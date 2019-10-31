Королева осени

Сегодня, конечно же, тыкву вспоминают прежде всего в связи с Хэллоуином, который празднуют на излете осени, в последний день октября, в канун Дня всех святых 1 ноября. Так уж повелось, что мы присваиваем себе праздники, не оглядываясь на их происхождение, да почему бы и нет, если они нам подходят.



Бедный Джек

Хэллоуин пришел в Европу от кельтов и связан с так называемым «светильником Джека», который как раз и делают в большинстве случаев из круглых тыкв. Так удобно вырезать в голове-тыкве глаза и подсветить ее изнутри. Вот вам и получится старый выпивоха Джек, умудрившийся дважды обмануть дьявола, остаться при этом в живых, да еще и при своих интересах. Все бы хорошо, но после смерти пройдохуне приняли ни в раю, ни в аду и теперь скитается его душа по миру с тыквенной головой с тлеющим угольком внутри неё. Горит внутри огонь, чтобы все могли увидеть старого Джека и быстренько убраться с его пути, если вдруг кто-то и решится пуститься в дорогу в эту неспокойную ночь, когда злые духи празднуют свою силу.

В действительности в древности кельты праздновали в конце октября переход к холодному, зимнему, периоду, и считалось, что именно в ночь с 31 октября на 1 ноября души ушедших бродят на земле, а с ними активизируются и злые силы природы. Чтобы почтить ушедших и задобрить злых духов, пекли пироги, собирались вместе, загадывали желания, гадали. Во всех этих обрядах тыква была незаменима. К ней относились с почтением, как к сытному, полезному и вкусному продукту, запастись которым осенью стремились в каждой семье.

Чуден город Миргород

В украинской культуре тыкве, или гарбузу, отвели менее почтенную роль. Правду сказать, этой королеве осени не отводили должного места в хозяйстве и считали бросовым продуктом, которого вокруг так много, что и отдать кому-то не жалко. Речь, конечно же, идет об обычае встречать гарбузом нежеланного жениха. Вынося во время сватовства вместо ответа тыкву жениху, невеста и ее семья подчеркивали, что этот парубок прост и неинтересен, как та тыква, которой можно украсить разве что тын перед хатой. Никто не рвался «схопити гарбуза», поэтому женихи старались провести перед сватовством разведку и выяснить заранее настроение своенравной дивчины.

Что ж, надо признать, что в Украине, особенно в южных ее районах, тыквы вокруг было полно – каких только видов и сортов не встречалось! И росла эта неприхотливая культура так хорошо, что и в самом деле казалась исконным растением Украины.



Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы…

– писал Николай Васильевич Гоголь в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Благостная картина!А ведь тыква пришла к нам совсем из другой части планеты. Кто-то называет родиной тыквы Центральную Америку, кто-то Мексику. По крайне мере, известно, что в Мексике эту замечательное растение начали возделывать за 5000 лет до начала нашей эры.Русская экспедиция во главе с ученым Николаем Вавиловым, отправившаяся в Африку в 1926 году и обнаружившая там дикие тыквы, сделала вывод, что тыква имеет африканские корни.Как бы там ни было, тыква добралась до Руси только в XVI веке. Но сразу же почувствовала себя как дома и прижилась отлично.

Чего душе угодно

Сегодня на одесских прилавках каких только видов и сортов тыкв не встретишь – маленькие и большие, рыжие, как солнце, желтые, как осенний лист, красные, белые, в зеленую полоску, круглые, ребристые, вытянутые, бутылкообразные, мясистые, плотные, ароматные и не очень и просто безвкусно-кормовые.

Продают их, по сравнению с остальными овощами и фруктами, не так чтобы дорого – от 5 до 12 гривен за килограмм. Правда, и тыква сама по себе плод (а вернее, ягода) не маленький. Иные дотягивают до 80 килограммов, и говорят, что это еще не предел.

