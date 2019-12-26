В Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца

Ночью с 24 на 25 декабря в Ковельской районной больнице Волынской области провели трансплантацию сердца. Такую операцию в Украине осуществили впервые за последние 15 лет. Об этом сообщает журналистка и глава ГО "IDonor" Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

"Это была эпоха, дождаться которой я мечтала три года, как побывала в Индии на трансплантации сердца! Впервые за последние 15 лет наши врачи трансплантировали сердце. Звучит фантастически, но это произошло в обычной районной больнице на Волыни - в городе Ковеле", - говорится в сообщении.

Операцию провел директор института сердца и практикующий кардиохирург Борис Тодуров, который прибыл из Киева специально на операцию. Ему помогали местные врачи.

Ирина Заславец также сообщает, что в соседней операционной проходила трансплантация почки. Ее проводили родственнице мужчины, которому пересадили сердце.

От донора осталась еще одна почка, которую доставили в институт Шалимова в Киеве и утром 25 декабря также трансплантировали.

Отметим, что общественная организация "IDonor", которую Ирина Заславец основала, пережив рак лимфатической системы, имеет цель популяризировать донорство в Украине и улучшать его качество. Также организация занимается развитием системы трансплантации органов и костного мозга в Украине.