К 100-летию крушения империй

Занимаясь изучением архивных материалов и фотографий, связанных с одесскими страницами периода Первой мировой войны, мы натолкнулись на интересные фрагменты, связанные с судьбой французских пилотов, направленных в рамках союзнического договора в Одессу.

Скрупулёзно сопоставляя сохранившиеся фрагменты исторической мозаики, мы выяснили, что легендарный французский пилот, о котором мы писали в прошлом номере нашей газеты, Марк Бонье, погиб в 1916 году в Одессе при испытаниях самолета «Анатра-Анасаль» над территорией Одесского авиастроительного завода, построенного Артуром Анатра.

С учетом военного времени, жёсткие правила военной цензуры не позволяли детализировать происходящее в телеграмме, отправленной из генштаба родственникам летчика в Париж. Потому более ста лет потомки Марка Бонье не знали, где именно покоится их знаменитый предок, совершивший в 1913 году перелёт Париж – Каир и наречённый папой римским «воздушным пилигримом Франции» за посадку самолёта на Святой Земле.

Опираясь на некролог из одесской газеты за 1916 год и архивные документы, мы выяснили что М. Бонье был похоронен на католическом участке Второго Христианского кладбища Одессы. Впоследствии мы узнали, что на этом же участке нашли свой покой ещё два пилота, погибшие уже в 1917 году, а именно лейтенант Жан Робине (Jean Robinet) и капитан Люсьен Марсель Шандон (capitaine Lucien Marcel Chandon).

Данная информация была направлена в 2018 году в адрес посольства Франции в Украине, и вскоре мы встречали в Одессе первую делегацию для ознакомления с оригиналами документов и осмотра участка.

Здесь хотелось бы отметить активную позицию в содействии нашей поисковой работе тогдашнего чрезвычайного и полномочного посла Франции в Украине г-жи Изабель Дюмон, атташе по вопросам обороны посольства Франции в Украине майора Романа Прати и сотрудницы посольства В. Харченко.

Символично, что первое посещение французской делегацией места захоронения летом 2019 года происходило в присутствии командира В. Маньяна и членов команды минного тральщика ВМС Франции Capricorn, прибывшего в Одессу с дружественным визитом.

За истекший период благодаря поддержке посольства Франции в Украине удалось не только обогатить наши данные о французских пилотах, но и найти родственников М. Бонье во Франции.

И вот, 1 декабря 2019 года на месте, где окончил свой земной путь легендарный пилот М. Бонье, был установлен мемориал, на который нанесены имена ещё двух его товарищей по оружию, чьи памятники не сохранились до наших дней.

Торжественная церемония происходила при участии полномочного и чрезвычайного посла Франции в Украине г-на Этьена де Понсена, атташе по вопросам обороны посольства Франции в Украине г-жи Андре Эврар, командующего ВМС Украины адмирала И.А. Воронченко, а также командира фрегата ВМС Франции Commandant Birot, прибывшего в Одессу несколькими днями ранее, капитана третьего ранга Максима Леруа.

К сожалению, с учётом преклонного возраста, родственник Бонье не смог прибыть лично, однако переданные им слова были зачитаны г-ном послом, а также у памятника был возложен венок бело-зеленого фамильного цвета рода Бонье.

Соблюдая верность традициям и подчеркивая неразрывную связь времён, в церемонии наряду с почетным караулом ВМС Украины и французскими моряками приняли участие члены одесского военно-исторического клуба «Защитник».

Благодаря проведенной поисковой работе и при содействии посольства Республики Франция в Украине со страниц прошлого возвращены в настоящее имена тех, кто много лет не упоминался в привязке к событиям Первой мировой войны на нашей земле.

Уверен, что восстановление этого незаслуженно забытого фрагмента нашей истории послужит ещё одним фактором в укреплении дружеских отношений между нашими странами.

Отныне на Одесском пантеоне, наряду с восстановленными ранее памятниками, появилась ещё одна возможность для потомков и граждан отдать должное тем, кто отдал в той Великой войне жизнь ради мира.