Среди сортовой тыквы различают мускат Де Прованс, ярко-оранжевую ромашку, с зелеными полосками витаминную тыкву, мускатную, грушевидной формы Лисцию, золотую, позднеспелую зимнюю. Есть еще гарбуз Хоккайдо и Розовый банан. Утверждают, что Розовый банан очень сладок, может храниться долго, до самой весны, и чем дольше лежит, тем больше по вкусу напоминает банан.



Как же обстояли дела с тыквой в Одессе XIX века? Об этом мы можем узнать, обратившись к отчетным материалам, собранным в 1863 году полковником генерального штаба А. Шмидтом для географии и статистики России.

Итак, в Одесской губернии и собственно на юге Украины в то время из семейства тыквенных возделываются арбузы, дыни, огурцы, тыквы.

Тыква, на украинском «гарбуз» или «кабак», разводится во многих видах, но, тем не менее, занимает последнее место в ряду возделываемых растений семейства тыквенных. Ими, как растениями далеко не первого ряда, обыкновенно обсаживают посевы дынь, арбузов, огурцов, а в деревнях растут они вдоль плетней и канав, по которым расстилаются в больших количествах. Поскольку тыква имеет широколиственную, густую зелень, ее сеют по краям баштанов, таким образом направляя на окружающую невозделанную землю.

Эта культура семейства тыквенных дошла до наших дней практически в первозданном виде.

Вообще, свидетельствует Шмидт, на разведение этого плода не обращали особенного внимания. Штука его продавалась от 10-25 копеек серебром – цена по тем временам совсем не маленькая. Но если вспомнить, что плоды тыквы могли достигать много десятков килограммов, все становится более или менее ясно.

Сортов и видов тыкв было, как и сейчас, великое множество. Отличали гарбуз по цвету кожи – белый, серый, оранжевый, темно-зеленый, с желтыми пятнами или полосами и прочее. Разнились они по форме – круглый, длинный, сплюснутый, с буграми и без них. Разводили тыквы как для употребления в пищу, так и для откармливания свиней и получения семян, которые и известны собственно под именем кабаков. В пищу употребляли мякоть тыквы.

Готовили тыкву печеную, жареную в масле, протертую на молоке с пшенной крупой в виде каши. Семена – любимое лакомство простого народа, которое употреблялось парубками и молодицами по праздникам возле шинков, где они прогуливались или собирались в компании, а еще на Светлой неделе.

Семечки пользовались большой популярностью. На всех базарах можно было видеть торговок с кабаковыми семечками. Продавались они за полгроша или грош, торговки насыпали их в помадные синие баночки.

Между возделываемыми видами тыквы, пишет в своем отчете полковник Шмидт, выделялся особый сорт, известный собственно под именем кабачков. Отличался он от других тем, что имел стебель не стелющийся, а кустообразный, с широкими ярко-зелеными листьями и нежным плодом, употребляемым в пищу еще до созревания его, в виде приправы. Этих тыкв имелось две разновидности: с плодами продолговатыми и закрученными наподобие рогов. Обе они имели белую кожу.

Кроме тыкв, имеющих хозяйственное значение, высевали и многие другие виды, для забавы детям, большей частью вовсе не годные для пищи по их горькому вкусу и ядовитости. Из них наиболее распространенными были ханьки, книши, таракуцки, или таркатуц. Это были тыковки небольшой формы, оранжевого или пестрого цвета, круглые, наподобие померанцев или с глубокими бороздами и с наростами на одном конце ― вроде книшей (пирожков).

И все же, как бы пренебрежительно не относились южане к кабаку, признавали все же, что в домашнем хозяйстве он был весьма полезен, особенно в холодные снежные зимы, так как сохранялся долго, причем никаких особенных условий для этого не требовалось. Зато умело приготовленная кабаковая каша или просто печеный кабак (как мы сегодня знаем, кладезь минеральных веществ, а особенно калия) служили неплохим дополнением к прочим блюдам на столе.