В Одессе националисты демонтировали барельеф маршалу Жукову

Сегодня, 31 октября, представители ГО "Национального сопротивления" демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова на здании военкомата, сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу управления Патрульной полиции в Одесской области.

На месте происшествия присутствовали представители военкомата. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств.

По информации издания "Рупор Одессы", действия радикалов согласованы с руководством военкомата. В распоряжении издания имеется документ, под которым стоит подпись начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы подполковника Д. Конюхова.

В тексте говорится о том, что демонтированный памятный барельеф предлагается передать на хранение в хранилища Музея Южного оперативного командования.

Напомним, маршал Георгий Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.