Воздать по делам, чтобы сжигать одесситов «вышло из моды»

Правда – Спасение одесситов – в правде, «вбросы» лжи – пособничество врагу

Трагедия пожара 4 декабря на Троицкой, 25 стала для неподозревавших – ужасом. Но причины нами вполне не осознаны, а значит велик риск повторений подобного. Хотя с 2014 года Одесса итак превзошла все прочие города Украины числом произошедших резонансных пожаров с людскими жертвами.

Спасение одесситов – в правде, «вбросы» лжи – пособничество врагу

Начиная с родных и друзей погибших и потерпевших, все граждане Украины имеют право узнать всю правду о той случившейся 4 декабря беде и её «предыстории». Ибо риски повторения таких трагедий в Одессе и всей Украине прямо зависят от того, избегут ли ответственности все основные виновники убийственного пожара 4 декабря. Не зря же давно замечено: безнаказанность порождает рецедивы…

Есть надежда людей доброй воли, что полицейские, ведущие расследование этого преступления, исполнят свой долг – надлежаще, не позволив виновным в злодеянии ускользнуть из поля зрения, переложить вину на других и иными уловками «выйти сухими» после содеянного. Шансы на это увеличены тем, что работу следственной группы стимулирует внимание руководства МВД в лице заместителя министра

Ярового. Но это не отменяет права граждан не только помогать уточнению «картины происшествия», но и самим пытаться понять, КАК случилась та беда, кто в какой мере был виноват. Тем более, что помешать «докопаться до истины» с самого начала ЧП не единожды пытались разные деятели: часто – по недомыслию, порой – из-за своих мелочных интересиков (включая потугу ряда СМИ ухватить толику внимания зрительских масс сенсационными домыслами, например, об «уничтожении» архива документов БТИ), но кое-кто – как слуги заказчиков, кого «тянет на место преступления» не праздное любопытство, а боязнь возмездия.

Чтобы потоки разного рода сенсаций о «пожаре на Троицкой» меньше сбивали с толку, надо их «фильтровать», неукоснительно отделяя доказанные факты от «плевел» (чье авторство и/или назойливое пристрастие стоит учитывать). С другой стороны, важно не забыть, что та трагедия – итог стечения многих деяний (и бездеятельности) разных лиц и надо их «ранжировать»: по степеням умышленности и предопределения последствий. А хронику беды логично разделить на три временных этапа: «предшествие» возгоранию пожара, момент возгорания и эпопея реагирования массы людей (в т. ч. при эвакуации обитателей горевшего здания).

Очевидно: наиболее виновны те, кто действовал умышленно и вызвал возгорание здания утром 4 декабря. К сожалению, ход «ключевого» происшествия по возгоранию пожара следователями не выяснен достоверно и детально, что побудило принять к рассмотрению две основные «версии» причин: 1) «самовоспламенение» чего-то из находившегося в здании электрооборудования; 2) намеренный поджог неустановленным злоумышленником.

Оба те сценария, судя по дозам достоверных фактов (изредка афишируемых в СМИ в потоках догадок и «фейков»), – реальны, но их вероятность сильно разнится. А поскольку ряд причастных к ЧП мотивированы внушать гипотезу, менее «плохую» (для них), то позже кто-то даже удумал приплести «третью» версию (о «неосторожном обращении с огнем»).

«Самовоспламенения» – были ли и где?

Многим изначально казалась «очевидным», что пожар на Троицкой вызван техническими условиями эксплуатации того здания вековой давности (простоявшего в таком состоянии дольше, чем некоторые уже горевшие новостройки). При этом многознающий одессит Доливо одним из первых сообщением в Фейсбук напомнил, что в горевшем здании (доме А )

в этом веке ранее уже трижды случались пожары:

«Мой офис находится буквально рядом с местом пожара в Одессе. Горит это здание в четвертый раз. Лет 15 тому, воспламенилось что-то в подвале. Незначительно. Но дымно. Затем на чердаке. Тоже, не слишком. Серьезно в 2012 году. В середине здания. И вот снова...

Они всю жизнь экономили и включали в зимнее время воздуходуйки, чтобы было тепло в помещениях. Там очень высокие потолки. Под пять метров. И крайне проблематично нагреть».





