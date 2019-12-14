Сезон распродаж: Как и кому нужно продавать украинскую землю?

В Украине разрешат продажу земли. Народ возмутился. Разве можно? Ведь украинские черноземы кормят города, дают тысячи рабочих мест. Села - это почти 80% площади всей страны. Действительно ли выполняют волю украинцев народные избранники, которые голосуют за соответствующий законопроект. Осознают ли они логику собственных действий?

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был наложен в 2001 году. Это была временная отсрочка до 2004 года. Мораторий продлевался 7 раз и откладывали земельную реформу на потом.

И вот 10 октября 2019 года новая политическая сила, депутаты от партии "Слуга народа" внесли законопроект относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Министр экономики уверяет, власть имеет цель защитить интересы тех собственников наделов, которые вроде бы желают продать их, и закон не позволяет.

Украинцы начинают протесты: аграрии перекрывают дороги. И даже приносят мертвую свинью под стены парламента.

Украинская земля сельскохозяйственного назначения это 42 миллиона гектаров. До недавнего времени на собственных наделах крестьяне работали сами, или отдавали в аренду. Сейчас фермеры боятся остаться без хозяйства, а крестьяне – без работы.

В кулуарах предполагают, что землю просто скупят олигархи. Что из этого правда, а что миф, и чем на самом деле обернется земельная реформа – дальше в программе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сказал, что украинцы на самом деле не являются полноценными собственниками этой земли. Государство не предоставило им такой возможности.

Так президент Владимир Зеленский анонсирует открытие рынка земли. Призывает украинцев не равняться на Таджикистан, Северную Корею, Венесуэлу, Кубу или Конго. Ведь это те страны, в которых землю продавать до сих пор нельзя.

Зеленский агитирует: все прогрессивное человечество давно зарабатывает на рынке земли.

А президент Беларуси Александр Лукашенко, которую ставит нам в пример президент Зеленский, вообще недавно раскритиковал идею продажи украинской земли: "Я бы сейчас не делал и никогда. Вообще, я никогда бы этого не делал. Держите это в руках государства. Это же не горит. У вас же это не главная проблема. Вопросы войны и мира у вас проблема".

13 октября Верховная Рада проголосовала "за" в первом чтении за законопроект, который отменяет запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Его поддержали 240 депутатов, 227 из которых “Слуги народа” и 13 - внефракционных.

Согласно законопроекту №2178-10 максимальное количество земли в собственности одного лица не может превышать 210 тысяч га. Минимальная стоимость земельного участка должна быть не ниже установленной денежной оценки. Средняя цена - около 30 тысяч гривен за гектар, зависит от местности.

Арендатор имеет первоочередное право на покупку земли, на которой работает. Иностранцы получат такой шанс уже с 1 января 2024 года. Фермеры, которые арендуют паи у людей, в шоке. Говорят, если крестьяне распродадут паи, бизнесу конец. Люди разочарованы, что депутаты по сути предали их.

Впрочем Зеленский — это уже не сериальный президент Голобородько. А в законопроекте о рынке земли о судьбе народа, кажется, слуги беспокоятся меньше всего.

Некоторые пункты законопроекта вызвали возмущение даже у отдельных депутатов из "Слуги народа". Говорят, никуда не годится.

Оппозиционеры вместе с учеными провели исследования относительно последствий такой реформы.

"Если мы сейчас пустим землю с молотка, то никакие наши фермеры, наши сельхозпроизводители не способны будут конкурировать в деньгах с глобальными корпорациями, которые имеют триллионы долларов. Чтобы скупить украинскую землю", - говорит лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Слуги народа" обещают усовершенствовать законопроект перед вторым чтением.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь уверяет, что без согласия украинского народа земля иностранцам продаваться не будет: "Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме".

В кулуарах мыслят критически, почему нельзя было сразу внести доработанный законопроект по земле, зачем голосовать за недоработку?

