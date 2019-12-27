«Год Белой Металлической Крысы»: что нельзя ставить на праздничный стол

Накрывая праздничный новогодний стол, стоит думать не только о своих вкусовых предпочтениях, а также о том, как угодить хозяйке предстоящего года.

«Новый год 2020»: главные запреты и плохие приметыСимволом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Эти животные хоть и непривередливые, но все-таки есть продукты, которые им не нравятся, поэтому новогодние блюда нужно готовить, учитывая их предпочтения.

Что нельзя ставить на стол в год Крысы:

Крыса не любит жареные блюда. Вместо этой обработки лучше выбрать ту, которая позволит приготовить более здоровое блюдо с сохранением «естественных» вкусовых качеств продуктов;

Хозяйка наступающего года также не будет в восторге от копченостей, которые мы привыкли видеть на традиционном праздничном столе. Поэтому от копченой рыбы и икры лучше откажитесь;

На новогодний стол не стоит блюда, в которых есть капуста и редис, редька. Не добавляйте эти продукты в салаты, рагу, другие кушанья. Эти овощи можно заменить такими продуктами, как морковь, свекла, листья салата, зелень. Крыса не возражает против таких компонентов;

Восточная крыса не любит манку. Не используйте ее в качестве гарнира или как ингредиент к выпечке;

Следует быть осторожными при выборе фруктов для праздничного стола. Хозяйка года не употребляет цитрусовые, а также киви, гранаты, хурму, кислые сорта яблок;

Стоит избегать желейных десертов, ведь для производства желатина используют рога, хрящи и сухожилия крупного скота;

Белая Металлическая Крыса любит только натуральную и свежую еду, поэтому на новогоднем столе не должны быть полуфабрикаты или фастфуд;

Символ 2020 года не любит крепких алкогольных напитков, поэтому в идеале встречать новый год нужно без них. Для празднования лучше выбрать шампанское или вино.

Ранее мы писали о том, что астролог сообщила, что в качестве новогодних подарков нельзя дарить смартфоны, книги и открытки, деньги и кошельки, золотые украшения и брендовые вещи.