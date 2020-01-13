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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Депутатам не будут повышать зарплаты до 100 тысяч гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Депутатам не будут повышать зарплаты до 100 тысяч гривен

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что существенных повышений зарплат народным депутатам не будет. Об этом он рассказал в кулуарах парламента.
По его словам, у депутатов повышение зарплат будет происходить по индексации. Она связана с повышением прожиточного минимума. Он заявил, что повышение будет менее, чем на 5% от нынешних зарплат. Он добавил, что сейчас депутат зарабатывает 38-40 тысяч гривен.
Глава фракции также заявил, что депутаты обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, чтобы тот вызвал для доклада чиновников, которым повысили зарплаты.


Источник: ВЕСТИ



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