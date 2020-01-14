Одесса: неделя за неделей

Юбилей ОНУ

В 2020 году в Украине на государственном уровне отмечается 155-летие Одесского национального университета имени Мечникова.

Императорский Новороссийский университет открыл двери для первых студентов 1 (13) мая 1865 года. В составе высшего учебного заведения было три факультета – историко-филологический, физико-математический и юридический. В 1900 году там же был открыт медицинский факультет. В первые же десятилетия Новороссийский университет стал флагманом науки и высшего образования, играл важную роль в общественной жизни города и региона. Значительное место в учебной работе университета занимали учебно-вспомогательные учреждения: Пироговская библиотека, Палеонтологический и Зоологический музеи, Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Гидробиологическая станция, лаборатории и кабинеты. Активно действовали Новороссийское общество естествоиспытателей, Историко-филологическое общество и Одесское библиографическое общество, члены которых принимали участие в организации и проведении отечественных и зарубежных научных съездов. Лицо университета определяли ученые, которые впоследствии стали «золотым достоянием» мировой науки: будущий лауреат Нобелевской премии микробиолог Илья Мечников, математик Александр Ляпунов, физик Федор Шведов, физиолог Иван Сеченов, офтальмолог Владимир Филатов, оптик и механик, изобретатель первого в мире киноаппарата Иосиф Тимченко, историк Федор Успенский, специалист по финансовому праву Сергей Иловайский...

Святочные игры в Доме Блещунова

Двенадцать дней, разделяющих Рождество и Крещение, именуют Святками. С древних времен проводили всевозможные массовые гуляния, колядки с переодеваниями – от народных забав до балов-маскарадов. А еще в эти дни гадали и получали предсказания. В нынешние Святки Дом Блещунова (ул. Польская, 19) предлагает настоящие музейные игры, а это – новые знакомства, интеллектуальная работа и интересный опыт. Игры проводит эксперт по настольной игре «Собери коллекцию, создай музей».

Участники в процессе игры знакомятся с видами коллекционирования, уникальными технологиями изготовления произведений искусства в различных культурах, описанием отдельных коллекций и музейных предметов, историями создания известных мировых музеев на основе мировых коллекций.

Итак, в пятницу и субботу, 17 и 18 января, добро пожаловать на Святочные игры в музей.

Начало – в 12 часов.

Предварительная запись по телефону (048) 722-10-81.

Хождение в… искусство

Каждую субботу в полдень Художественный музей приглашает на экскурсию «ХХ столетие и современное искусство», где зрителей будут знакомить с художниками Украины и России периода соцреализма и нонконформизма 60-х годов ХХ века, а также современными украинскими художниками.

В субботу, 18 января, гости познакомятся с представителем объединения «Бубновый валет», легендарным Петром Кончаловским, конформистом Исааком Бродским, корифеями Михаилом Божием и Александром Дейнека, которые воспевали вождей и жизнь советских граждан. Участники экскурсии пройдут сквозь смелую откровенность Марии Примаченко и академическую ясность Татьяны Яблонской, трагизм Дины Фрумин, фантастический «полет» Александра Ацманчука и рок-н-ролл нонконформистов. Словом, путешествие от Сталина до наших лет, через «оттепель», брежневский «застой», горбачевскую «перестройку» и украинские революции миллениума.

Начало – в 12 часов.

Регистрация: http://bit.ly/2Qb5fhT

Поэзия в камне

В субботу, 18 января, в Центре креативных искусств «Синий краб» (ул. Приморская, 42а) состоится выставка керамических скульптур и панно «Инклюзив». Ее авторы – Наталья Мариненко, студия «Детский лепит» и Владимир Бевза.

Наталья Мариненко – художник, скульптор-керамист и реставратор фарфора. Автор и участник персональных и групповых выставок в Одессе, Харькове и Киеве, в частности, на таких площадках, как галереи «ХудПромо», «Цех», «Чайная роза», а также на «ГОГОЛЬФЕСТе» в Мистецьком арсенале, в арт-проекте «Новая Одесса». Работы художницы находятся в частных коллекциях Украины, России, Польши, Германии и Англии.

