А должна ли партия быть секси? ВИДЕО

Свободу крылатому эросу!

Что-то я такого летчика не знаю!

Сергей Довлатов

«Партия нового типа — это социальный лифт, который будет продвигать на национальную политическую сцену неравнодушных людей, которые путем сочетания обучения и практики будут превращаться в политиков нового типа … Чтобы лифт (в партии) работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, должна возбуждать кандидатов», — заявил новоизбранный глава партии «Слуга народа» – Александр Корниенко.

Речь шла о вице-премьере Федорове, том самом, который за октябрь получил тройной оклад, благодаря надбавкам и премии, но сейчас не об этом.

Сегодняшнее положение правящей партии – «Слуга народа» можно определить, как стихийный, а главное скоротечный гегемонизм. В партии это прекрасно осознают: и его стихийность, и его скоротечность. Скоротечность является проблемой, ведь на носу местные выборы под которые надо успеть не подрастерять капризный рейтинг, на что сейчас и заточена вся эта активность «Слуг».

Термин же «партия нового типа» сперт у Ленина. В далеком 1903 году на II съезде РСДРП возникла «партия нового типа» большевиков. Новизна заключалась в предложенной на съезде форме подпольной партии энергичных единомышленников. Успех дела Ленин связывал не с численностью подпольщиков, а с их организованностью, оперативностью, целеустремленностью, умением повести за собой массы, «подтолкнуть» на борьбу за строительство нового мира.

Политтехнология была такой: ядром партии нового типа должны быть преданные рабочему движению вожди, овладевшие революционной теорией, чье влияние концентрическими кругами, распространится сначала на революционеров-профессионалов, а затем охватит и активных сторонников коренного переустройства общества.

Ирония ситуации состоит в том, что невиданный рейтинг «Слуг народа» демонстрирует, что массы готовы к коренному переустройству общества, хотят попасть в новый прекрасный мир! А что им сегодня предлагается? Четкий образ этого мира, реальный план достижения прекрасного будущего, выраженный в научно обоснованной теории переустройства мира старого? Всего этого мы не видим и это, несмотря на то, что человечество стоит на пороге нового мира, о чем не говорит только ленивый!

А что же предлагается? Не впадая в вульгарный фрейдизм, хотелось бы понять, какой действенный механизм положен в основу повышения эффективности партии как политической организации? Как этот механизм выражает интересы общественного слоя, голосовавшего за «Слугу народа»?

А предлагается на самом деле инстинкт размножения – «секси». Почему лифт будет подниматься если партия будет «секси», нет ли здесь неуместной аналогии с эрекцией в лифтовом партийном хозяйстве? Ответа нет!

По сути дела, это единственная заявленная природоподобная технология, которая по замыслу авторов, должна принести успех «Слуге народа» на предстоящих местных выборах в Украине.