Изобретаем услужливого карателя? ВИДЕО

Кружок юных натуралистов, оккупировавший Кабмин выдал на-гора очередной перл, новый формально убедительный, но предельно глупый в своей сути. И разумеется их незамутненное творчество не осталось не замеченным экспертным сообществом.

Так Елена Дьяченко директор консалтинговой компании "Партия власти/RPGR Consulting" в своем Facebook написала следующее: «Во вступлении к опубликованной Программе деятельности нового Кабмина ребята зачем-то изобрели новые определения государства и правительства. Государство в их понимании - это «созданный гражданами сервис для решения проблем и предотвращения потенциальных угроз», а правительство – «орган, формирующий госполитику – основное содержание деятельности государства по решению проблем и предотвращению угроз». Государство как ЦНАП - это прекрасный подход для большого бизнеса, которому кроме разрешительных служб больше ничего не нужно.

Но, во-первых, в Конституции написано, что Украина – социальное, а не сервисное государство. Во-вторых, отказ от социальных обязательств государства повлечет за собой отказ граждан от своих обязательств – защищать Родину, платить налоги, соблюдать законы и не причинять ущерба. На каком основании сервисная служба будет рассказывать, как нам жить и карать за нарушение своих рассказов? На что она будет собирать налоги, если не собирается финансировать пенсии и соцвыплаты? Зачем рисковать своей жизнью для защиты ЦНАПа от других ЦНАПов? Если у нас с государством кроме отношений источника и потребителя сервисных услуг больше нет ничего общего, зачем тогда мы здесь с вами все собрались?», – вопрошает политический эксперт.

Почему эксперт настолько категорична? А вот почему, возьмем к примеру опыт той же Норвегии, основную долю её ВВП формируют большие, в том числе государственные корпорации, но трудится в них всего примерно 20% населения, тогда как остальные норвежцы работают в мелком и среднем бизнесе, серьезного объема товаров и услуг не создающем, но достойно обеспечивая себя и свои семьи. Синхронизировать многообразие и компенсировать диспропорции то тут, то там возникающие на внутреннем рынке, учитывая социально-экономический масштаб всей страны способно только государство. Причем достаточно жесткое в реализации долгосрочных стратегий и обеспечения продолжительной стабильности экономических и социальных процессов. А также способное успешно противостоять центробежным силам крупных корпоративных капиталов, необходимость существования которых предопределяется существованием соответствующего масштаба задач. Наивно полагать, что какую-нибудь ГТС или ЛЭП способна создать крошечная строительная артель. Но умерить хищнические аппетиты корпорации-монополиста, это полдела. Как заставить человека жить по-человечески?

Для существования современного государства в реалиях нашего общества необходимым возврат к конформизму на уровне социальных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Как надо жить по справедливости не только где-то наверху, но и в каждодневном быту рядовых граждан.

Реализовать такое с помощью прежних полицейских мер традиционного прошлого уже нельзя – слишком затратно. Зато через проходящий апробацию в Китае механизм социального капитала – можно и нужно. Более того, никак иначе достичь возврата социума к нормальному комфортному общежитию вообще невозможно.

А вот сделать все это через социальный рейтинг, жестко привязанный к механизму доступа ко всем благам и сервисам, уже вполне возможно. Более того, изрядная доля необходимых механизмов уже существует и давно работает практически. Горько осознавать, что у нас во власти, маразматиков сменили недоучки, люди с интеллектом и квалификацией комара.