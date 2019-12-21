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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Минкульт представит законопроект о дезинформации в январе

Категория: Новости / Культура и искусство

Минкульт представит законопроект о дезинформации в январе

Минкульт представит законопроект о дезинформации в январе. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил в своем Telegram-канале.

“Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС (Министерства культуры, молодежи и спорта) вместе с представителями журналистского и медиасообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения”,
 — написал Бородянский.
По словам министра, законопроект о дезинформации должен пройти “через публичный диалог”, на основе которого позднее он будет доработан.
“Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога”,
 — добавил он.


Источник: БУКВЫ



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