Карнавализированная реальность

После выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году, Новый год из семейного праздника личного участия, когда взрослые готовили стол и подарки, наряжали елку, а дети рассказывали стихи, начал постепенно превращаться в зрелище виртуального праздника. Теперь Новый год все больше делегировался экрану и сцене. Эта тенденция росла и развивалась и рано или поздно она должна была стать медиашезофренией.

Конец 2019 года –24 декабря опубликовала результаты своего итогового по году исследования Социологическая группа «Рейтинг» Респондентам предлагались готовые варианты ответов. Политиком года большинство опрошенных назвали Владимира Зеленского, который получил 47% голосов.

А вот все остальные политики следуют с большим отрывом, причём их результаты различаются несущественно. Первую пятёрку, кроме президента, составляют Юрий Бойко (10%), Дмитрий Разумков (9%), Юлия Тимошенко (8%), Пётр Порошенко (7%). Далее следуют Виктор Медведчук (6%), Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман и Олег Сенцов (по 5%). При этом Сенцов, которому последнее время усиленно лепят политическую биографию, сам еще не определился пойдет ли он дальше в политику.

По большому счёту результаты исследования не должны удивлять. «Человек года» на Украине действительно Владимир Зеленский — все сколько-нибудь значимые события в стране проходили или по его инициативе, или с его участием. Удивительно только то, что среди событий больше оценили обмен пленными, чем президентские выборы.

Событием №1 украинские избиратели сочли возвращение украинских пленных, (48%). Событие №2 — выборы президента (44%).

Ситуация несколько странная, поскольку событие №1 произошло после события №2 и, вследствие его. И, совершенно удивительно, в список вообще не вошёл развод войск в трёх пунктах, вроде бы близкородственный обмену (впрочем, оценка этих событий разная: обмен был воспринят позитивно, а развод одними был оценен как «зрада», а другими — как недостаточная мера).

Странность оценки аудитории вызвана прежде всего, сегодняшним состоянием СМИ. Не знаю, корректно ли делить страну на Украину телевизионную и Украину интернета, или эти две большие аудитории где-то пересекаются. Это и не имеет особого значения, потому, что при всем внешнем различии, результат они порождают один и тот же - шизофреническую реакцию.

Интернет вводит нас в великий соблазн и великую иллюзию которая порождает массу проблем, главная из которых это возникновение перепроизводства идентичностей. Мы с легкостью можем менять роли, проживая в интернете множество жизней и на первый взгляд это хорошо, однако слишком многое передоверяем нашему аватару. Выходом от быстроменяющейся аватарной анонимности казался Facebook с реальными персональными данными под фотографией, однако и здесь мы натыкаемся на еще больший соблазн, потому что маска начинает жить отдельно от вас своей жизнью, и вы не можете ею больше управлять, вам остается ее только использовать, если получится, разумеется.

Уделение времени и внимания телетрансляции, либо сидению в соцсетях, создает иллюзию диалога, отменяющую самим фактом своего появления возможность возникновения реальной площадки для такого диалога, а значит мы попадаем в замкнутый круг тоталитарности СМИ из которого нет выхода. И значимость события определяется лишь тем эмоциональным следом, который оставило то или иное сообщение в нашем сознании, вне зависимости от того каким оно было и случалось ли оно вообще в действительности.