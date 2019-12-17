Ошибка или двойная «подстава» от посла Банькова?

Уже даже не интересно гадать, кто следующий подставит нашего молодого Президента. Не Рябошапка, так Гончарук, не Гончарук, так Милованов, не Милованов, так Новосад, не Новосад, так Бородянский…

На этот раз вновь отличились «птенцы гнезда Петрова» из Министерства иностранных дел.

11 декабря в прямом эфире на румынском HotNews Посол Украины в Румынии Александр Баньков заявил: «для нас нет молдавского языка», он является «наследством СССР», а Молдавия и Румыния говорят на одном языке – румынском.

Украинский чиновник ссорит нас с Молдовой

Среди молдавской общественности в Молдове и в Украине такие недипломатичные заявления вызвали много вопросов и сомнения в профессионализме пана Банькова.

Экс-президент Молдовы В. Воронин напомнил украинскому дипломату:

…международные правила и практики устанавливают единственный подход к национальной и языковой идентичности — самоидентификация нации, и ни лингвисты, ни политики, ни историки, ни писатели, ни иностранные дипломаты не могут, и не имеют права давать "ценные указания" в вопросах его идентичности.

Невзирая на 30-летнюю румынскую пропаганду, не менее интенсивную, чем на Северной Буковине суверенного Украинского государства, подавляющее большинство населения Молдавии (более 76%) считают своим родным языком – молдавский.

Гражданский активист Молдовы, основатель и председатель молодежного движения «Потомки Штефана» Думитру Ройбу заявил:

Я думаю, что посол не может нигде, особенно в публичном пространстве, высказывать свои личные взгляды, так как он представляет позицию своего государства. Александр Банков вышел за пределы своих полномочий, возможно, ему даже отказал здравый смысл, когда он заявил, что молдавского языка не существует. На Украине живут более 250 тысяч молдаван, для которых молдавский язык является родным.

Подчеркнув, что в Республике Молдова государственным языком является молдавский, Ройбу задал вполне логичный вопрос:



Что если посол Молдовы в Москве заявит в прессе, что не существует украинского языка?

Я думаю, что господин Банков плохо информирован. Я также точно знаю, что он далек от знания истории молдавского народа, поэтому он озвучил такую ложь, если, конечно, на него не повлиял кто-то из Бухареста.

Предположение о «ком-то из Бухареста» тоже имеет место быть, ведь совсем недавно, идентичную мысль об «одном языке» высказал Посол Румынии Даниел Ионицэ на телеканале Publika TV.

Я считаю, что до тех пор, пока в Бухаресте и Кишиневе мы будем говорить на одном языке, и для меня этот язык называется румынским, я не думаю, что мы не найдем путей диалога между двумя столицами, у нас есть целый ряд проектов, которые Румыния реализовала в Молдове… И последнее, но не менее важное: это желание многих граждан Молдовы и Румынии быть вместе.

Да, в Молдове немало сторонников такого объединения, но немало и противников. Вопрос этот муссируется политиками не одно десятилетие и если несколько лет назад в Молдове стали изучать «Историю румын», то сейчас запущена петиция по изучению в школах «Истории Молдовы», в адрес которой Посол Ионицэ высказался не очень дипломатично:

Любое движение по этой линии будет тщательно оценено в нужное время в Бухаресте. Я думаю, что мы долгое время были в некотором замешательстве, касающемся того, как сообщать об этих вопросах. Когда мы говорим об истории румын, речь идет в том числе об истории граждан, проживающих на этой земле (в Молдове – авт.).

Как бы то ни было, но спор о языке и о возможности объединения двух независимых государств – сугубо их внутреннее дело. Но обсуждение вопроса о молдавском языке послом Украины в Румынии Баньковым – касается напрямую и более чем 250-ти тысяч украинских граждан молдавской национальности.

Молдоване Украины – не согласны исчезнуть…

Президент Всеукраинской национально-культурной молдавской ассоциации Анатолий Фетеску резко высказался по этому поводу на своей странице в Фейсбук:

Anatoloii Fietiesku

В соцсетях разгорелся «Дипломатический скандал после заявления посла Украины в Румынии Александра Банкова. Он высказал мнение, что молдавского языка не существует, при этом он является «наследством СССР» ...

Это не просто скандал, это идиотизм.

Перепись населения в Молдове и Украине свидетельствует о том, что большинство молдаван свой родной язык называют молдавским. Так было в 14-15-16-17-18-19-20вв, так идентифицируют свой язык молдаване и сегодня.

Исключение составляет период румынской оккупации части территории сегодняшней РМ и Буковины+Бессарабия /меньше четверти века!/.

О каком «наследстве СССР» идёт речь, господин Посол? Цитируете румынских унионистов, борцов за великую Румынию?! Их вектор известен: сегодня нет молдавского языка, завтра нет молдован, а следующий этап, там где румыны, там румынская земля, отдайте, верните, потому что это выдумка сталина, советской власти и т. д.

Кроме того, Вы, господин Банков, должны руководствоваться Законами Украины, которые взяли под Защиту молдавский язык, как язык одного из наиболее многочисленных народов Украины, а не интересами соседнего государства. И почему Вас не волнует вопрос сокращения численности этнических украинцев в Румынии с одного миллиона послевоенного периода до 60 тыс. сегодня, а печётесь о румынском языке.

Ваши утверждения дают основание думать, что Вы господин Банков не имеете достаточной профессиональной подготовки, или Вы руководствуетесь другими интересами.

Хотелось бы услышать мнение министра иностранных дел Украины в связи этим.

