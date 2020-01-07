Представлен первый смартфон с цветными "чернильным" дисплеем

На выставке Consumer Electronic Show 2020 был представлен смартфон с дисплеем на электронных цветных чернилах. Об этом сообщает Cntechpost.

Отмечается, что телефоны с "чернильными" экранами существуют уже более 8 лет. Но только сейчас специалисты смогли сделать их цветными.

Смартфон от компании Hisense с цветным экраном на электронных чернилах отображает до 4096 цветов. Других деталей о новинке компания пока не раскрывает.

Сообщается, что производство "чернильных" экранов планируют запустить во втором квартале 2020 года, а уже в третьем квартале на рынок поступят смартфоны с цветными E Ink-дисплеями.