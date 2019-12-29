У Камеруна пираты атаковали танкер и захватили часть экипажа, в том числе одного украинца

В понедельник, 30 декабря, рядом с берегами Камеруна пираты напали на нефтяной танкер Happy Lady, похитив членов экипажа. Согласно полученным данным, в плен были захвачены 8 человек из 28 членов экипажа. Среди захваченных есть один украинец, пятеро греков и двое филиппинцев.

Нападение произошло около 23:00 на юго-западе Лимбе, где танкер находился с конца ноября. В тот же день было совершено еще два нападения на корабли, который также находились у берегов Камеруна. В этом случае, атаки пиратов были отражены нигерийскими вооруженными группами безопасности. Танкер Happy Lady был построен в 2013 году и ходит под флагом Греции. Менеджером судна является компания Eastern Mediterranean Maritime.

Вдоль побережья Западной Африки нападения на судна не редкость, экипажи похищают с целью выкупа. Также подчеркивается, что судоходство в Гвинейском заливе требует сопровождения частных вооруженных охранников, предоставляемых международными агентствами безопасности.