Как «отжимают» государственный вуз в Измаиле

Сомнительную новацию затеяли в Измаиле: переименовать действующий там государственный гуманитарный университет (более известный как Измаильский пединститут).

О необходимости (и требуемых тратах) с измаильчанами прежде никто не советовался, а оповестили о ней кулуарно в «застольный» момент новогодних праздников и каникул. Однако информация просочилась в региональные СМИ и вся Одесчина узнала о знаковом событии:

«В столице Придунавья проходит публичное общественное обсуждение о переименовании Измаильского государственного гуманитарного университета».

Правда, достоверного в таком сообщении – менее половины: «публичным общественным обсуждением» – происходящее нельзя признать даже с большой натяжкой, а «столицей» Измаил официально не признан даже для украинской части Придунавья. Зато высветилась проблема достойная внимания не только работников и учащихся указанного вуза: молодых сограждан массово побуждают выезжать вон из страны.

Особенности «местной инициативы» в ИГГУ

На сайте вуза заявлено, что окончательное решение об изменении названия этого государственного высшего заведения образования будет принято на собрании трудового коллектива 16 января. А пока для переименования «преподаватели, сотрудники и студенты вуза предложили» 13 вариантов:

«Дунайский трансграничный университет (Дунайський транскордонний університет);

Еврорегиональный университет «Нижний Дунай» (Єврорегіональний університет «Нижній Дунай»);

Бессарабский университет будущего «Е-университет» (Бессарабський університет майбутнього «Е-університет»);

Украинский университет лидеров громад «Дельта Дуная» (Український університет лідерів громад «Дельта Дунаю»;

Дунайский университет еврорегионального развития (Дунайський університет єврорегіонального розвитку);

Украинский государственный университет трансграничного сотрудничества (Український державний університет транскордонної співпраці);

Дунайский университет трансграничного сотрудничества (Дунайський університет транскордонної співпраці);

Еврорегиональный университет Smart University (Єврорегіональний університет Smart University);

Дунайский инновационный университет имени. св. Кирилла и св. Мефодия (Дунайський інноваційний університет імені св. Кирила та св. Мефодія);

Черноморский трансграничный университет устойчивого развития (Чорноморський транскордонний університет стійкого розвитку);

Украинский народный университет имени В. Черновола (Український народний університет імені В. Чорновола);

Европейский трансграничный университет Consortium (Європейський транскордонний університет Consortium);

Еврорегиональный трансграничный университет «Дунайская Сечь» (Єврорегіональний транскордонний університет «Дунайська Січ»)».

Достоин внимания публики тот факт, что только в одном из предложенных вариантов названий упомянута принадлежность вуза: «государственный». В остальных двенадцати упор сделан на трансграничное сотрудничество. Впрочем, это неудивительно. Как хвалятся на сайте этого вуза, он стал «членом международных организаций», включая:

«Корпус мира, British Council, Alliancefrancaise, Международная ассоциация университетов Еврорегиона «Нижний Дунай» (Румыния, Молдова, Украина)».

Учиться – за границу!

Не менее важно, что по-новому понимают в ИГГУ и его нынешнее назначение, о чем без обиняков заявлено на его сайте:

«На сучасному етапі метою освітньої діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету є підготовка фахівців нового покоління, здатних працювати в умовах інтеграції України до європейського простору й конкурувати на світовому ринку праці».

30 мая 2019 года была «одобрена Ученым советом» и тут же утверждена нынешним ректором «Стратегия интернационализации Измаильского государственного гуманитарного университета на 2019-2023 год».

Странное представление о стратегии у руководителя этого вуза Ярослава Кичука. Известно, что стратегия разрабатывается на более длительные периоды, не на пять лет. Хотя звучит, конечно, внушительней, чем просто «план». Так может переименование университета – это тоже поиск «красного словца», модного названия, вписывающегося в концепцию «интернационализации»?

Отметим, что и представление об интернационализации у руководства университета – весьма своеобразное. На сайте вуза, например, есть специальный раздел, посвященный обучению за границей, в котором подробно расписано, как можно получить грант на учебу в разных странах мира, включая… Корею и Мексику, и уехать учиться за рубеж. А вот государственные вузы Украины там не рекламируют…

Работать – тоже за границу…

На сайте университета размещены также рекламные объявления о т. н. «волонтерских проектах» в Польше и Германии.

Туда, а не в украинское Придунавье или другие регионы нашей страны, убеждают в ИГГУ отправиться своим выпускников, знающим немецкий и английский, преподаватели под руководством украинского патриота (???) ректора Я. Кичука.