"Мы за то, чтобы был введен регистрационный сбор за продажу земли, который бы получали местные общины. Голосовать за грабеж украинского крестьянина мы не будем", - сказал народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Оппоненты предлагают "слугам" отозвать все законопроекты о земле, создать рабочую группу, доработать документ и подать снова. Ведь землю можно продать только один раз.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко убеждена, что землю у украинцев заберут навсегда: "Раз и навсегда у народа эту землю заберут. Потом в международных судах никто не даст нам вернуть эту землю".

Чтобы понять, чего хотят и чего боятся сами владельцы земли, крестьяне, мы решили узнать, объехав украинские села. Это Яворовка Черкасской области. Местный житель Владимир Латыш имеет здесь небольшое собственное хозяйство.

Кормить скот Владимиру помогает пай в более чем 2 гектара. Надел Владимиру достался в наследство от матери 16 лет назад. Землю в аренду сдает местному фермеру. Плату берет или деньгами – 9 тысяч гривен в год, или зерном. Пай продавать не собирается.

Владимир объясняет: если бы хотел продать землю – давно бы уже это сделал и без отмены моратория. Ведь схему, как заработать на собственных наделах, крестьяне сами придумали уже давно.

Сергей Онищук - предприниматель. Имеет 5 гектаров пая в Винницкой области. Сдает в аренду местному фермеру за 6 тысяч гривен в год. Отмена моратория ему кажется рациональной.

"Непредоставление мне права продавать землю это просто ограничение меня в правах как собственника. Это то же самое, если бы мне государство запретило продавать квартиру, машину, телефон, это то же абсолютно", - говорит он.

Мечтает, если продаст землю, то деньги вложит в бизнес. И продавать пай Сергей согласен лишь при условии, если земля будет использоваться по назначению.

Отметим, что согласно с социальным исследованием НАН Украины, купить или продать землю считают возможным лишь 22,6 процента украинцев. 63,8 процента категорически против. Остальные – колеблются.

Александр Чубук – украинский фермер. За 27 лет заключил договоры на аренду земли с сотней пайщиков. Обрабатывает 450 гектаров на Киевщине. В собственном хозяйстве выращивает овощи и фрукты. Поставляет продукцию местным и трейдерам.

А также разводит скот… Александр платит крестьянам по 5 тысяч гривен в год за гектар аренды. Выкупить землю у всех дольщиков, говорит, не смог бы.

"Я все свои заработки вложил в технику, в хозяйство. На покупку земли у меня денег нет. Эти все кредиты, которые обещают, ну как в Украине идти в банк брать кредит? Под 24%? Это что, жизнь внуков заставлять, или как? Я не понимаю этого. Я всю жизнь на это положил и сегодня что мне, на металлолом это все посдавать? Закрыть хозяйство", - говорит фермер.

И конкурировать с олигархами он не готов. Александр не против открытия рынка земли, он против законопроекта, в котором не видит защиты интересов мелких фермеров и аграриев.

Одни только разговоры об открытии рынка земли еще до голосования уже напугали агробизнесменов. Некоторые перестали удобрять землю. Поэтому заводы уже производят меньше удобрений, а сотрудники этих предприятий, соответственно, недополучают зарплату.

Эксперты полагают, что от Украины рынок земли требует МВФ. Хотя такие предположения экспертов крайне противоречат смелой риторике президента Голобородько из киноленты "Слуга народа", образ которого воплотил части украинцев так много надежд. Там позиция относительно МВФ была однозначной.

"Вы думаете, идея продажи земли могла родиться здесь, в Украине? Нет! Нет! Она могла родиться в фонде Сороса, она могла родиться во внешнем управлении, введенным Вашингтоном", - уверен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

На распределении земли всегда зарабатывали чиновники и местные депутаты. Как следствие: у одних - большие наделы, а другим, кто не смог договориться, ничего не вкипело.

Экономист Александр Охрименко считает, что с открытием рынка земли в Украине схем прибавится: "Есть местные царьки. Это может быть прокурор, руководитель полиции, это может быть депутат, который фактически так или иначе курирует коррупционными схемами. Есть такое, действительно. И я так понимаю, что когда рынок земли откроется, будет этих схем больше".

Нечто похожее прогнозируют и после снятия моратория на продажу. В выигрыше опять будут свои люди, которым за взятки и теперь удается не только получать землю, а и менять ее целевое назначение.

