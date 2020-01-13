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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Забайкалье заключенным перебрасывали наркотики с помощью пушки

Категория: Новости / Происшествия

В Забайкалье заключенным перебрасывали наркотики с помощью пушки

В Краснокаменске Забайкальского края полиция задержала троих местных жителей, которые подозреваются в переброске наркотиков на территорию исправительной колонии с помощью самодельной пушки. Об этом 14 января сообщила пресс-служба МВД России.
Отмечается, что этим делом полицейские заинтересовались, после того как представители УФСИН по краю нашли на прилегающей к колонии территории три свертка с наркотиками. В результате расследования на дороге был остановлен автомобиль, в салоне которого находился один из подозреваемых.
В машине было обнаружено около 500 граммов марихуаны. Одновременно по адресам проживания были задержаны двое предполагаемых сообщников. В ходе обыска была изъята самодельная пневматическая пушка, с помощью которой злоумышленники и перебрасывали наркотики на территорию колонии. Подозреваемые арестованы.

Источник: ВЕСТИ



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