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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

На Донбассе из-за подрыва на минах погибли более тысячи людей, - ООН

Категория: Новости

На Донбассе из-за подрыва на минах погибли более тысячи людей, - ООН

С начала войны на Донбассе в 2014 году из-за подрыва на минах погибли более 1 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ООН.

Отмечается, что мины стали основной причиной жертв среди детей в 2018 году. Почти половина жертв среди гражданских связана с минами.

 

 

Украина: с 2014 г более 1 000 человек подорвались на минах и др. ВОВ. В 2018 г 43% жертв среди мирного населения было связано с подрывами на минах и ВОВ. Мины были основной причиной жертв среди детей в 2018 году. Мины продолжают угрожать жизни людей,
- говорится в сообщении.

На Донбассе из-за подрыва на минах погибли более тысячи людей, - ООН

 

Напомним, по данным ООН, количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч - погибли. Среди погибших 3345 гражданских лиц, включая жертв катастрофы рейса MH17.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года на Донбассе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 143 жертвы среди гражданского населения.

 



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