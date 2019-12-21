Минкульт представит законопроект о дезинформации в январе. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил в своем Telegram-канале.



“Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС (Министерства культуры, молодежи и спорта) вместе с представителями журналистского и медиасообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения”,

“Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога”,

— написал Бородянский.По словам министра, законопроект о дезинформации должен пройти “через публичный диалог”, на основе которого позднее он будет доработан.— добавил он.