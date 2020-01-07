Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой украинского Boeing

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасана Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном”, — указали в Кремле.

У президента РФ отметили, что: “Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших”.

Также Путин направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате авиакатастрофы. “В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества”, — говорится в телеграмме.

Отметим также, что посольство Украины в Исламской республике Иран исправило сообщениео катастрофе лайнера МАУ неподалеку Тегерана.

В ночь ракетного удара Тегарана по базам США в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ). По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинцев. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорание двигателя.