Наталья Мариненко выставляется вместе со своим учеником Владимиром Бевзой. На счету Владимира – более десяти проиллюстрированных детских книг и персональные выставки. Экспозиция будет представлена керамическими скульптурами и панно двух художников.

Начало – в 13 часов.

Только для взрослых

Театр юного зрителя им. Юрия Олеши продолжает удивлять и воодушевлять креативностью и творческим поиском. Здесь уже не один год, наряду с детским репертуаром, идут спектакли для взрослых. Так же, как и в Театре кукол, есть постановки для малышей, для семейного просмотра и исключительно для взрослой аудитории. И одесситам это нравится.

Итак, речь идет о новой ошеломительной постановке ТЮЗа – спектакле «Клятвенные девы». Впервые с пьесой харьковского драматурга Олега Михайлова одесситы соприкоснулись во время Открытых читок – одного из проектов ТЮЗа. «Девы» произвели сильное впечатление. Но увидеть читку спектакля могли лишь 2-3 десятка зрителей. Тогда и решено было осуществить постановку этой очень серьезной и неоднозначной пьесы, открывающей двери в тайны албанских традиций. Странный обычай существует и сегодня. Согласно своду старинных албанских законов, если в семье нет главы-мужчины и наследника-мальчика, то одна из женщин, непременно девственница, берет на себя бремя главы рода, мужчины в семье и новое мужское имя. Называют их Клятвенные девы. По разным подсчетам, сегодня в Албании от трех до пяти тысяч «бурнешей». Что же происходит за глухими запорами таких семей? Размышлять на тему гендерного неравенства и домашней тирании зрители будут в субботу, 18 января. Постдраму осуществила режиссер Наталья Прокопенко. В ролях: заслуженная артистка Украины Оксана Бурлай-Питерова, Надежда Марченко, Ирина Шинкаренко, Виктория Алексеева, Лиина Карева, Ивана Ницак, Елизавета Горбенко.

Юного зрителя на этом спектакле как раз не ждут: возрастной ценз 16+.

Начало – в 19 часов.

Искусство мастеров

Во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) открылась выставка «Зимние фантазии» известного художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко. Уже в третий раз Валерий Сыров показывает свои работы в галерее клуба и на этот раз пригласил поучаствовать вместе с ним в экспозиции более молодого друга Александра Коваленко, которому во многом помог приобщиться к искусству. Теперь народный мастер уже не только режет деревянные фигуры, но и ваяет из камня то людей, то ангелов.

Выставка продлится до конца месяца.

Чистое воскресенье

В воскресенье, 19 января, на пляже «Ланжерон» пройдет традиционное празднование Крещения.

С 00.00 до 3.00 здесь ждут любителей ночных купаний.

А с 11.00 до 15.00 пройдут народные гулянья и целебные купания в море.

Для желающих предусмотрены тёплые раздевалки, удобные дорожки к морю, горячий чай во время ныряний. Создавать веселую атмосферу будет вокальный коллектив Театра музыкальной комедии исполнением народных песен и шоу дайверов в ледяной воде. Для любителей традиционных угощений будут оборудованы фуд-корты.

Место проведения: «Причал №1», Ланжерон.

Наша чистая Одесса

В этот день можно будет не только отправиться на купания и гулянья всей семьей. В воскресенье, в праздник Крещения, можно всей семьей и потрудиться во благо родного города.

19 января на склонах Ланжерона и Отрады ждут всех неравнодушных и ответственных одесситов. На этот день назначена первая в новом году акция – уборка склонов от мусора и установка тридцати мусорных урн с табличками/указателями. По окончании работы будет вознаграждение: купания и чай, словом, праздник.

Сбор в 10.30-11.00 возле Арки перед спуском на Трассу здоровья в парке Шевченко.

Сделаем Одессу чище вместе.

Зимние мелодии

Вечером 19 января в Большом зале Областной филармонии (ул. Бунина, 15) пройдет Вечер креативной музыки в исполнении заслуженного артиста Украины Сергея Терентьева (фортепиано).

Лектор-музыковед – Эльвира Паламарчук.

Начало – в 19 часов.