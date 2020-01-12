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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Стефанчук рассказал, когда закон о референдуме появится в Раде

Категория: Новости / Политика

Стефанчук рассказал, когда закон о референдуме появится в Раде

Первый заместитель главы Верховной Рады заявил, что законопроект о референдуме будет внесен в Парламент в начале следующей сессии.

“Распоряжение председателя Верховной Рады о создании рабочей группы по проектам законов относительно вопросов народовластия. Вы знаете, что эта рабочая группа уже в рабочем формате собиралась шесть раз. Мы разработали целую инфраструктуру законопроектов, касающихся народовластия. Оно не решается законом о референдуме. Но он стал первым в нашей разработке. Я глубоко убежден, что в начале следующей сессии будет внесен в зал Верховной Рады”,
 – заявил Стефанчук.

По его словам, законопроект о референдуме будет внесен как первый из законов системы законодательства относительно народовластия.

“Кроме него, будет внесен целый ряд законопроектов: об электронных петициях, о законодательной народной инициативе, о вопросах, которые касаются наложения народного вето на принятые законы”,
 – рассказал Руслан Стефанчук.


Источник: БУКВЫ



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