«Политическое» беснование вопреки Закону: кому-то приспичило расшатать Украину бунтом

Горячие споры вызвал в Украине публичный показ видеозаписи оральных оскорблений главы нашей державы парой «членкинь» НГО, угрожавших президенту В. Зеленскому «пророчествами» скорого убийства. За такие деяния, согласно закону, следует карать. Но ещё важней установить мотивы ругальщиц, их подельников и вероятных заказчиков такого примитивного, но общественно опасного вредительства авторитету страны. Тем более, что «следы» выгодополучателей той провокации намного заметней, чем, например, при показной расправе над общественной активисткой Гандзюк.

Соблюдать приличия в общении политиков – общественная необходимость

В современной Украине еще не убивали глав держав: утаиваемое покушение на В. Януковича в феврале 2014 года не удалось. Зато в прошлом погибли из-за отравлений «гетманы» Б. Хмельницкий и И. Мазепа, что в обоих случаях способствовало «руине». И даже угрозы совершить подобные преступления против государственного деятеля весьма опасны для общественной безопасности, т. к. успешные политики имеют своих сторонников, побуждаемых отомстить оппонентам за незаконные приемы борьбы за власть. А это – путь к «бунтам», что показали, например, случаи отравления в 2004 году кандидата В. Ющенко, в 1999 году – ранение участников встречи с кандидаткой Н. Витренко, в 1998 году – странное ДТП с гибелью лидера партии «Рух» В. Черновола... Не случайно взявшая фамилию Черновол активистка «Евромайдана» Т. …. (подельница С. Пашинского) сделала карьеру в 2013 году как жертва жестокого покушения, побудившего сочувствующих возобновить уличные акции против правившей тогда команды.

Всегда публичное проявление насилия провоцирует «ответку», а выпады против чьих-то политических лидеров заведомо вызовут массовое возмущение их сторонников. Умственно здоровым людям это понятно с подросткового возраста. И для пресечения таких деяний в законодательстве Украины не зря предусмотрели ряд усмирительных норм.

Например, в УК Украины за простую «Угрозу убийством» (ст. 129) предусмотрены наказания: от ареста до трех месяцев – до лишения свободы на пять лет. А за «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 112) расплата ещё выше:

«карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої».

Правда, не учли законодатели, как взыскать за вред авторитету представителя Украины на международных переговорах: немыслимо было прежде, что кому-то из украинских граждан взбредёт на ум подобными деяниями пакостить своей же державе. А именно это де-факто совершили «отличившиеся» скандальным видеообращением гражданки С. Федина (нардеп от партии «Европейская солидарность») и А. Самбул с псевдонимом «Маруся Зверобой». Последняя, в отличие от хитроватой «партнерши», злословя против Президента Украины, не чуралась явных угроз:

«Они тебя взорвут, я тебе обещаю. Тебя кто-нибудь взорвет там. Ты там почаще езжай, я хочу, чтобы ты там чаще ездил, а пацики просто морально не были к тебе готовы, они к тебе даже на вы обращались. Но ты, с*ка, правильно расставил акценты. Ты показал, как к тебе надо обращаться. Тебя надо мочить (нецензурное слово) в сортирах...»

Неадекватное отношение к паре «шатунш»

В недавний период президентства П. Порошенко его пропагандисты однажды пытались убедить, что критика его спорных и явно антинародных деяний – «происки внешних сил», удумавших так «расшатать» общественный порядок, ведя «гибридную» войну по секретному плану «Шатун». Был ли тот план – не доказано, но подобный метод применила и пара «шатунш», исполнивших скандальные нападки на президента В. Зеленского.

Ни в государствах Евросоюза, ни в США, ни в иных обществах с «цивилизованной» культурой общения такое не сочли бы приемлемым и простительным (даже в случаях пребывания ораторш в состоянии опьянения). Неудивительно, что от правоохранительных служб «евроинтегрируемой» Украины граждане тоже ожидают надлежащих мер воздействия на скандалисток. В числе первых возмутились однопартийцы и коллеги самого В. Зеленского. Председатель парламента Д. Разумков, например, назвал ту выходку – «позором», а замглавы фракции «Слуг народа» А. Корниенко пообещал обратиться с заявлением к правоохранителям. Но резче всех высказал возмущение нардеп А. Дубинский, отметивший, что наши служители правопорядка и сами должны были адекватно прореагировать:

«Не знаю, почему в ОП, СБУ, Генпрокуратуре жуют сопли. Потому что если две курицы появляются на экранах телевизора и начинают рассказывать о том, что президента взорвут добровольцы, на это нужно реагировать. Кредит доверия и диалога уже исчерпан. Когда порохоботы – эти 25%, которых на самом деле 8% – откровенно хамят президенту, открыто начинают угрожать его жизни, на это нужно реагировать».