"Менять нельзя, но если вы переговорите с Сидором Сидоровичем – можно. Это незаконно. Кое-кто очень удачно купит государственную землю по очень низкой цене, на аукционе. Все будет - аукцион, Prozorro, все будет, но цена будет очень низенькая?" – убежден Охрименко.

По мнению президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николая Стрижака, люди просто не смогут создать фермерские хозяйства: "Монополисты не дадут простым людям создавать фермерские хозяйства, они их просто скупят, могут перепродать, могут сами работать, могут нанимать рабочую силу, но ясно, что они не будут в полном объеме выплачивать заработную плату".

Кроме того, МИД готовит законопроект, который позволит украинцам иметь двойное гражданство. И это еще больше пугает аграриев.

Сама по себе идея дать украинцу право свободно распоряжаться землей — некоторым бизнесменам и аграриям нравится. Но к такому шагу, считают, Украина, сейчас не готова.

Председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь обращает внимание на условия, в которых мы формируем рынок земли: "Мы до этого времени не можем посчитать государственный земельный портфель. Мы не знаем, сколько земли там. Или мы не сталкиваемся с двойными кадастровыми номерами? А нет ли накладок по границам земельных участков? Нет ли бесконечных рейдерских захватов?"

Согласно требованиям Земельного кодекса Украины, каждый украинец имеет право бесплатно получить 6 земельных участков. Для жилищного, дачного и гаражного строительства, ведения фермерского и личного крестьянского хозяйства и для садоводства.

"Вы, проживая в Киеве, можете претендовать на землю в Закарпатье или в Харьковской области. Так же человек с Волыни может претендовать на землю в Одесской области", - подтвердил адвокат, заместитель председателя Комитета земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отчитался, что в настоящее время работают над недостатками системы. Госгеокадастр реформируется: "Открытые данные, много разных данных, вы сами можете зайти на land.gov.ua. Мы должны сделать такую систему, чтобы капитал в Украину приходил, но на этом зарабатывали украинцы".

И легко ли сейчас получить клочок земли, на который имеешь право, мы решили проверить с моим коллегой Святославом.

В теории, чтобы получить надел, нужно сначала найти свободный земельный участок в публичной кадастровой карте Украины. А потом написать заявление на его получение в орган местного самоуправления. Однако на практике: на карте почти каждый клочок уже пристроен.

Для сельскохозяйственных земель надо обращаться в главное управление Госгеокадастра в области. Это если вы хотите получить земельный участок для личного крестьянского хозяйства, для ведения фермерского хозяйства, или для ведения садоводства.

Еще один способ - направить запрос о предоставлении публичной информации в местное управление по вопросам градостроительства и архитектуры местной госадминистрации или территориального органа Госгеокадастра. Впрочем для большей части населения, особенно для крестьян, этот путь слишком сложный.

По словам адвоката Виктора Кобылянского, на практике скорее всего разрешения не будет. Будет отказ. Традиционно люди идут к местным чиновникам и просят участок. Что сделали и мы со Святославом.

С собой у просителя обязательно должен быть паспорт, чтобы подтвердить гражданство Украины. Впрочем, в первом селе недалеко от столицы документ не понадобился. В сельсовете нам сразу отказали.

В другой сельсовете участок Святославу дать вроде и не против, однако предупреждают, можно и не дождаться. В третьем селе Киевщины нам тоже не повезло. Категорическое нет.

"Почему землю у нас получают люди или очень богатые, или те, которые при власти или родственники этих людей даже чаще. Извините, есть случаи, когда предоставляют песчаный берег, на котором трава не растет, предоставляют его для сенокошения", - говорит Виктор Кобылянский.

В 2008 году Сергей Романенко нашел ничью землю в селе Трушки под Киевом и подал заявление в сельсовет. Человек начал возделывать поле, ведь земля была свободной. Бюрократическая волокита на оформление права на землю затянулась более, чем на 10 лет. Эта земля нужна ему, чтобы прокормить семью и скот. Чтобы держать поголовье, Сергей едва сводит концы с концами.