«в Гданьске «Музей Штутгоф»: работа в архиве, помощь в педагогическом отделе, посещение пожилых людей;

в Кракове образовательный центр «Радостная новость 2000»: помощь в проведении занятий и тренингов для учащихся и молодежи, работа в офисе, посещение пожилых людей ;

; в Кракове «Мальтийский центр помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям»: работа с детьми с аутизмом и ДЦП во время музыкотерапии и в бассейне;

во время музыкотерапии и в бассейне; в Освенциме «Международный дом встреч для молодежи»: офисная работа , работа над переводами, опека экскурсионных групп, участие в образовательных тренингах.

, работа над переводами, опека экскурсионных групп, участие в образовательных тренингах. в Варшаве «Еврейская община»: помощь в детском саду, работа с пожилыми людьми.

В Германии:

в Берлине - офисная работа, помощь в проведении различных социальных мероприятий, посещение пожилых людей из еврейской общины;

в Гамбурге – помощь в архиве мемориального комплекса, участие в семинарах и молодежных лагерях, посещение пожилых людей».

То есть, молодые крепкие руки за мизерную плату нужны в Польше и Германии. И Измаильский университет активно проводит агитацию за… выезд нашей молодежи из страны.

В настоящее время на четырех факультетах Измаильского университета обучается около двух тысяч студентов по 23-м специальностям. Для чего же они обучаются? Чтобы поднимать экономику и обслуживать культурные и образовательные проекты в других странах? А где же программы вуза, направленные на стимулирование к работе в сельских школах той же Одесской области, страдающих от нехватки педагогов? Где стратегия обеспечения педагогическими кадрами наших, украинских школ? Где сотрудничество с украинскими волонтерскими организациями?

ИГГУ помогает получить румынский паспорт?

Особой заботой ректора Кичука является трансграничное сотрудничество с Румынией. 20 декабря 2016 года на базе университета был открыт Информационный центр румынского языка и культуры, который государственный секретарь Румынии по вопросам отношений с румынской диаспорой Петре Гурану назвал «культурным мостом через Дунай, за которым последуют много других духовных и материальных мостов, которые придадут жизни этой территории в нижней части Дуная». А Генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча тогда отметил:

«Измаил становится международным городом».

Этих господ ректор ИГГУ Ярослав Кичук заверил, что открытие инфоцентра – лишь «первый шаг в сторону плодотворного сотрудничества… в сфере науки, образования и культуры» между университетом и румынскими правительственными и неправительственными организациями…

И шаги последовали. Например, в июне 2019 года Информационный центр Румынии в Измаиле объявил конкурс по отбору кандидатов на бесплатную программу по румынскому языку в рамках проекта «Организация и функционирование Информационного центра Румынии в Измаиле», финансируемого Министерством по делам румын отовсюду (Румыния).

Курсы проходили на базе ИГГУ. Обучались на них дети от 7 лет и взрослые от 16 лет из румынских или других этнических семей, а также те, кто заинтересован в изучении румынского языка, культуры, истории и традиций. Окончившие курсы получили Сертификат лингвистической компетентности на знание румынского языка (уровень А1-А2). Отметим, что именно такой сертификат требуется для получения румынского гражданства. То есть, в Измаильском университете создаются условия для получения гражданства иной державы. Такая вот «интернационализация»…

Учитывая изложенные факты, затея с переименованием вуза уже не кажется неудачной шуткой или попыткой обрести красивое название. Как не кажется случайным и полное отсутствие упоминания об Измаильском государственном педагогическом институте в Интернете. Примечательно, что в (редактируемом пользователями) украинском варианте Википедии о вузе со славной историей не сказано ничего, кроме того, что он существует. А его история с 1940-го до 2002 года года вообще не прописана.

Хотя об успехах Измаильского пединститута, вырастившего несколько поколений педагогов, ностальгируют немало измаильчан:

Ольга Клименко ІДПІ то дійсно був ВНЗ з конкурсом до 10 чоловік на місце при вступі！

Алла Сергеевна Думбрава Какой бред! Кому пришло в голову переименовывать учебное учреждение. Сама закончила это учебное учреждение в 1997 году, тогда еще институт. Слава Богу с большинством преподавателей повезло. Чего только стоит имя, считаю, лучшего методиста преподавания языка, как Газеева Тамара Ивановна! Знания дали и другие, благодарю.Потому меня и возмущает идея переименования!

Руслана Ень Фигнёй занимаетесь! Есть исторически сложившееся название, под которым выпустилось не одно поколение студентов! Это ,если, хотите, бренд- ИГГУ! Надо беречь традиции!

Анна Кулинич …такое впечатление, что кто-то агрессивно хочет избавиться от принадлежности к Измаилу, не задумываясь при этом об истинном положении вещей. Как по мне, то так выглядит начало конца((

Дела давно минувших дней… – забыть?