Ни в государствах Евросоюза, ни в США, ни в иных обществах с «цивилизованной» культурой общения граждан и функционирования общественных институтов не прощают даже нарушение ПДД (даже VIP-лицам). И правоохранительные службы «евроинтегрируемой» Украины, как принято, начали проводить «расследование» (следуя крайне усложненной процедуре формализованного общения с подозреваемыми).

При этом из-за «депутатского статуса» С. Фединой первой на допросы вызвали ее старшую партнершу А. Самбул. Но не тут-то было: позеры-бунтарки, чтобы помешать ходу расследования, дерзнули устраивать флешмобы против… правомерного (вынужденного) реагирования правоохранителей из Госбюро расследований (ГБР). Почему-то пытаются убедить следователей и общественность, что им «можно» не только совершать правонарушения, но и уклоняться от полагающейся ответственности. Такой подход противоречит «европейской» практике правоотношений, где стараются обеспечить неукоснительность наказания даже за нарушение ПДД (даже – VIP-персонами). Но «Зверобой» и Ко настроены отстаивать иное: им вольницу, неприятелям – любые оскорбления и угрозы, которые подскажет фантазия режиссеров их «протестных акций». Кто же внушил «Марусе Зверобой» такую склонность к «беспределу», кто её научил такой «азиатчине»?

Двойная жизнь экс-дизайнера «Зверобой»

Гражданка А. Самбул (41 год), представляясь общественной деятельницей на ниве «патриотизма», утаивает от сограждан не только личности своих вдохновителей, но и послужной список своей трудовой биографии. Зато выпячивает рекламу своего участия в неком «волонтерстве», как-то помогшем нести службу в зоне «АТО» военнослужащим ряда подразделений ВСУ. Часто фотографируется в военной форме и позирует с группами военнослужащих, но никак не выдаёт ни свою воинскую специальность, ни звание. Приходится догадываться: её служба – столь секретна или выполняется вне штатного расписания ВСУ?

Заподозрить последнее побуждает то, что эта на демонстрируемых фото неизменно предстает – без каски или фуражки, зато с распущенными волосами: не бережет свою голову от осколков и пронизывающих ветров или с подобными неприятностями не сталкивается?

Головоломкой (даже для бывалых КВНщиков) стало фото, где она предстала со спущенным к полу пулеметом в ночном платье и в интерьере элитного зала. Масса деталей подсказывают: это – не помещение офицерской столовой или солдатского клуба, а апартаменты жилого назначения. Но то – и не квартира самой «Маруси», которую публике показали в видеосюжете обыска следователями ГБР. Чьи же то хоромы и каково назначение просторного зала с кушеткой в старинном стиле, камином и прочими элементами роскоши? Для чего там решилась красоваться сама «Маруся» в образе не «бойца», а мирной голубицы, с готовностью продекламировать знаменитую фразу: «Прощай, оружие!»…

Пулемет, с которым позировала А. Самбул, более всего должен озадачить правоохранителей. Его такое нецелевое применение в странной обстановке заслуживает служебного разбирательства (как минимум). Ведь, если это оружие – из арсенала в/ч ВСУ, то военной прокуратуре надо выяснить: где оно сейчас и кто позволил выносить его для позерства – даже не на «передовой», а на объекте гражданского назначения, куда шастают в ночных платьях.

Двусмысленность поведения назвавшейся «Марусей Зверобой» отчасти проясняется тем, что, как вызнали правдоискатели, в домайданные времена она промышляла иной профессией – дизайнера, выполнив ряд заказов даже для… Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Но возбуждение «Евромайдана» сподвигло гр. Самбул влиться в ряды военизированного формирования «Правый сектор», где она встретила будущего мужа и обрела новую роль, а также прозвище «Маруся».

