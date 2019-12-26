Студенты-вокалисты Международного гуманитарного университета выступили с отчетным концертом

Международный гуманитарный университет известен тем, что здесь обучают не только интересным, но и самым востребованным современным профессиям. Новые специальности здесь открываются каждый год. В текущем учебном году на кафедре кино и телевидения факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета был осуществлен первый набор студентов по специальностям «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)».

Это первое в Одессе учебное заведение, где можно получить высшее образование по данным специальностям. Профессорско-преподавательский состав включает профессионалов с большим опытом работы, заслуженных деятелей искусств. Обучает студентов также народный артист Украины Георгий Делиев.

Мы ощущаем постоянно поддержку руководства университета, и я не устаю выражать благодарность в то, что несмотря на первый небольшой набор, тем не менее было принято решение дать «зеленый свет», и мы начали, стартовали в этом году и очень благодарны именно за это. Я считаю, что у нас большие перспективы обучения, а Сергей Васильевич своей целеустремленностью, видимо, вовремя почувствовал это, поверил, понял, поэтому сегодня мы здесь,

- отметила старший преподаватель кафедры кино и телевидения МГУ Нина Кравец.

Итоги 1-го семестра работы нового отделения подвели отчетным концертом под названием Jazz Set #1, который состоялся в городском музыкальном зале Urban Music Hall.

Это наши первые шаги, и сегодня – отчетная программа нашей работы. Наши студенты имеют уникальную возможность пробовать свои силы, показывать то, чему они научились за время обучения семестра, показать свою работу на публике и увидеть живую реакцию зрителя,

- отметила Нина Кравец.

На отделение «Эстрадно-джазовый вокал» принимают студентов имеющих, как базовое музыкальное образование, так и дипломы бакалавров. Выпускники эстрадного отделения Одесского колледжа искусств имеют возможность поступить сразу на 3-й курс.

Я занимаюсь музыкой уже на протяжении 15 лет. Влюбилась в этот жанр, когда поступила в музыкальное училище на джазовое отделение, поэтому очень рада, что в Одессе появилась альтернатива получить высшее образование именно в этом направлении, не уезжая в другие города. Здесь у нас полная свобода, это настоящее творчество. Мы не ограничены ни в чем в плане музыке, мы можем сами выбирать репертуар, разучивать новые стили, направления. Но самое классное, что мы все остались дома, в Одессе, и получаем высшее образование в своем городе,

- поделилась студентка 3-го курса Юлия Гавриленко.

Студенты Международного гуманитарного университета имеют возможность развиваться не только по выбранной специальности, но и множеству других направлений. Так, студентка 3-го курса Анастасия Стефанишина, так же выпускница Одесского колледжа искусств, приобрела опыт участия в конкурсе красоты и стала «Вице-мисс МГУ – 2020».

Очень много классных возможностей, и все на высшем уровне. Золото нашего факультета – это наши преподаватели. Огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, который предоставил возможность преподавателям реализовать себя, а талантливым людям - получить высшее образование в своем родном городе. Наш город полон талантов, но приходилось уезжать, чтобы получить высшее образование в таких творческих направлениях как театральное, вокальное искусство. Наш учебный процесс – это не только скучные занятия, это еще и крутые мероприятия, опыт выступления на сцене, - поделилась Анастасия Стефанишина.

С четырех лет выходит на сцену юная певица, победительница международных детских конкурсов Анастасия Петрик. В свои семнадцать лет она уже успела поездить по миру, увидеть разные города и страны, но высшее музыкальное образование решила получать у себя дома – в Одессе. В этом году Анастасия стала студенткой 1-го курса Международного гуманитарного университета.

Раньше я пела только лишь эстраду, поп. Джаз в моей жизни – это новый стиль. Здесь мы изучаем новые направления, новые предметы. Делаем то, что мы любим. Я выбрала МГУ, потому что здесь работает мой преподаватель по вокалу, с которым я занимаюсь с пяти лет. Плюс ко всему – это Одесса, и не нужно никуда ехать, чтобы учиться чему-то новому. Здесь можно получить хорошее образование и новый опыт,

- поделилась Анастасия Петрик.

Кроме преподавателей выступления студенток оценивали и зрители. Впечатлениями о концерте поделились и коллеги-музыканты.

Концерт был очень классный. Все, кто слушал, даже маленькие дети, хлопали, пританцовывали в такт. Все было очень классно, правильно озвучено, хорошая акустика, и все старались,

- отметил исполнитель-духовик Ваня Билый.

Они очень талантливые, у них есть перспектива развития, есть харизма, есть желание, и я их очень люблю. Желаю развиваться и достичь высот и счастья,

- добавила пианист-аккомпаниатор Аннушка Любарова.

Концертная практика является частью учебного плана студентов кафедры Кино и телевидение Международного гуманитарного университета. В дальнейшем планируется провести целую серию джазовых концертов, задействуя лучшие концертные площадки города.