В 2017 году мужчина выкупил имущественный сертификат на участок и полуразрушенный свинарник в односельчанина за 10 тысяч гривен. Хотел отремонтировать здание, чтобы держать в нем скот.

И зарегистрировать документы, которые собрал, Сергей не успел. Местные чиновники нашли участку уже другого хозяина. Поэтому из собственного опыта делает вывод: открытие рынка земли является преждевременным, пока хлебосольная в руках чиновников-взяточников.

"Спекулянты будут скупать у крестьян паи так, как когда-то ваучеры с промышленных предприятий - за бесценок. Как говорили, за бутылку водки", - убеждена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак приводит пример, как легко может быть продана земля: "Бабушка заболела, или ее внучка. Надо было что-то, или щенок или что-то. Она за пачку лекарств готова была отдать все. А когда голова болит или нога - тем более".

Алексей Сидоров - директор по стратегии и развитию агрохолдинга с чешскими инвестициями. Обрабатывает 50 тысяч гектаров. За один - платит 150 долларов налога в государственную казну ежегодно. В Украине иностранная компания работает с 2007-го.

30 тысяч тонн продукции в год компания продает и в Украине, и за рубежом. Создали тысячу рабочих мест. 990 работников – украинцы. Нововведениями новой власти компания недовольна. Говорят, законопроект превращает агрохолдинг в мишень для рейдеров.

Возмущает аграриев и количество земли, которое планируют давать в одни руки. В ассоциации фермеров отмечают, свыше 200 тысяч гектаров для одного – слишком много. Когда уже и выходить на европейскую модель, то не в ущерб собственному народу.

Руслан Соболь сравнивает Украину с Турцией. Для турок гостиничное дело то же самое, что для Украины сельское хозяйство. Результат не замедлил сказаться. Гостиничный бизнес создает множество рабочих мест и сильно наполняет бюджет.

Эксперты отмечают, земля – товар особого назначения. И распоряжаться им надо стратегически верно.

В Академии наук Украины перечисляют 10 правил, которые уже давно берут за основу в Европе. В соответствии с ними купить и арендовать землю имеют право граждане, которые живут неподалеку желаемого участка, которые имеют стаж работы и образование. Кандидат на землю должен прожить рядом с наделом определенный срок. Например, во Франции – не менее 7-ми лет, в Штатах - 8. В каждой стране есть ограничения по количеству земли в одни руки. в Германии – 500 гектаров, в штатах – 360.

За рубежом в основном землю имеет право получить только физическое лицо.

В Европе владельцам земли разрешается объединяться в кооперативы. Однако объединенный земельный участок не может превышать, например, в Венгрии 1800 гектаров, или 150 во Франции.

Имеешь землю и не обрабатываешь – штраф, равноценный стоимости земли. Взял землю – не имеешь права продавать ее в течение 7-10 лет в зависимости от страны.

Цену покупки регулируют специально созданные органы. К ним переходит земля в случае, если и продавец, и покупатель выходят за установленные ценовые рамки. Во Франции, например, такой орган называется префектурой.

В законах всех европейских стран прописано, где и на каких условиях фермеры берут льготные кредиты. Например, во Франции есть "Агриколь" – кооперативный банк, который принадлежит самим фермерам. Дает кредиты по себестоимости земли. Половину суммы компенсирует государство. Соблюдение требований 10 правил контролируют неприбыльные организации.

Еще до того, как за открытие рынка земли проголосовали в первом чтении, Земельный комитет Верховной Рады пригласил фермеров и аграриев из всех областей Украины на обсуждение открытия рынка земли. Комитет был запланирован на 25 сентября.

Но за несколько часов до начала собрания оказалось, что депутаты решили все по тихому без приглашенных. До Киева фермеры таки доехали и смысла в этом уже не было.

Хотя бы выслушать мнения и предложения народа депутаты не собирались, и проголосовали законопроект.

Пока в Украине не утихли споры, разрешить ли рынок земли, а политики сравнивали Украину с Европой дистанционно, наши журналисты отправились в Польшу. Там землю можно было продавать всегда. Но по каким правилам играют тамошние аграрии и фермеры, какие советы наши соседи дают украинцам – смотрите далее.

