Одесса: неделя за неделей 

Глазами очевидца

Мемориальный музей им. К. Г. Паустовского (ул. Черноморская, 6) продолжает историко-литературную программу «Книжные прогулки по Одессе». Это встречи с давно знакомыми и малоизвестными книгами, в которых изображается наш любимый город; необычные и яркие истории его жителей; презентации новых изданий об Одессе; встречи с издателями и авторами книг.

В четверг, 28 ноября, в музее состоится презентация книги Василия Галяса «Дневник 1933-1946».

Дневник учителя-историка Василия Галяса (1921-2006) охватывает трагический период времени. В нем много деталей, по которым можно проследить жизнь и быт одесситов довоенного периода, а также размышления молодого юноши во время службы в армии в годы Второй мировой войны. Составители книги дети автора – Раиса Краева и Александр Галяс. «Дневник 1933-1946» представляет журналист Александр Галяс.

Тел. музея – 722-84-47.

Начало в 16 часов.

Вход свободный.

Время напомнить

В четверг, 28 ноября, в Центре креативных искусств «Синий краб» (Приморская, 42а) состоится Арт-перформанс, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Перфоманс является частью фестиваля Berlin.Odesa.Fest.

Несколько художников street-art в одно время начнут рисовать, а все желающие смогут за ними наблюдать. Перформанс будет сопровождаться джазовой музыкой (контрабас, гитара и ударные).

Главная идея перфоманса напомнить, что СПИД – проблема мирового масштаба. Только благодаря своевременной диагностике можно успешно бороться с болезнью. В странах, где не принимают профилактические меры и больные не имеют возможности пройти курс лечения, от 15% до 40% детей рождаются уже зараженными ВИЧ/СПИД. Риск заражения ребенка можно уменьшить почти до нуля, если беременная женщина знает, что она ВИЧ-инфицирована, и проходит эффективный курс лечения. Первичная профилактика – основа развитой системы общественного здоровья. Проходите тестирование на ВИЧ и будьте здоровы!

Арт-перформанс организован совместно с Urban Music Hall и при поддержке Фонда АнтиСПИД-США в Украине.

Началов в 18:30.

Вход свободный.

Как это было

В пятницу, 29 ноября, в Одессе состоится демонстрация фильма «Иловайск 2014» режиссера Ивана Тимченко. Показ ленты пройдет в конгресс-холле гостиницы «Марлин» (Польский спуск, 13). Сюжет картины основан на реальных событиях. В ее основу положена история командира штурмовой группы батальона «Донбасс» Тараса Констанчука, сыгравшего в фильме самого себя. Он также является продюсером ленты.

Тарас Костанчук лично представит картину одесситам вместе с автором музыки к фильму Юрием Здоренко.

Увидеть войну изнутри зрителю с экрана помогают не только профессиональные актеры. Кровавые события 2014-го в фильме воспроизводят также их реальные участники, воины-добровольцы.

«Иловайск 2014» – фильм, который точно не оставит никого равнодушным и запомнится надолго.

Начало в 19 часов.

Вход свободный.

Красота спасет мир

В субботу, 30 ноября. Арт-клуб «Odessa Art (ул. Мельницкая,13) приглашает друзей на праздник и представляет новый проект – «Art holiday. Миссия – красота!»

Организатор выставки – Музей истории Одессы имени Шустова.

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

Выставка продлится до 10 января 2020 года.

Художник и власть

В субботу, 30 ноября, в Художественном музее (ул. Софиевская, 5а) в рамках лекционного курса «Музей в авангарде общественных изменений» состоится лекция Кирилла Липатова «Исаак Бродский как прокламатор политики Сталина по искусству». За внешне комплиментарным прозвищем «Советский Давид», данным Бродскому Корнеем Чуковским, скрывается модальная формула отношений «Художник и власть». В середине двадцатых годов прошлого века формирование изобразительного канона и эстетической программы соцреализма сопровождалось сворачиванием художественной дискуссии между группировками авангарда и постпередвижнической традиции. Для первых Бродский оказался «пережитком буржуазного салона», для других – «агитатором революции». Кирилл Липатов – историк, антрополог, заведующий научным отделом музея.

Начало в 15 часов.

Вход свободный по предварительной регистрации: http://bit.ly/330Vaaa.

Цицероны среди нас

Одесский клуб красноречия «Оратор» и Областная универсальная научная библиотека им. М. Грушевського (ул. Троицкая, 49/51) в субботу, 30 ноября, приглашают на демонстрационное заседания клуба.

Вы хотите преодолеть страх публичных выступлений и получать от них удовольствие? Тогда вам сюда.

Здесь учатся делать доклады, проводить презентации, читать лекции, рассказывать истории и анекдоты, а также говорить лучшие тосты.

На первом заседании клуба прозвучат как подготовленные речи, так и экспромт-выступления от всех желающих учиться ораторству.

Начало в 16 часов.

Вход бесплатный.

Во имя жизни

В воскресенье, 1 декабря, в Римско-Католическом костеле Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии (ул. Екатерининская, 33) состоится благотворительный концерт вокальной и инструментальной музыки «Да будет свет!» В концерте прозвучат произведения Скарлатти, Каччини, Перголези, Персела, Генделя, Баха, Шуберта,Тости, Пьяцоллы.

Вокалисты – студенты и выпускники ОНМА им. А.В. Неждановой, лауреаты международных конкурсов.

Благотворительный концерт «Да будет свет!» проводится в поддержку Ариадны Волковой (4 года, рак крови). Все собранные средства пойдут на лечение ребенка.

Вход свободный, free donation.

Начало в 14 часов.