Почему-то сообщение о «воздуходуйках» для обогрева было более всего востребовано

в СМИ и кое-кто стал тиражировать ложь, будто в здании не включили (подконтрольное городским службам) водогрейное водяное «центральное» отопление, а значит «было холодно и люди включали электрообогреватели» (как мнимый «кипятильник» в лагере отдыха Виктория, сгоревшем в сентябре 2017 года). И гораздо меньше внимание уделено тому факту, что предыдущие возгорания там не приводили (??) к столь катастрофическим последствиям…

По сообщениям надежных официальных источников (а не подпольных «инсайдеров») следователями приняты во внимание два факта. Во-первых, выявлено место первого очага задымления. Уже 5 декабря на заседании в ОГА комиссии по ЧС начальник городского управления Нацполиции Олег Бех на совещании сообщил:

«Відео з камер спостереження дозволяє встановити, що перше задимлення було в кабінеті №9 завідуючої цього коледжу. За словами завідуючої, о 10:04 вона побачила задимлення, повідомила про нього і після цього почалася евакуація. Але у нас є багато питань, так як експерти стверджують, що на момент прибуття пожежних горіло 700 квадратних метрів».

Во-вторых, на том же заседании комиссии в ОГА (потрясенная горем и не пытавшаяся что-то перевирать) директор колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга сообщила, что задолго до занятия ею должности директора этого вуза в 2005 году некие «ремонтники» (презрев ответственность по статье 275 УК Украины), проделали «реконструкцию» части помещений здания, занимаемых колледжем, резко повысив их пожароопасность:



«…еще в 2005 году проведена реконструкция электросетей и была положена поверх них вагонка. С тех пор мы работаем с этой проводкой.»





Подобное техническое ноу-хау грубо противоречит пункту 3.18 технических требований т. н. «СНИП» (внедренных во времена УССР на основании постановления Госкомитета СССР по делам строительства от 11 декабря 1985 года, но ныне «отмененные» и игнорируемые в угоду недобросовестных дельцов на ниве строительно-ремонтных работ). Пожарные инспекторы отмечали неправомерность такого «ноу-хау», но не добивались его исправления, а с лета 2014 года по инициативе КМУ (руководимого тогда бедоносцем А. Яценюком) вообще были лишены (!!) права инспектировать соблюдение пожаробезопасности помещений...

Т. е. в части сгоревшего здания, занимаемой колледжем, существовала техническая предпосылка облегчить распространение открытого огня. Тем не менее, за минувшие 14 лет эта вагонка не «возгоралась» (что закономерно, если обновленные электрические провода покрыты надлежащим слоем изоляции). Это, однако, никак не подтверждает (муссируемую) версию, будто задымление в кабинете №9 колледжа было вызвано «возгоранием удлинителя», питавшего компьютер. Фактом является лишь то, что была возможность легко вызвать пожар (или задымление) при воспламенении вагонки.

Тем не менее, кто-то пожелал засчитать эту гипотезу в ряд «доказанных» обстоятельств и быстрее «закрыть» дело, чтобы благополучно рапортовать «вышестоящим» руководителям, включая нынешнего главу КМУ А. Гончарука (тот приезжал после пожара в Одессу и зачем-то «предписал» расследовать то преступление – в сжатый сроки: до 20 декабря). Такая спешка вредна качеству расследования и облегчает уклонение от ответственности главных виновников (в т. ч. VIP-чиновников): увы, нередко «начальники» пренебрегают справедливостью, как в назначении «виноватых», так и в раздачах наград — незаслуженно).

Но «по-быстрому» завершить расследование пожара на Троицкой добросовестным сыскарям не позволяет гораздо более веский иной факт, очевидный огромному числу свидетелей, специалистов и обычных «зевак»: пламя почему-то (??) распространялось – не только с места нахождения на третьем этаже злосчастного «кабинета № 9» колледжа, но и от… крыши, примыкавшей к помещениям шестого этажа. Странности такой траектории воспламенения и его сверхскорость сразу отметили пожарные. Этот – факт, подтверждаемый многими оперативно публиковавшимися фотографиями и видео (снятыми в т. ч. с использованием дронов) на одесском сайте, активно поддерживающем депутата Верховной Рады А. Гончаренко и его нынешнего партийного лидера П. Порошенко. Ход распространения последнего пожара в здании на Троицкой, 25 дает массу оснований считать первопричиной трагедии – не «самовозгорание».

Череда поджогов в Одессе

Вероятность умышленного поджога сразу изначально была принята следователями к рассмотрению. Косвенно его попытались сразу же опровергать «вбросами» через СМИ слухов, будто пожарные «долго не могли доехать» к месту возгорания в колледже и упустили время, а заодно были «не готовы» бороться с огнем из-за множества иных помех.

Сторонние слушатели этому могут охотно поверить, но свидетели работы огнеборцев на том пожаре склонны к версии поджога (в нескольких местах). Показательно соотношение цифр площади пожара и скорости его горения.