Пока нет мнения ни министра иностранных дел господина Пристайко, ни главы государства, который согласно Конституции Украины (ст.106, п.3) «представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства». Впрочем, откуда Президенту знать, чем заняты и что болтают дипломаты, назначенные во время правления его предшественника? Или может все же стоит поинтересоваться? Тем более, что многие в Украине посла Банькова услышали!

Слова посла подрывают этно-стабильность в Одесской области

Уже 12 декабря, на второй день после выступления посла Банькова на румынском телеканале, появилось «Открытое письмо представителей румынской общественности и учителей, которые преподают румынский язык в учебных заведениях Одесской области», адресованное Президенту Украины, Премьер-министру, министрам образования и науки и иностранных дел. В письме изложены требования (орфография авторов сохранена):

«1. В перспективі переходу загальноосвітніх навчальних закладів України з викладанням мовами національних меншин з-поза межами Європейського Союзу («молдовська») до навчання українською мовою від 1 вересня 2020 року, з метою попередження невідємних дискримінаційних наслідків, яких створять цей процес у порівнянні з школами з викладанням однією з офіційних мов ЄС (румунська), вимагаємо дотримання рекомендаційних висновків Венеціанської Комісії стосовно передбачень Закону України «Про освіту», яких зазначено в пункті 48 щодо «осіб, які ідентифікують себе молдаванами, мова яких є спільною мовою, якою говорить румунська меншина, однією з офіційних мов Європейського Союзу», шляхом впровадження румунської мови у якості мови викладання в існуючих школах/класах з викладанням «молдовською» мовою в Одеській області.

2. Терміново почати процес обєднання двох діючих навчальних пррограм для навчальних закладів з викладанням румунською мовою, та з навчанням «молдовською» мовою, шляхом зречення від споживання глотоніму «молдовська мова» в школах Одеської області, штучно впровадженого з політичних міркувань, цей глотонім будучи насправді залишком сталінсько/радянського походження з метою штучного розділення румуномовного населення України».

Итак, гражданам Украины молдавской национальности предлагают провести «зречення від споживання глотоніму «молдовська мова», то есть, самого упоминания об их родном языке, и (на радость политикам Румынии) наконец-то объявить молдавский язык - румынским.

Но главное, на что нужно обратить внимание, это использование для достижения такой цели (не имеющий ничего общего с украинскими государственными интересами) именно Закона Украины «Об образовании»! Якобы авторы письма пытаются защитить бедных молдован от драконовских украинских законов, «переименовав» их нестатусный язык в один из «официальных языков ЕС - румынский». Манипуляция? Да. Но возможной она стала, благодаря авторам ЗУ «Про освіту» ( большой привет!).

Под этими «вимогами» запретить молдаванам говорить, что их родной язык – молдавский, собирают теперь подписи учителя школ в молдавских селах Одесской области. Удивительно? Нет. В марте 2019-го года была создана Ассоциация педагогических работников румынской национальности Одесской области. Председателем организации был избран тогда Михаил Мечиняну — учитель математики из села Орловка Ренийского района Одесской области. И то, что письмо первыми подписали учителя именно Орловской школы – вряд ли простое совпадение. Работа по румынизации юга Одесской области ведется с конца 90-х, поставлена широкую ногу, обставлена многими грантами и проектами, подкреплена кадрово.

Удивительно другое: совпадение во времени и по стилю высказываний украинского посла в Румынии и «открытого письма» учителей румынского языка. Так что, вслед за «венгерским вопросом» нам навязывают «молдавский»? А усугубляет обидность и несправедливость такого вопроса для сотен тысяч украинских граждан – государственный чиновник, представитель Украины посол Баньков, заявляя, что «молдавского языка для нас нет»! По недомыслию или…?

Призрак «зрады» в карьере Банькова

Если присмотреться к биографии г-на посла Банькова, может и это не покажется столь уж странным?

Как указано на сайте Посольства Украины в Румынии, Александр Баньков начинал свой дипломатический путь именно в посольстве Румынии в 2006-м году. По горькой иронии судьбы как раз в период его работы там Украину лишили права на часть исключительной экономической зоны в районе острова Змеиный, где в 2001 году в 40 км. от острова были обнаружены значительные запасы нефти и газа. Из-за крайне слабой работы украинских дипломатов по отстаиванию государственных интересов в Международном суде ООН под контроль Румынии перешло 79,34% спорных территорий нефтегазоносного Черноморского шельфа.

Тогда же была прекращена борьба против попыток Румынии помешать свободному судоходству через канал Дунай-Черное море в гирле Сулима, который являлся альтернативой румынским каналам и составлял для румын «значительную конкуренцию, так как стоимость прохода по украинскому каналу ниже румынских на 40 %».

Украинская дипломатия в те годы откровенно сдавала интересы государства на своих юго-западных границах. А украинская диаспора в Румынии так и не дождалась реальной помощи в реализации своих ущемляемых этно-культурных и языковых прав. Причастен ли атташе, а затем и третий секретарь посольства Украины в Румынии Баньков к этим провалам – вопрос риторический.

И поэтому теперь, после спрововцированного Баньковым международного скандала, очень хочется (хотя бы для себя и для 250-ти тысяч молдаван Украины) прояснить другой, более важный сейчас вопрос, который задал пользователь сети Фейсбук послу Банькову: «Г-н Александр Банков, вы сказали HotNews, что «для нас нет молдавского языка», не могли бы вы объяснить, кого вы подразумеваете под «нами», это официальная позиция Украины?»