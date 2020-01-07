Санчес принес присягу на пост главы правительства Испании

Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принес присягу в качестве премьер-министра Испании. Церемония состоялась в королевской резиденции в присутствии Филиппа VI в среду, 8 января, сообщает El Pais.

Санчес положил руку на конституцию Испании и пообещал исполнять обязанности председателя правительства и хранить верность королю и основному закону страны.

Ожидается, что уже на следующей неделе глава ИСРП назовет состав своего правительства.

Накануне во вторник Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил в ходе второго голосования кандидатуру Санчеса на пост премьер-министра. В его поддержку проголосовали 167 депутатов, 165 – высказались против, еще 18 воздержались.

В первом туре, который состоялся в минувшее воскресенье, Санчесу не удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов – 176 голосов. Но для победы во втором туре было достаточно обычного большинства голосов.

Санчес достиг соглашения с левой коалицией Объединившись, мы можем, которое предусматривает, что в кабмин во главе с лидером соцпартии войдут представители этой политической силы. Таким образом, впервые в современной истории Испании в стране будет сформировано коалиционное правительство.