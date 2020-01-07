Офис генпрокурора начал расследование катастрофы Boeing-737 в Тегеране

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы Boeing-737 в Тегеране, в результате которой погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры будут работать над установлением фактов, которые привели к катастрофе.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей".

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. Президент Владимир Зеленский написал, что все, кто находился на борту, погибли. По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко, в результате катастрофы погибли 11 граждан Украины.

По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

При взлете самолет охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.

В связи с катастрофой самолета при СНБО Украины создан оперативный штаб. В украинском МИД открыли специальную горячую линию. С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.