Депутатам не будут повышать зарплаты до 100 тысяч гривен

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что существенных повышений зарплат народным депутатам не будет. Об этом он рассказал в кулуарах парламента.

По его словам, у депутатов повышение зарплат будет происходить по индексации. Она связана с повышением прожиточного минимума. Он заявил, что повышение будет менее, чем на 5% от нынешних зарплат. Он добавил, что сейчас депутат зарабатывает 38-40 тысяч гривен.

Глава фракции также заявил, что депутаты обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, чтобы тот вызвал для доклада чиновников, которым повысили зарплаты.