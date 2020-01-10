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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

“Нафтогаз” назначил финансовым директором бывшего вице-президента Shell

Категория: Новости / Экономика и финансы

“Нафтогаз” назначил финансовым директором бывшего вице-президента Shell

Финансовым директором группы “Нафтогаз” 8 января 2020 года назначен Петрус Стефанус Ван Дрил. Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза”.

“Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политки, принципов и процедур группы “Нафтогаз”. Также в jбязанности будет входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций”, — сказано в сообщении.

66-летний Петрус ван Дрил — финансист с почти 30-летним опытом работы на различных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в “Нафтогаз”. На разных этапах своей карьеры работал в таких сферах как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами.

Свободно владеет голландским и английским и на хорошем уровне — немецким и французским языками.

Окончив Колледж Томаса Мора в Гааге, Петер ван Дрил изучал управление бизнесом в Университете Эразма Роттердамского по направлению финансовый и экономический менеджмент. Также учился по программе обмена в Венском университете экономики и управления бизнесом.

итсточник



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