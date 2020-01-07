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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя обязанности, связанные с королевской семьей

Категория: Новости

Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя обязанности, связанные с королевской семьей

Принц Гарри и его супруга герцогиня Меган Маркл откажутся от основных обязанностей, связанных с королевской семьей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом они сообщили в Instagram, передает Укринформ.

 

После многих месяцев раздумий и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать ее Величество королеву... Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями,
- говорится в заявлении.

Как отмечается, этот «географический баланс» позволит принцу Гарри и Меган Маркл вырастить сына с уважением к королевской традиции, в которой он родился, и в то же время расширит личное пространство их семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда.

В Букингемском дворце сообщили, что окончательное решение по поводу планов принца Гарри и его жены Меган Маркл пока еще не принято.

Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекской только начались. Их решение понесет за собой сложные проблемы, обработка которых займет время,
- говорится в заявлении, которое цитирует ВВС.



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