Это поселок Малковице неподалеку от украинской границы. Здесь с 1992 года хозяйничает Януш Хервут. Имеет 60 гектаров. 20 арендует, 40 купил. "Я сам обрабатываю все хозяйство. Жена работает в больнице, дочь в Украине на врача учится, сын еще учится в школе", - говорит фермер.

Тут господин Януш и живет, и выращивает более 100 различных видов овощей и зерновых: пшеница, кукуруза, бобовые, фрукты. Впервые клочок земли мужчина приобрел в далеком 93-м за 2 500 злотых за гектар. Это чуть более 15 тысяч гривен. Сейчас цена на землю выросла более чем вдвое.

Всю землю Януш Хервут покупал за кредитные средства: "Платил только 2 процента 5 – 10 лет. Оставшуюся часть кредита оплатит государство". Кроме растений мужчина выращивает свиней.

В хлев посторонним вход запрещен. Работники фермы могут заходить к свиньям только в спецодежде. Это чтобы не занести болезни. Опасаются африканской чумы. Нарушаешь правила - штраф от ветеринарной инспекции - 20 тысяч злотых. Но нашей съемочной группе пан Януш сделал исключение.

Ежегодно фермер получает дотации от государства. В 2019-м эта сумма составила 890 злотых за гектар. Это более 326 тысяч гривен за все хозяйство. Плюс отдельная дотация от государства при выращивании сои. В гривнах – 4 300 за гектар. И чтобы рассчитывать на помощь из Евросоюза, господин Януш должен придерживаться четких правил.

"Я не могу, например, вносить азот ранее, чем 1 марта. Если я бы внес этот азот и приехала бы администрации и проверила бы это – то из моих следующих дотаций вычли бы сумму штрафа", - уточняет Януш Хервут.

Если у фермеров возникают проблемы, они могут обратиться в Избу Рольничую. То есть аграрную палату. Она есть в каждом воеводстве. Станислав Бартман – глава Подкарпатской Избы Рольничей, экс-советник Сейма Подкарпатского воеводства говорит о существующих проблемах фермеров:

"Много обращений о том, что фермеры продали продукцию и не получили оплаты, и на сегодняшний день самое важное дело – цена сырья, которое продает фермер, не покрывает затраты на выращивание продукции".

Избу Рольничую основали сами фермеры. В Подкарпатском Воеводстве в ней представлены интересы 120 тысяч хозяйств. Через представителей фермеры и передают свои просьбы или жалобы в Избу Рольничую.

"Часть дел идет к главам администраций - воеводам, часть к министру сельского хозяйства, а часть – в Брюссель или Евросоюз. Мы имеем своих адвокатов, которые бесплатно предоставляют фермерам услуги, чтобы добиться победы в суде в случае необходимости", - говорит Януш Хервут.

С одного гектара польский агробизнесмен платит налог. Его размер зависит от того, что выращиваешь. Например, за гектар ржи – 250 злотых в год. Это полторы тысячи гривен. Два процента из этой суммы идет на финансирование Избы Рольничой. В Украине, кстати, в конце 90-х тоже создали Аграрные палаты, аналог Избы Рольничей.

Но отдавать на палату 2% земельного налога быстро прекратили. С тех пор аграрные палаты перебиваются грантами, помощью Всемирного банка и разовыми поддержками неравнодушных.

* * *

Господин Бартман сам руководит сто пятьюдесятью гектарами. За год, говорит, его жизнь изменится: "В следующем году иду на пенсию, и должен все хозяйство передать в наследство детям". Детям хотел бы передать больше гектаров, и не имел возможности приобрести их, мало кто продает землю. С учетом опыта дает нам советы.

Куда сложнее в Польше монокультурникам. Так называют аграриев, которые занимаются только одним видом растений. Тадеуш Манчак выращивает кукурузу под Варшавой.

Дотаций из Евросоюза пан Тадуеш не получает, потому что его ферма не соответствует стандартам. Вместо хотя бы трех растений выращивает только одно. Мужчина говорит, не любит, когда ему диктуют, что выращивать на собственном поле. Объясняет, в получении дотаций есть не только плюсы.