Первые расчеты пожарных бригад, прибыв, по официальным данным, в 10.17 на место пожара (через пять минут после получения телефонного сообщения и в пределах 10 минут после начала задымления в кабинете на третьем этаже), уже застали пожар на огромной площади в 700 квадратных метров. Причем миновав четвертый и пятый этажи, пламя как-то оказалось сразу в двух местах на крыше. При этом общая площадь возгорания оценена в 4000 квадратных метров, последние из которых возгорелись не так стремительно, как первые (хотя «тяга» увеличивалась по мере роста площади возгорания). Не случайно в соцсетях развилась дискуссия, «скептиков», не верящих, что то было «стихийное» бедствие, усугубленное повальной безответственностью и непрофессионализмом персонала колледжа, одесских пожарных, полиции и руководства Одесской мэрии (не являвшейся ни руководящей инстанцией для перечисленных лиц, ни распорядителем горевшего здания).

Сомневающиеся вспомнили замалчиваемый (даже падкими на сенсации) «разоблачителями» весьма подозрительный факт: за неделю до этого пожара жильцы дома на улице Гоголя вызовом полиции помешали вероятному поджогу ночного клуба Ministerium. Ночью группа неизвестных доставила туда канистры с 45 литрами бензина, но их спугнули вызвавшие полицию. Увы, этот факт (предотвращения преступления) не удостоили поминания в официальных отчетах и, соответственно, не принимают к сведению в расследовании пожара на Троицкой.

Зато в новостной ленте МЧС зафиксированы сообщения о череде других удавшихся поджогов. Так, 28 ноября пожарные быстро потушили воспламенение на третьем этаже здания ПТУ на ул. Б. Хмельницкого, 65. Причину пообещали «устанавливать», но уголовное дело не возбудили (материальный ущерб был мал, а потерпевших – ноль).

А 3 декабря (за сутки до трагедии на Троицкой) неизвестные http://reporter.od.ua/пожар-в-кабельном-тоннеле-19-кабельных/ устроили костер в кабельном тоннеле Одесского горводопровода, что вызвало аварийные отключения подачи воды, остановку ряда тепловых котелен и горэлектротранспорта. Но это не вызвало ажиотажного интереса: почти все СМИ проигнорировали такую вылазку анонимных диверсантов.

Очевидный характер дневного поджога неизвестными крыши отеля на Лидерсовском бульваре проигнорировали и 7 ноября, хотя было повреждено огнем около 80 квадратных метров «внешней обшивки здания» (где кабелей, кипятильников и т. п. никак не могло быть).

Более резонансным стал ночной поджог 20 октября крыши воскресной школы Свято-Иверского мужского монастыря: там была подожжена (без людских жертв, к счастью) «внешняя обшивка» на площади в 500 квадратных метров. При этом своеобразной «тренировкой» того умышленного деяния, вероятно, стал поджог накануне крыши цеха на Старокиевской дороге.

И лишь смертононосный поджог 10 июня на улице Академика Воробьева, 9 крыши одноэтажного здания коммунального предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» с большим опозданием всё же признали 10 декабря уголовным деянием адекватной квалификации.

Однако в расследовании декабрьского пожара на Троицкой, 25 недооценен тот факт, что перед случившимся некие «шутники» отвлекли полицию вызовом на лжеминирование помещения суда на улице В. Стуса.

Факты того, что в Одессе смеют устраивать диверсии, бросая вызов Нацполиции и городским властям, таящиеся злодеи-террористы (подобно «шалившим» в 2015 году), благодушные «страусята» предпочитают не видеть и не понимать. Но это не отменяет наличие такого вредительства. Зато организаторы подобной «игры», обнаглев, даже пытаются хвалиться перед узким кругом посвященных оставлением «именных» знаков. Этот факт отражен на фотографии, распространенной в Интернете (от имени издания «Деловая столица») в день пожара на Троицкой, 25. Некий фотодел без каких-либо «фотошопов» заснял сцену работы пожарного на лестнице на фоне сделанной на дереве надписи «A.C.A.B». Подобными граффити обильно была расписаны и стены одесского Дома профсоюза после поджога 2 мая 2014 года. А означает эта аббревиатура (позаимствованная у криминалитета Великой Британии) ругательство против полицейских («копов» и всех иных).

Могут ли ненавидеть одесситов трусы-поджигатели?

Вероятность умышленного поджога сразу изначально была принята следователями к рассмотрению. Но также изначально от следования этой версии кое-кто пытается отвлекать «вбросами» через СМИ ряда слухов, начиная с домысла, будто пожарные «долго не могли доехать» к месту возгорания в колледже и упустили время, а заодно были – «не готовы» бороться с огнем из-за множества иных помех.