В свои 35 лет она не подалась на Донбасский фронт, но учредила (с регистрацией в 2016 году) НГО по обучению всех желающих навыкам ведения боя и стала там командиршей военных инструкторов. Кем и как финансируется та учеба – официальные органы помалкивают, но ясно, что тот бизнес стал чахнуть, когда в зоне АТО наладили перемирие. Бойцы враждующих сторон стали реже обстреливать и убивать друг друга, что лучше для народа Украины. Но «Зверобойке» с компаньонами спад боестолкновений – удар по налаженному бизнесу и веский мотив возненавидеть В. Зеленского и всех, кто хочет вовсе прекратить (официально не объявленную) войну в Донбассе. Однако в штабах ВСУ ее мнение – ничто, а досада крепчала. Используя это, кто-то подговорил её видеозаписью ругани закатить «бабий бунт»: мол, женщинам простят, они же – бабы-дуры, зато предприятию «Марусин полигон» – дополнительная реклама.

Льготы членкини фракции пЕС

У соучастницы Самбул-«Маруси» по ору против В. Зеленского (Главкома ВСУ) иной мотив: она – служит депутатом от пЕС в Верховной Раде, получив мандат, как «списочница». Такое обретение хлебного места работы обязывает отрабатывать, оправдывая доверие «работодателей» (партийного начальства). Но ораторствовать с трибуны (что позволено, например, опытному А. Гончаренко) этой новоизбранной даме не дают, позволив лишь записываться в соавторы законопроектов от пЕС и на очередь для выступлений на сессиях (чтобы потом передавать право голоса более проверенным коллегам).

Отнюдь не блистает А. Федина сейчас в парламенте, а славы – хочется: она же – артистка и много лет пытается стать известной певицей. Голос имеет – мощней, чем у земляка С. Вакарчука, и музыкальный слух развит, но не хватает третьего элемента – «продюсерской» поддержки (т. е. стабильной выплаты гонораров за регулярно проводимые концерты). Пока же, судя по отчетам и презентациям на персональной интернет-странице и ва ФБ, высшим достижением этой певицы стало участие в областном конкурсе «Гомiн Лемкiвщини» (А. Федина относит себя к народности, прозванной австрийцами «лемками»). А участие в скандальном дуэте ругани против В. Зеленского принесло, наконец, всеукраинскую известность.

Но общеизвестно (хотя этому не учат во Львовском университете), что хорошая реклама помогает «сбыту хороших товаров и провалу – плохих»). Оценить ее вокальные данные – дело узкого круга музыкантов, зато каждый может убедиться, что эта «кандидат политологических наук», работавшая преподавателем на кафедре международных отношений и дипломатической службы ЛНУ, крайне небрежна (или неграмотна) в использовании украинской речи: тексты её отчетов на персональной странице эти крайне грешат. Даже имя австрийского политолога Вольфанга Мантля там перековеркана (хотя А. Федина хвалится, что не только слушала его лекции, но и помогала опубликовать в сборнике ЛНУ одну из его статей).

А подлинной находкой для любителей конспирологии и юдофобии стала описка А. Фединой в названии одного из иностранных НГО, за чьи деньги она участвовала в конкурсе эссе на тему «Хай буде мир на землi».

Описки в текстах эта хвалящаяся познаниями депутатка («членкиня» пЕС) могла допустить неосознанно, но она не могла не понимать, что участвовала с «Марусей» в акции – против достижения мира в украинском Донбассе. Ведь 12 лет назад эта дипломированная политолог-международник как-то публиковала научные статейки по теориям «достижения мира» и хвалится в самопрезентации, что сферой ее (научных) исследований было «Дослідження миру, врегулювання міжнародних конфліктів та механізми встановлення і підтримання миру». На этих словесах она защищала свою диссертацию кандидата политических наук, но теперь будто бес попутал – встряла в ор против попыток президента прекратить военный конфликт в нашей же стране…

Примечательно, что до того как стать подпевалой, «М. Зверобой» София хвалилась и любовью к животным, участвуя в акции в защиту животных. Ведь эта политолог – чрезвычайно активная активистка многих НГО с иностранным финансированием.

В свете таких трансформаций избирателям не лишне знать: не «липовые» ли дипломы, послужные списки у привлеченных в ряды депутатов сЕС или в этой политсиле кто-то чем-то так «прессует», что не только слабнет интеллект, но и инстинкт самосохранения от ответственности за совершение криминальных деяний. Хотя «оправдать» их нет оснований даже ссылками на тот форс-мажор, что глава пЕС – крайне перевозбужден и готов ехать на край света, ища себе новых «заступниц» и потенциальное место убежища.