Господин Тадеуш пытается автоматизировать производство кукурузы. Так и быстрее, и выгоднее, и наемных работников не надо искать. Например, эта машина определяет качество почвы.

В Украине тоже есть такие машины, но позволить их себе могут лишь аграрии высшей касты. В этом году польское правительство уже выделило своим фермерам 4,5 миллиарда злотых. Это около 29 миллиардов гривен. Для сравнения в Украине в 2019 году на поддержку фермерских хозяйств выделили всего 800 миллионов гривен. Это в 36 раз меньше.

Размер дотации в Польше зависит от того, что выращивает фермер. Например, за выращивание помидоров доплачивают 2 250 злотых за гектар, за картофель – 1 110. Если ты молодой фермер, который только начал хозяйство – получаешь 165 злотых за гектар независимо от того, что выращиваешь.

одни руки в Польше может продаваться – не более 300 гектаров земли. Она должна использоваться собственником по целевому назначению не менее 5 лет. Кстати, услышав, что в Украине в одни руки отдают 200 тысяч гектаров, польские чиновники откровенно удивились:

"Когда-то у нас был свободный оборот земли, лимитов на покупку не было. В 2003 году был введен лимит 500 гектаров. Но 200 тысяч гектаров - это величины, с которыми мы никогда не сталкивались на рынке".

Иностранцы могут купить землю в Польше только с разрешения министра внутренних дел. Жителей стран ЕС иностранцами не считают.

"Мы входим в страны ЕС. Имеем такие же правила на продажу или аренду сельскохозяйственной недвижимости для польских жителей, как и жителей других стран ЕС и Швейцарской конфедерации", - объяснили нам.

Ограничений, сколько должна стоить земля в Польше, нет. Рынок установил среднюю стоимость гектара - 30 тысяч злотых. То есть более 180 тысяч гривен.

Исторически сложилось, что земли на западе Польши в разы дороже, чем на востоке. Ведь на западе их скупили немцы по слишком высокой для поляков цене: "По наивысшей цене земли можно наблюдать, глядя на аукционы. Было такое, что неоднократно поднимали стоимость даже выше 100 тысяч злотых за гектар".

Чтобы продать государственные участки площадью более 2 гектаров – проси разрешение у министра внутренних дел. Но стоимость государственной земли, в отличие от частного рынка, считается особенно.

В польском банке "Агриколь" нас ознакомили со специальной программой лояльности для фермеров. Согласно программе, банк позволяет брать кредит максимум на 5 миллионов злотых, первоначальный взнос – 10%. Комиссия за кредит – 2%. Погашение кредита может длиться до 20 лет. Получить деньги из банка может фермер, который занимается хозяйством минимум год.

Ростислав Пудляк переехал в Польшу 9 месяцев назад. Работает в Лодзи фьючерсным трейдером. Проще – вкладывает деньги в прибыльные проекты. В Украине работу по специальности не нашел.

Немало знакомых Ростислава, интересующихся выгодным инвестированием, ждут, когда в Украине наконец откроют рынок земли. "Когда есть возможность дешево купить, а в будущем земля всегда увеличивается в цене, то поляки хотят воспользоваться этой возможностью", - говорит он.

Ростислав подсчитал, что инвестируя в украинскую землю, получит вдвое больше прибыли: "Акции многих компаний, которые торгуются на бирже и идут вгору за счет того, что открывается рынок земли в Украине".

То есть, сейчас, когда закон о рынке земли в Украине лишь на этапе поправок, иностранные компании уже потирают руки, готовясь прикупить побольше.

А что же останется самим украинцам, которые чувствуют себя преданными своими народными избранниками? Сотни украинских бизнесменов и еще больше - иностранных, ждут, когда наконец смогут вложиться в украинскую землю, ведь это лакомый и прибыльный вариант. А вот смогут ли малые фермеры выстоять конкуренцию?

Семь раз отмерь – один отрежь. Отмерит ли наша власть перед тем, как голосовать за рынок земли? Ведь просмотрев законопроект, за который уже проголосовали в первом чтении, складывается впечатление, что ни считать, ни защищать интересы украинских аграриев и крестьян депутаты не собираются.

Источник: 112.ua