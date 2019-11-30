На Донбассе подорвались двое спецназовцев СБУ

На Донбассе - первые жертвы декабря. В самый первый день месяца подорвались и погибли два бойца. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.



1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва,

Очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых собратьев. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" - это не "маски-шоу" на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной. Я хорошо знал Дениса и Дмитрия, мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины,

Двое погибших военнослужащих... Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших,

- сказано в публикации.Как уточнил полковник спецподразделения "Альфа" Роман Костенко, погибшие были офицерами спецназа СБУ.- рассказал он.Свои соболезнования в связи с утратой выразил и президент Украины Владимир Зеленский.- написал он в "Фейсбуке".Украинский лидер пообещал добиться прекращения огня.