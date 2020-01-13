Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты за 2019 год

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Госстат.



«За 2019 год цены на яблоки выросли на 77,4% до 16,3 грн за гк, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг»,

«За 2019 год сигареты премиум-класса подорожали на 19,7% до 47,5 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 13,6% до 17,2 грн за бутылку»,

- говорится в сообщении.Как отмечается, в то же время цены на лук снизились на 46,7% до 9,0 грн за кг, цены на морковь снизились на 46,4% до 6,4 грн за кг, цены на свеклу упали на 40,4% до 6,5 грн за кг, цены на капусту снизились на 31,6% до 6,1 грн за кг.Кроме того, яйца подешевели на 14,2% до 21,1 грн за десяток.- говорится в сообщении.Более того, данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 3997,37 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и продукты - 23,5% или 938 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 15,3% или 616 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца (12,1% или 483 грн в месяц).Также мы писали, что министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что ревальвация гривны до отметки 20 гривен за доллар в 2020 году маловероятна, но возможна при достаточном объеме инвестиций.