История вуза берет начало в далеком 1940-м году. 13 августа правительство Советской Украины приняло постановление об открытии в г. Аккермане (ныне - Белгород-Днестровский) учительского института. Работу вуза прервала война. В ноябре 1944 года, после освобождения придунайских земель от немецко-румынских захватчиков, было принято решение о возобновлении работы учительского института. В 1945 году впервые выпущено 11 учителей.

В начале 1951 года институт был переведен в тогдашний областной центр - г. Измаил. В 1952 году ВУЗ получил название «Измаильский государственный педагогический институт».

Но теперь в исторической справке «наивысшим достижением педагогического коллектива» учебного заведения названа реорганизация Измаильского государственного педагогического института в Измаильский государственный гуманитарный университет (распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 марта 2002 № 95-р). ИГГУ внесен Министерством юстиции в Государственный реестр высших учебных заведений Украины 13.07.2007 года.

Чем же не угодило нынешнее название занявшему ректорскую должность в 2015 году? Неужели готовить высококвалифицированных специалистов мешает название? Измаильчане активно высказывают свое видение вопроса в фейсбуке:

Валентина Титаренко А чем не устраивает прежнее название? Смущает слово государственный? Нужно прихватизировать в частную собственность?

Дмитрий Маньшин пфф, бред. Там походу Ярик с ума сошел! На студентов у него никогда нет денег, а на переиминования всякие есть. Кому оно надо? к ним и так никто не хочет поступать, сомневаюсь, что после переименования что-то поменяется.

Irina Mischenko Как в басне, "как друзья вы не садитесь в музыканты не годитесь". В каждом названии слово инновационный, что именно инновационного будет? Подход к обучению, оборудование, программы, предметы? Что? У вас студенты вешаются, а вы название менять ((((

Ekaterina Hrama Стоило бы качество образования улучшить,а не название менять)Занимаются бесполезными делами вместо того,чтоб профинансировать ремонт в аудиториях,которые не пригодны для обучения:ободраны обои,сломаны шкафы и т.д.

Светлана Карталяну Скучно им там в руководстве, ерундой занялись. Поменять название - не значит поменять свою славу, имею в виду про взятки и повешавшегося парня.

Занялись бы улучшением выпуска лучших учителей, которые давали бы хорошие знания ученикам.

Максим Тихонов Никто название в хорошем университете просто так не меняет. Делается план ребрендинга с целями и задачами и тд, а не вот это вот трансграничное дунайское уродство

Allochka Izmail От перестановки слов,суть никогда не меняется.

Думают что если изменят название ,то перестанут там глумиться над детьми,доводить их до суицида, и вытаскивать с родителей деньги?!

Дурачье.

Есть и такое мнение:

Татьяна Просекова это все делается, для того, чтобы ректор смог остаться на третий срок. По закону он имеет права быть ректором только два раза. А если переименовывать университет, или сделать переакредистацию университета, то ректор имеет право заступиться на должность еще два срока

Но больше всего вопросов подобных: «А кто именно решил переименовать?!» Ответа на этот вопрос нет. Как нет и веских доводов, почему именно переименование должно иметь место.

За чей счет банкет и в курсе ли ОГА?

Ведь процесс переименования, кроме всего прочего, еще и весьма затратен. Когда после 2004-года украинские государственные вузы охватила волна переименований, тогдашний министр образования Вакарчук издал специальное письмо, адресованное руководителям высших учебных заведений, с просьбой прекратить предложения о переименовании в связи с действовавшим тогда постановлением Кабмина об экономии государственных средств.

враховуючи вимоги постанов Кабінету Міністрів України від 22.10.08 № 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" та від 26.11.08 № 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу", Міністерство освіти і науки України просить припинити подання пропозицій щодо перейменування вищих навчальних закладів.» «…та від 26.11.08 № 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу

А что сейчас? «Лишние» деньги появились?

Интересно, был ли обсужден вопрос о переименовании ИГГУ в Одесской областной государственной администрации, которая в нашем регионе является представителем «засновника» вуза – Министерства образования и науки Украины?

На прошлой неделе глава ОГА Максим Куцый «порадовал» жителей Одесчины двумя новостями. Во-первых, из-за неспешной работы его подчиненных в Госбюджет возвращены 380 миллионов грн. неосвоенных в 2019 году средств (выделявшихся на социально-экономическое развитие региона). Во-вторых, глава ОГА со своим заместителем В. Свичинским, (курирующим и образование, кстати) решили создать Детский совет при ОГА!

При такой «загруженности» нынешним руководителям ОГА, наверное, некогда позвонить ректору Я. Кичуку и спросить: с какой целью, за чей счет и в чьих интересах задумали сменить название украинского ВЗО «Измаильский государственный гуманитарный университет»?