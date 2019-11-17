175-летю Свято-Архангело-Михайловского монастыря посвящается. Уже скоро состоится открытие выставки «Свет Православия»

18 ноября состоялась пресс-конференция, которая подвела итоги пленэра «Свет православия», проходившего в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре и объединившего художников из разных стран в подготовке к масштабной выставке, открытие которой запланировано на 21 ноября.

Выставка посвящена 175-летию Свято-Архангело-Михайловского монастыря; в ней участвуют художники из Румынии, Белоруси, Литвы, Германии, Польши, Молдовы и Украины.

Организаторы проекта - Одесский областной совет мира, Союз маринистов Одессы, Генконсульство Румынии в Одессе, Городская художественная галерея.

Организаторы подчеркнули, что данная выставка делает очень многое для прогресса, воспитания молодежи, передачи опыта и главное - формирования духовности и высоких моральных и эстетических основ.

Сестра Таисия в миру Эсфирь Серпионова, руководитель иконописной мастерской монастыря, отметила: «Я нахожусь в нашем монастыре уже практически 25 лет. Храмы, к счастью, возрождаются в наше время. При этом, наши студенты традиционно занимаются оформлением интерьеров, но хотелось бы, чтобы они писали храмы и снаружи.

Будет даже конкурс на лучшую работу.

Наш монастырь - крохотный, зато можно писать монастырский дворик и много прекрасного, что находится на нашей территории».

Директор музея «Христианская Одесса», Людмила Майборода, дополнила следующее: «Музею «Христианская Одесса» исполняется 15 лет. В связи с этой датой у нас будет проходить обширная выставка, на которую мы всех приглашаем. Она запланирована на 6-е декабря.

История Одессы - это история православного города. Наш город многонациональный, но очень радостно, что есть такой музей, как наш. Он - один в своем роде на территории всего постсоветского пространства. Мы очень рады тому, что некоторые картины с выставки «Свет православия» пополнят собрание нашего музея».

Художественный руководитель выставки, Заслуженный художник Украины, Ольга Котлярова-Прокопенко пояснила: «Когда зашел разговор о том, что будет пленэр, очень многие наши художники отозвались с большим энтузиазмом. Даже потом, когда уже была создана группа, и людей, вроде бы было достаточно, все равно продолжали звонить и узнавать - можно ли поучаствовать? И, конечно же, мы никому не отказывали, и Матушка Серафима тоже никому не отказала в желании присоединиться к нам и творчески поработать.

И у нас оказалось сорок человек - огромный пленэр. Мы писали здесь, в монастыре, нас возили на экскурсии в другие храмы Одессы и там мы тоже смогли поработать. У нас остались прекрасные впечатления, которые вдохновили нас на создание новых произведений. Наши коллеги-художники остались довольны результатами, но в проекте участвуют и работы, написанные ранее. Главное, чтобы они несли в себе Свет - Свет Православия».

Одесские мастера, принявшие участие в праздничной выставке - Николай Прокопенко, Галина Лекарева-Никитина, Дмитрий Жижин, Виктор Потеряйко, Евгений Сивоплясов, Ольга Разинкина, Алексей Зоркальцев, Ирина Харитонова, Сергей Басок, Юрий Письмак, Эсфирь Серпионова, Татьяна Поповиченко, Олег Дрямин, Светлана Норель, Анна Кулагина, Ольга Котлярова-Прокопенко - представили свои произведения, наполненные высоким смыслом, воплощенным в духовной природе православной веры и творчества.

Купола, ярко блестящие на солнце, величественные храмы, возвышающиеся над городом на фоне чистого неба; цветы и птицы, символизирующие живое начало; ангелы, охраняющие покой в человеческом сердце и в огромном, сложном мире - темы и мотивы, отображенные художниками в своих творениях, навсегда запечатлели самые светлые и чистые чувства.

Свет, излучаемый православной верой и православной культурой - это основа основ, утверждающая человека в его праве на надежду и благоденствие.

Выставка откроется 21 ноября в 15.00, в Свято-Архангело-Михайловском монастыре, по ул. Успенской, 4-б (в Доме Милосердия на 2-м этаже), в Городской художественной галерее.