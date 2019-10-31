MTV Europe Music Awards получили Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и украинка Maruv

В Севилье (Испания) состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В номинации "Лучшая песня" жюри выбрало песню Билли Айлиш "Bad Guy". Американка получила и приз за лучший дебют.

Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик "ME!". Ее же признали и лучшей исполнительницей из США.

Лучшей рок группой был признан Green Day, а одному из создателей Oasis Лайаму Галлахеру вручили приз как "рок-иконе". Эта награда в Севилье присуждалась впервые. Сам Галлахер, который исполнил перед собравшимися песни "Once" и "Wonderwall", со сцены поблагодарил жюри за то, что оно оценило его "выдающиеся способности".

Приз за лучшее живой выступление достался корейской группе BTS.

Вручали в Севилье и награды лучшим представителям разных стран. Лучшей исполнительницей от России была названа украинская певица Анна Корсун (Maruv), которая со скандалом победила в национальном украинском отборе на Евровидение.