить цену на 50%. Говорю ему «подумаю».

Через несколько дней снова позвонила Тамара Петровна и с возмущением сообщила, что «вы отказались от редчайшего предложения профессора». Я говорю ей «ведь я употребил почти весь курс вашего препарата, результат нулевой, кто гарантирует улучшение от профессорского предложения?».

– А вы, что думали, что применив «Гипрестабил», вы будете чувствовать себя как юноша? Лучше посмотрите в паспорт.

На этом курс лечения под руководством Тамары Петровны закончился. Убедившись, что я не намерен вкладывать деньги в их фирму, у нее пропал интерес ко мне. Правда, еще несколько раз от ее имени звонила какая-то Ольга Васильевна, старалась уговорить меня продолжить курс лечения под руководством профессора. Но не получив желаемого результата, и она потеряла интерес.

Для чего я рассказал вам об этом? Чтобы вы знали, что предлагаемые по рекламе лекарственные препараты – ничто иное, как пищевые добавки, которые стоят 200 гривен в аптеках, а не 5 -7 и более тысяч у врачей – мошенников. Тот же «Гиперстабил» производится не в Швейаррии, как его рекламируют, а под Киевом в Броварском районе. И вот что вызывает недоумение, все эти препараты имеют разрешение министерства здравоохранения Украины? На каком основании? Мошенники именно авторитетом министерства прикрываются, рекламируя фальшивки. Почему правоохранительные органы знают, что медики-мошенники обманывают людей, зарабатывают на человеческих недугах миллионы гривен, но никто их не преследует и не наказывает их? Следовательно, так выгодно уживаться и мошенникам, и их кураторам.