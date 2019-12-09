Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с Кендалл Дженнер

Голливудского сердцееда Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с американской моделью Кендалл Дженнер. 45-летний Леонардо и 24-летняя Кендалл были в числе гостей на вечеринке в Майами. Как говорят свидетели, они пили вместе, разговаривали, смеялись и вовсю флиртовали. Как сообщает издание Radar Online, они также держались за руки и трогали друг друга за плечи. И выглядело это вовсе не так уж невинно.

О том, что Ди Каприо положил глаз на Кендалл, младшую сестру Ким Кардашьян, начали поговаривать еще в мае этого года, когда оба они были на кинофестивале в Каннах. Уже тогда Ди Каприо живо интересовался красоткой. Он даже взял у нее номер телефона.

Официальная подруга Ди Каприо, 23-летняя аргентинская модель Камила Морроне, пока ее бойфренд веселился в Майами, была в отъезде — она посетила кинофестиваль в Марокко.

Буквально на днях Камила, которая называет себя падчерицей кинозвезды Аль Пачино, утверждала, что ее вовсе не смущает большая разница в возрасте с ее возлюбленным.

«Каждый должен встречаться с тем, с кем он хочет»,

— сказала она.Леонардо и Камилла вместе с 2017 года. Поговаривали, что актер наконец остепенился и готов обзавестись женой и детьми. Однако теперь в этом возникли сомнения.Ранее у Ди Каприо было множество романов с моделями — в том числе с Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн, Ниной Агдал, Лореной Рэй.