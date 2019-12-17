Одесса: неделя за неделей

Памяти ученого

В четверг, 19 декабря, состоится открытие мемориальной доски видному украинскому ученому, многие годы заведовавшему кафедрой теории и истории государства и права Одесского Национального Университета Алексею Сурилову (1928 – 1999).

Алексей Сурилов – ученый с европейским именем, много внимания уделял проблемам защиты окружающей среды и экологического правосознания. Опережая свое время, А.В. Сурилов стал руководителем перспективного направления – «Природоохранная функция государства». Его вклад в развитие правовой науки ознаменовался основанием собственной научной школы. Сурилов читал лекции в университетах Регенсбурга, Пассау, Мадрида, Сегеда, Люблина, Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса. Последней работой ученого стал первый в независимой Украине учебник «Теория государства и права», изданный весной 1998 г. А. В. Сурилов был известен не только как ученый, но и как писатель, автор исторических романов: «Адмирал Дерибас», «Дюк Ришелье», «Фельдмаршал Воронцов»….

Открытие доски состоится в 15 часов по адресу: ул. Довженко, 9, на доме, известном, как Профессорский дом ОГУ.

После открытия мемориальной доски состоится открытие выставки, созданной на основе архива А.В. Сурилова.

Место проведения: Французский бульвар, 22, библиотека им. Ю.Трусова.

Британский совет приглашает

Фестиваль «Новое британское кино», отгремев аншлаговыми показами в Киеве, отправляется в киноклубном формате по городам Украины. В четверг, 19 декабря, в одесском «Артхаус-клубе», Hub Гостиная (ул.Греческая, 1а), в рамках фестиваля пройдет показ новой работы британского режиссера, двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви», главного приза Каннского кинофестиваля Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали». Фестиваль проводится Британским советом в Украине.

Регистрация: https://forms.gle/ugGwdCTK17zizmeo6

Начало в 19 часов.

Ангелы и демоны Пикассо

В пятницу, 20 декабря, в арт-галерее ( Дерибасовская, 26) состоится вечер с Екатериной Ергеевой, посвященный Пабло Пикассо.

«Мне понадобилось 4 года, чтобы научиться рисовать, как Рафаэль, и вся жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок» – это слова Пикассо о самом себе. За свою долгую жизнь Пикассо написал около 14 тысяч работ, увлекался скульптурой, сотрудничал с театрами.

Начало в 18:30.

Детали по телефону: 0675906772.

Завод как арт-объект

В субботу, 21 декабря, в Музее современного искусства (ул. Леонтовича, 5) состоится открытие экспериментального центра Muzeon и выставки Василия Дмитрика «Индустриальная сказка».

Для создания работ художник использует деревянные модели и формы для литья, найденные на территории бывшего судоремонтного завода (СРЗ-2) и трансформирует эти объекты, ссылаясь на культурную память данного места.

Выставкой Василия Дмитрика открывается новое пространство на базе Музея. Это независимая платформа для взаимодействия молодых художников, критиков и исследователей, которые интересуются современной культурой.

Начало в 18 часов.

Капитанские рассказы

В субботу, 21 декабря, в галерее «Artodessa» В Летнем театре Горсада состоится творческий вечер Виктора Гликмана.

Виктор Гликман – яхтенный капитан, автор книг «Дворянство морей» и «Как быть евреем в Одессе». На этот раз он представит новую литературную серию «Одесские рассказы».

Как известно, мнения об «одесских мифах» весьма расходятся. В чем сегодня суть и соль нашего колорита, есть ли он вообще? Об этом зрители узнают, послушав литературные изыскания Виктора Гликмана, автора юмористических, философских, романтических и ироничных произведений, в которых воплощены ментальность и харизма всего одесского.

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

Приглашение на концерт

21 декабря Одесский Дом-Музей имени Н. К. Рериха (ул.Б.Арнаутская, 47) и Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой приглашают одесситов и гостей города на вокальный концерт «Музыка в подарок».

Исполнители: студенты ОНМА имени А. В. Неждановой класса доцента Ларисы Николаевны Лободы. Концертмейстеры: дипломанты международных конкурсов Ольга Лисовая, Людмила Пшенишная.

Начало в 14 часов.

Вход свободный.

«Давайте восклицать!»

В воскресенье, 22 декабря, Астрономическая Обсерватория ОНУ им.И.Мечникова (ул. Маразлиевская, 1в) и парк им.Т.Шевченко приглашают на творческий вечер автора-исполнителя Михаила Фурсова «Доброго вам дня!». Встреча проходит в рамках фестиваля «Нота».

Место встречи – лекционный зал Обсерватории.

Начало в 15 часов.

«Праздночтения»

22 декабря в рамках благотворительного фестиваля «Рождественские вечера», который традиционно организует Одесский областной Совет мира, состоится презентация новых номеров журнала «Южное сияние».

Ведущие вечера «Праздночтения» – Сергей Главацкий и Людмила Шарга.

Место проведения – Литературный музей (ул. Ланжероновская, 2).

Начало в 15 часов.

Вход свободный.

Одесскими тропами

В воскресенье, 22 декабря, в Музее еврейской истории Одессы (ул. Нежинская, 66) состоится презентация книги «Жаботинский в Одессе» Натальи Панасенко. Литературно-краеведческий справочник представляет собой собранный в хронологическом порядке свод свидетельств о жизни Жаботинского в Одессе. Это цитаты из дневников, писем, газет, архивные материалы. Памятные места приведены с приложением схемы их расположения.

Начало в 17.30.

Вход свободный.

Рождество в Кирхе

Ave Maria – так называется проекционное арт-шоу с органом, которое пройдет в Соборе Св. Павла в воскресенье, 22 декабря.

В программе собраны визуальные проекции шедевров мировой живописи и лучшие образцы песен, арий и гимнов, посвященных Деве Марии. В концерте примут участие: Вероника Струк (орган), Анна Бондаренко (сопрано), Анастасия Блоха (сопрано), Марина Годулян (меццо-сопрано).

Ведет программу Эльвира Паламарчук (лектор - музыковед).

Начало в 18 часов.

«Рождественские вечера»

Во вторник, 24 декабря, Литературно-мемориальный музей А.С.Пушкина (Пушкинская, 13) приглашает на декабрьскую встречу-остановку Гостиной «Diligans». Вечер «Я издали беседую с тобой» посвящен поэтессе, мемуаристке Галине Кузнецовой, которая была последней любовью Ивана Бунина. Встреча пройдёт в рамках ежегодного фестиваля Одесского областного Совета мира «Рождественские вечера».

Участвует мастер художественного слова, лауреат литературных премий К. Паустовского, И. Рядченко, Б. Ахмадулиной «Серебряная роза» и муниципальной премии «Культурная столица» Елена Куклова.

Начало в 15 часов.

Вход свободный.