Сторонние слушатели этому могут охотно поверить, но свидетели работы огнеборцев на том пожаре склонны к версии поджога (в нескольких местах). Показательно соотношение цифр площади пожара и скорости его горения. Первые расчеты пожарных бригад, прибыв по официальным данным в 10:17 на место пожара (через 5 минут после получила телефонного сообщения и в пределах 10 минут после начала задымления в кабинете на третьем этаже) уже застали пожар на огромной площади в 700 квадратных метров. Причем, миновав четвертый и пятый этажи, пламя как-то оказалось – сразу в двух местах на крыше. При этом общая площадь возгорания оценена в 4 тысячи квадратных метров, последние из которых возгорелись не так стремительно, как первые (хотя «тяга» увеличивалась по мере роста площади возгорания).

Не случайно в соцсетях, развилась дискуссия, «скептиков», не верящих, что то было «стихийное» бедствие, усугубленное повальной безответственность и непрофессионализмом персонала колледжа, одесских пожарных, полиции и руководства Одесской мэрии (не являвшейся ни руководящей инстанцией для перечисленных лиц, ни распорядителем горевшего здания).

Сомневающиеся ссылаются на замалчиваемый (даже падкими на сенсации) «разоблачителями» весьма важный подозрительный факт: за неделю до пожара на Троицкой, 25 жильцы дома на улице Гоголя. вызовом полиции помешали вероятному поджогу ночного клуба «Ministerium». На крышу здания, где находится клуб, группа неизвестных доставила канистры с 45 литрами бензина, но их спугнули вызвавшие полицию. Тот случай предотвращения преступления, увы, не удостоен поминания в официальных отчетах и, соответственно, не учитывается в расследовании пожара на Троицкой.

Зато в новостной ленте МЧС зафиксированы сообщения о череде других удавшихся поджогах. Так, 28 ноября пожарные быстро потушили «воспламенение» помещения на третьем этаже здания ПТУ на ул. Б. Хмельницкого, 65. Причину того (тренировочного?) пожара пообещали – «устанавливать», но уголовное дело не возбудили (материальный ущерб был мал, а потерпевших – ноль).

А 3 декабря (за сутки до трагедии на Троицкой) неизвестные устроили костер в кабельном тоннеле Одесского горводопровода, что вызвало аварийные отключения подачи воды, остановку ряда тепловых котелен и горэлектротранспорта. Но почти все СМИ умолчали о той вылазке анонимных диверсантов.

Проигнорирован всеми и дневной поджог 7 ноября (в годовщину «Октябрьской революции») неизвестными крыши отеля на Лидерсовском бульваре. Там было повреждено огнем около 80 квадратных метров «внешней обшивки здания», где кабелей, кипятильников и т. п. никак не могло быть.

Более резонансным стал ночной поджог 20 октября крыши воскресной школы Свято-Иверского мужского монастыря: там была подожжена (без людских жертв, к счастью) «внешняя обшивка» на площади в 500 квадратных метров. А своеобразной «тренировкой» того умышленного деяния, вероятно, стал поджог накануне крыши цеха на Старокиевской дороге.

И лишь смертоносный поджог 10 июня крыши одноэтажного здания коммунального предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» (на улице Академика Воробьева, 9) с большим опозданием всё же признали 10 декабря уголовным деянием адекватной квалификации.

Однако, в расследовании декабрьского пожара на Троицкой, 25 недооценен тот показательны факт, что перед случившимся некие «шутники» отвлекли полицию вызовом на лже-минирование помещения суда на улице В. Стуса. Факты того, что в Одессе смеют устраивать диверсии, бросая вызов Нацполиции и городским властям, таящиеся злодеи-террористы (подобно «шалившим» в 2015-м году) «благодушные» предпочитают не видеть и не понимать. Но такое (граничащее с «укрывательством») умолчание «страусят» не отменяет наличие творимого вредительства.

Зато организаторы подобной «игры» в неуловимых поджигателей, обнаглев, даже стали хвалиться перед сообществом посвященных оставлением «именных» знаков. Этот факт отражен на фотографии, распространенной в Интернете (от имени издания «Деловая столица») в момент пожара на Троицкой, 25. Некий фотодел заснял (без каких-либо «фотошопов») сцену работы пожарного (на лестнице) близ кем-то нанесенной на столбе надписи «A.C.A.B». Подобными зловещими граффити обильно была расписаны и стены Одесского Дома профсоюза после поджога 2 мая 2014 года. А означает эта аббревиатура (позаимствованная у криминалитета Великой Британии) ругательство против полицейских («копов» и всех иных).

P.S. Поэт-провидец В. Высоцкий, посвятив одну из песен опасной профессии мореплавателей, высказал мечту, что «сжигать корабли — скоро выйдет из моды». Утратив суда былого торгового флота ЧМП, громаде Одессы теперь нужно бороться за сохранение хотя бы городских зданий и самого ценного достояния — жителей.